iPad 2'nin yeni görüntüleri sızdırıldı

Apple tarafında 2 Mart Çarşamba günü lanse edilmesi beklenen iPad 2'nin casus görüntüleri sızdırıldı. Daha önceki bazı haberlerimizde de belirttiğimiz üzere tasarım olarak birinci nesle sadık kalınan ancak daha hafif dolayısıyla daha taşınabilir olması beklenen iPad 2 aynı zamanda çift çekirdekli işlemcisi ve artan bellek kapasitesiyle daha güçlü olacak.

Sağlık sorunları nedeniyle geçici olarak şirketteki görevlerini başkan yardımcısı Timothy Cook'a devreden Steve Jobs'un, iPad 2 lansman etkinliğinde olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Gelen son bilgilere göre iPad 2, ilk jenerasyondan farklı olarak lansmanı takip eden kısa süre içerisinde yani Android 3.0'lı cihazlar yaygınlaşmadan önce pazarda olacak.

Apple iPad 2 hakkındaki son gelişmeleri hafta içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.phonearena.com/news/New-pictures-of-Apple-iPad-2-leak_id17075