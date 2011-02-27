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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 2'nin yeni görüntüleri sızdırıldı

8 yıl
37,5b
1
98
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tarafında 2 Mart Çarşamba günü lanse edilmesi beklenen iPad 2'nin casus görüntüleri sızdırıldı. Daha önceki bazı haberlerimizde de belirttiğimiz üzere tasarım olarak birinci nesle sadık kalınan ancak daha hafif dolayısıyla daha taşınabilir olması beklenen iPad 2 aynı zamanda çift çekirdekli işlemcisi ve artan bellek kapasitesiyle daha güçlü olacak.

Sağlık sorunları nedeniyle geçici olarak şirketteki görevlerini başkan yardımcısı Timothy Cook'a devreden Steve Jobs'un, iPad 2 lansman etkinliğinde olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Gelen son bilgilere göre iPad 2, ilk jenerasyondan farklı olarak lansmanı takip eden kısa süre içerisinde yani Android 3.0'lı cihazlar yaygınlaşmadan önce pazarda olacak.

Apple iPad 2 hakkındaki son gelişmeleri hafta içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


http://www.phonearena.com/news/New-pictures-of-Apple-iPad-2-leak_id17075 Yorum Yaz
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Fîrzen 8 yıl
Ukalalığa bak şu postlardaki. Görgüsüzlüğün alemi yok paranız varsa vardır. Alacak gücü yok diye milleti suçlamak densizliğin daniskası. Ayıp bu yaptığınız.

Alanlara ve alabileceklere hayırlı olsun.
Ukalalığa bak şu postlardaki. Görgüsüzlüğün alemi yok paranız varsa vardır. Alacak gücü yok diye milleti suçlamak densizliğin daniskası. Ayıp bu yaptığınız.
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Sylargray 8 yıl
@funkmaster

Anasayfa haberlerine bu tarz gereksiz yorumlar yapmaya devam ederseniz, haberlere mesaj atımınız süresiz olarak kapatılacaktır. Bilginize.
@funkmasterAnasayfa haberlerine bu tarz gereksiz yorumlar yapmaya devam ederseniz, haberlere mesaj atımınız süresiz olarak kapatılacaktır. Bil...
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EFSANEBRAD 8 yıl

e_capkan

bence gerçek değil.
apple bu kadar kalitesiz görünümlü bir cihaz çıkarmaz .
bence bu ipad 2 nin çakması.


+1

kesinlikle katılıyorum çok kalitesiz görünümü olmuş bence
e_capkanbence gerçek değil.apple bu kadar kalitesiz görünümlü bir cihaz çıkarmaz .bence bu ipad 2 nin çakması.
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gerigelenadam 7 yıl
kilit
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AlkanExclusive 7 yıl
konu hortlamış ama dikkatimi çeken şey burada cok fazla sayıda fakeci gençlerin var olduğu.. maksat muhabbet olsun iste.. Eleştirdiğiniz, fake dediginiz şey aynen çıkmış.. Sizde gidip almisinizdir fake fake diye diye
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GoldPunch 7 yıl AlkanExclusive
TechZone

konu hortlamış ama dikkatimi çeken şey burada cok fazla sayıda fakeci gençlerin var olduğu.. maksat muhabbet olsun iste.. Eleştirdiğiniz, fake dediginiz şey aynen çıkmış.. Sizde gidip almisinizdir fake fake diye diye


Arkasında iPad 2 yazmıyor ama iPad yazıyor sadece.
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DH Misafiri 7 yıl
Bana iPad 2yi steve jobs gönderdi.gerçekten müthiş bir cihaz ve ekranı retina.
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Ryan Oreily 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bana iPad 2yi steve jobs gönderdi.gerçekten müthiş bir cihaz ve ekranı retina.

Ölü İnsanla dalga gecmeye utanmiyormusunuz?

Kitlensin bence konu.
Troll geldi
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mehmednaim 8 yıl
Steve Jobs twitter hesabından "Anonymously sending fake shots of the next iPad to tech blogs. Man, I love Photoshop." yazmış. Yani fotoğraflar gerçek değil diyor.
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BluePage 8 yıl

mehmednaim

Steve Jobs twitter hesabından "Anonymously sending fake shots of the next iPad to tech blogs. Man, I love Photoshop." yazmış. Yani fotoğraflar gerçek değil diyor.


sevindim,yoksa ipad maceram başlamadan bitecekti
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dozdoz 8 yıl

mehmednaim

Steve Jobs twitter hesabından "Anonymously sending fake shots of the next iPad to tech blogs. Man, I love Photoshop." yazmış. Yani fotoğraflar gerçek değil diyor.


şimdi gördüm bende yazıcaktım buraya benden önce davranmışsın
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Sylargray 8 yıl

mehmednaim

Steve Jobs twitter hesabından "Anonymously sending fake shots of the next iPad to tech blogs. Man, I love Photoshop." yazmış. Yani fotoğraflar gerçek değil diyor.

Steve Jobs'un twitter hesabı yok. Olsa bile böyle birşey yazar mı sizce
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DEsemi22 8 yıl
Cok guzel tasarim , bence face degil demedi demeyin apaciler.
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O.Beverly 8 yıl
Ben iPad 2'de iPhone 4'teki gibi beyaz ve siyah seçeneklerde cam materyal kullanılacağını düşünüyorum,gayet de hoş olurdu
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Xagdas 8 yıl
codec'ine, sıkıştırmasına, formatına, fps'sine bakmadan, tüm SD'leri, HD'leri ve FULL HD'leri oynatsın!!!
Sana ne apple şarjımın ne kadar gideceğinden, erken bitip bitmeyeceğinden!!!
Kanser oluyorum 720p formatı değiştirirken...
Convert sürüyo zaten 4 saat, filmi seyretsem 1,5 saat! 16 GB yerim var zaten, sanki evladiyelik yüklicem filmleri. Seyredip siliceğim filmi bana 4 saat convert ettiriyo.
Yalnız bir program indirdim 2 dolara, müthiş... Binlerce dizi var! Flashforward'ı ordan takılıyorum bu aralar. SüperBaba'ın ilk bölümleri bile var, o kadar eskiye gidiyo iş. Aklınıza ne geliyosa var. HELAL OLSUN param yapanlara. (Yalnız 4 GB kotam şarıl şarıl gidiyo) :)
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Cremiesto 8 yıl
Bukadar büyük şirketlerin bukadar basit yollara gitmesi acınası bir durum."sızdırılmış" aman Allah'ım nasıl sızmış acaba kim bu casus -.-
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Xagdas 8 yıl
Ne yazmis adam?
Merak ettim gereksiz neymiş?
Özelden yazsana funky ne yazdığını?
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Shape Of My Heart 8 yıl
Fake.
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Mixenon 8 yıl
Bu gerçek çıkarsa zaten tam bir fiyasko olur, İPAD2 tarihe gömülür çıktığı gün... Apple asla böyle bir tasarım yapmaz, yapamaz bünyesi kabul etmez...
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hook1903 8 yıl
Yeni ipad in bu oldugunu sanmiyorum,apple boyle bi urunu piyasaya surmez.
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