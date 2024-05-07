Apple bugün zam yapacak mı? iPhone fiyatları artacak mı? İşte yanıt!

Apple bu akşam saat 17.00'de yeni iPad modellerini tanıtacağı bir etkinlik yapacak. Etkinlikten sonra iPhone modellerine zam gelecek mi? Herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı haberimizde.