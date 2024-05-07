Apple bugün zam yapacak mı? iPhone fiyatları artacak mı? İşte yanıt!

- iPhone fiyatları ne kadar? iPhone 15 Fiyat Listesi 💰
- Apple etkinliği Türkçe çeviri ile DH'de
- Yorumlar
Apple zam yapacak mı?
Apple son zammını 4 Mart 2024 tarihinde yapmıştı. 4 Mart’tan önceki 4-5 günlük süreçte dolar kuru 32,50’ye kadar yükselmişti. Bu dolar kuru dikkate alınarak fiyatlar güncellenmişti. Bugün ise dolar kuru 32,25 seviyelerinde seyrediyor. Dolar kurunda artış olmadığı için Apple'ın bugün zam yapması beklenmiyor.
Apple Store kapandı mı?
Apple, fiyatlarda değişiklik yapacağı zaman online satışları kısa süreliğine kapatıyor. Apple'ın sitesinde "Hemen Döneceğiz" ifadesine yer veriliyor. Bugün Apple online mağazası kapanmadı. Müşteriler dilediği Apple ürününü satın alabiliyor. Bu durum, fiyatlarda değişiklik olmayacağını işaret ediyor.
|iPhone Modeli 📱
|Fiyat
|iPhone 15 128 GB
|58.499 TL
|iPhone 15 256 GB
|62.999 TL
|iPhone 15 512 GB
|71.999 TL
|iPhone 15 Plus 128 GB
|66.999 TL
|iPhone 15 Plus 256 GB
|71.499 TL
|iPhone 15 Plus 512 GB
|80.499 TL
|iPhone 15 Pro 128 GB
|75.499 TL
|iPhone 15 Pro 256 GB
|79.999 TL
|iPhone 15 Pro 512 GB
|88.999 TL
|iPhone 15 Pro 1 TB
|97.999 TL
|iPhone 15 Pro Max 256 GB
|89.999 TL
|iPhone 15 Pro Max 512 GB
|98.999 TL
|iPhone 15 Pro Max 1 TB
|107.999 TL
Apple etkinliği Türkçe çeviri ile DH'de
Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak . Etkinliği Türkçe simultane çeviri ile takip etmek isteyenleri bugün saat 17.00'deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.