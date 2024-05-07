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    Apple yeni iPad’leri tanıtıyor - Türkçe Simultane Çeviri ile Canlı Yayın

    Apple bugün zam yapacak mı? iPhone fiyatları artacak mı? İşte yanıt!

    Apple bu akşam saat 17.00'de yeni iPad modellerini tanıtacağı bir etkinlik yapacak. Etkinlikten sonra iPhone modellerine zam gelecek mi? Herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı haberimizde.
    Apple bugün zam yapacak mı? iPhone fiyatları artacak mı? Tam Boyutta Gör
    Apple bugün saat 17.00’de düzenlenecek Let Loose etkinliğinde yeni iPad modelleri başta olmak üzere çeşitli ürünler tanıtacak. Her Apple lansmanında olduğu gibi bu lansmandan sonra da kullanıcılarda zam korkusu başladı. Apple bugün iPhone fiyatlarına zam yapacak mı?

    Apple zam yapacak mı?

    Apple son zammını 4 Mart 2024 tarihinde yapmıştı. 4 Mart’tan  önceki 4-5 günlük süreçte dolar kuru 32,50’ye kadar yükselmişti. Bu dolar kuru dikkate alınarak fiyatlar güncellenmişti. Bugün ise dolar kuru 32,25 seviyelerinde seyrediyor. Dolar kurunda artış olmadığı için Apple'ın bugün zam yapması beklenmiyor.

    Apple bugün zam yapacak mı? iPhone fiyatları artacak mı? Tam Boyutta Gör

    Apple Store kapandı mı?

    Apple, fiyatlarda değişiklik yapacağı zaman online satışları kısa süreliğine kapatıyor. Apple'ın sitesinde "Hemen Döneceğiz" ifadesine yer veriliyor. Bugün Apple online mağazası kapanmadı. Müşteriler dilediği Apple ürününü satın alabiliyor. Bu durum, fiyatlarda değişiklik olmayacağını işaret ediyor.

    Apple bugün zam yapacak mı? iPhone fiyatları artacak mı? Tam Boyutta Gör

    iPhone fiyatları ne kadar? iPhone 15 Fiyat Listesi 💰
    iPhone Modeli 📱 Fiyat
    iPhone 15 128 GB 58.499 TL
    iPhone 15 256 GB 62.999 TL
    iPhone 15 512 GB 71.999 TL
    iPhone 15 Plus 128 GB 66.999 TL
    iPhone 15 Plus 256 GB 71.499 TL
    iPhone 15 Plus 512 GB 80.499 TL
    iPhone 15 Pro 128 GB 75.499 TL
    iPhone 15 Pro 256 GB 79.999 TL
    iPhone 15 Pro 512 GB 88.999 TL
    iPhone 15 Pro 1 TB 97.999 TL
    iPhone 15 Pro Max 256 GB 89.999 TL
    iPhone 15 Pro Max 512 GB 98.999 TL
    iPhone 15 Pro Max 1 TB 107.999 TL

    Apple etkinliği Türkçe çeviri ile DH'de

    Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak . Etkinliği Türkçe simultane çeviri ile takip etmek isteyenleri bugün saat 17.00'deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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