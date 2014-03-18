Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 2’ye veda edin; 4.nesil iPad yeniden satışta

5 yıl
1,4b
1
34
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad 2’ye veda edin; 4.nesil iPad yeniden satışta

8GB’lık iPhone 5C’yi satışa sunması beklenen Apple, sessiz sedasız 4.nesil iPad’i Apple Online Store üzerinden satışa sundu.

A6X yongası ve 9.7 inçlik Retina Ekranı ile güçlü bir mobil cihaz olan 4.nesil iPad, bugünden itibaren tekrardan Apple Online Store üzerinden satın alınabilecek. Wi-Fi’lı modelinin 999 TL, Wi-Fi + Hücresel modelinin 1349 TL’den satışa sunulan 4.nesil iPad’in kapasitesi  16GB iken; cihazın gönderim süresi ise (haberin yazıldığı an itibariyle) 1-2 hafta  gözüküyor.

Diğer taraftan 2011 yılından bu yana satışta olan iPad 2’nin satışına ise son verildi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Schnitter 5 yıl en beğenilen
Fiyat biraz daha dusuk olsa alinabilir. 849 tl mesela wifi icin tabi.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan0075 5 yıl
En son baktığımda Ipad Air 1150TL gibi bir fiyata satılıyordu (listesi 1200, ipad mini air ise 950 TL bandındaydı). Bu fiyatlara Air veya mini retina varken Ipad 4 pahalı.
Edit: Şimdi baktım da 1100 TL bandında Ipad Air Wifi 16GB bulunabiliyor. 1000 TL fiyata kim Ipad 4 alır bilmiyorum. Ipad 4'ü Air ile yan yana koyup karar verin.
En son baktığımda Ipad Air 1150TL gibi bir fiyata satılıyordu (listesi 1200, ipad mini air ise 950 TL bandındaydı). Bu fiyatlara Air veya mini retina varken Ip...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAXSTAR 5 yıl
Mini retina varken kimse almaz hele air in 1000 tl civarlarında bulunabileceği zamanlarda
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Air yada Mini retina'dan farkı tam olarak nedir bunun ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arsızbeladinleyen2000li 5 yıl
efsaneler ölmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat zamanla düşmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SturdyHead 5 yıl
Bence en iyi Ipad bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mariachi@ 5 yıl
Ipad 2 hala en iyi performans olarak ios 7
Airden oncekiler icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
riggsmartin 5 yıl
Bu 4.nesil ve Air arasinda fark nedir?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan0075 5 yıl riggsmartin
riggsmartin

Bu 4.nesil ve Air arasinda fark nedir?

İç yapının farklılığından öte Ipad 4 çok hantal, ağır ve geniş çerçeveli bir cihaz. Ipad Air Ipad mini'nin 10 inç versiyonu olarak görülebilir. Aralarında 200 grama yakın fark var.

İç yapıda ise işlemci performansları arasında ciddi bir fark var (A7 işlemci 64-bit ama mimarisini şimdi hatırlayamıyorum, M7 hareket işlemcisi mevcut ama bence deal-breaker değil), bir de sanırım wifi bağlantı özellikleri açısından minör farklar mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
action4ever 5 yıl
Iphone 5i de tekrar surseler olur gibi alacak bir suru insan var eminin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
Airle 4.nesil arasında boyutsal küçülmeler dışında performans farkı bulamazsınız benchmark testleri yapmazsanız birde, alın ve gönül rahatlığıyla kullanın ios 7.1 ile birlikte uçuyor cihaz kısaca ben 64gb lık 4. nesil wifi+4g modelını 1 yıldır kullanıyorum 2000tl ye almıştım o zaman ama helal olsun verdıgım para dedirtiyor 16gb wifi+4g nin fiyatı gayet makul apple ürünlerinde 1 nesil fazla performans artışı hissettirmez ancak bir sonraki jenerasyonda biraz daha belli olur.Ha 300tl fazla veririm derseniz airde alınır ayrı konu ama farklı sitelerde air'in 16gb versiyonun parasına 4.nesilin 32gb lık versiyonunuda bulabilirsiniz hemde 4g versiyonunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Fiyat biraz daha dusuk olsa alinabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Fiyat biraz daha dusuk olsa alinabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 5 yıl
Mantıklı bir adım ama fiyatta ortayı bulamamışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 5 yıl
Ama düşük fiyat segmentinde en alınabilir tablet iPad Mini. 600 TL ye indirim ile alınırsa en azından 2 sene daha iş görebilecek bir tablet ( Hardcore bir oyuncu değilseniz eğer )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1408 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple ve ipad mini
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AOC USB Taşınabilir Monitör "E1659FWU" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim