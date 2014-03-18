iPad 2’ye veda edin; 4.nesil iPad yeniden satışta

8GB’lık iPhone 5C’yi satışa sunması beklenen Apple, sessiz sedasız 4.nesil iPad’i Apple Online Store üzerinden satışa sundu.

A6X yongası ve 9.7 inçlik Retina Ekranı ile güçlü bir mobil cihaz olan 4.nesil iPad, bugünden itibaren tekrardan Apple Online Store üzerinden satın alınabilecek. Wi-Fi’lı modelinin 999 TL, Wi-Fi + Hücresel modelinin 1349 TL’den satışa sunulan 4.nesil iPad’in kapasitesi 16GB iken; cihazın gönderim süresi ise (haberin yazıldığı an itibariyle) 1-2 hafta gözüküyor.

Diğer taraftan 2011 yılından bu yana satışta olan iPad 2’nin satışına ise son verildi.