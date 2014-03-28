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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad destekli OneNote'un arayüzü yenilendi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad destekli OneNote'un arayüzü yenilendi
Microsoft'un diğer platformlarda da yer alan not alma temelli popüler uygulaması OneNote, yeni özelliklerle iPad için güncellendi.

Kullanışlı arayüzü üzerinden zengin içeriklere sahip notlar alınmasına ve düzenlenmesine imkan tanıyan iPad uyumlu OneNote, hazırlanan içerikleri yüklü olduğu cihazlar arasında senkronize edebiliyor ve dosyalara fotoğraflar ile farklı tablolar ekleyebiliyor. Yayınlanan 2.2 güncellemesiyle arayüzü iOS 7'ye uygun olarak baştan aşağıya yenilenen ve bu şekilde çok daha sade görünen uygulama, aynı zamanda fotoğrafları otomatik olarak keserek geliştirmeler yapabiliyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak çok daha iyi bir deneyim sunabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan iPad uyumlu OneNote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id478105721?mt=8 Yorum Yaz
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rzsrht 5 yıl
hocam bu uygulamayı indirdim fakat. bilgisayarımdakiyle senkronize edebiliyoruz galiba. bir türlü halledemedim. yardımcı olacak var mı?
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