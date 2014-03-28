iPad destekli OneNote'un arayüzü yenilendi

Microsoft'un diğer platformlarda da yer alan not alma temelli popüler uygulaması OneNote, yeni özelliklerle iPad için güncellendi.





Kullanışlı arayüzü üzerinden zengin içeriklere sahip notlar alınmasına ve düzenlenmesine imkan tanıyan iPad uyumlu OneNote, hazırlanan içerikleri yüklü olduğu cihazlar arasında senkronize edebiliyor ve dosyalara fotoğraflar ile farklı tablolar ekleyebiliyor. Yayınlanan 2.2 güncellemesiyle arayüzü iOS 7'ye uygun olarak baştan aşağıya yenilenen ve bu şekilde çok daha sade görünen uygulama, aynı zamanda fotoğrafları otomatik olarak keserek geliştirmeler yapabiliyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak çok daha iyi bir deneyim sunabiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan iPad uyumlu OneNote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id478105721?mt=8