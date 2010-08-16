iPad ile USB'den şarj sorunu yaşayanlara yeni çözüm: iXP1-500

Başta Gigabyte olmak üzere bazı üreticiler, yeni nesil anakartlarının iPad ve iPhone için USB'den şarj özelliğine sahip olduğunu belirtse de görece eski Apple sistemlerinde ve bazı bilgisayarlarda iPad ile USB üzerinden şarj sorunu yaşandığı biliniyor. USB üzerinden yeterli gücün sağlanamamasıyla ilgili olan bu problemin çözümü için Xmultiple isimli firma yeni ve "ucuz" bir çözüm geliştirdi.

iXP1-500 isimli yeni cihaz aslında basitçe bir USB dongle ancak firmanın açıklamasına bakılırsa yaptığı iş boyundan büyük. Yurt dışında 4.95 dolar seviyesinden satışa sunulan bu aparat ile şimdiye kadar milyonlarca adet satmayı başaran Apple iPad'i üzerinde USB ara birimi olan hemen her sistemde, herhangi bir sorun yaşamadan şarj edebilirsiniz.