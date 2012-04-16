iPad mini 3. çeyrekte pazara sunulabilir

Yeni iPad'i iki hafta içerisinde 21 farklı ülkede daha pazara sunacak olan Apple'ın, daha küçük ekranlı bir iPad modeli üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşulmakta. Çin kaynaklı yeni haberlere göre Apple yeni tabletini üçüncü çeyrek içerisinde 249$-299$ civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunabilir. Yine aynı dedikodulara göre iPad mini lansmanı için 6 milyon cihaz hazır bulundurulacak. Üretimini Foxconn ve Pegatron'un üstleneceği dile getirilen iPad mini'nin donanım özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da genel görüş 7.85-inç büyüklüğünde ekranla geleceği yönünde.

Ekran çözünürlüğü iPad 2 gibi 1024 x 768 piksel olması ancak daha küçük yapısı sayesinde daha keskin görüntüler sunması beklenen iPad mini ile birlikte Apple'ın, başta Kindle Fire olmak üzere düşük maliyetli ve küçük ekranlı Android tablet atağına yanıt vereceği ve özellikle 249$ bandında bir fiyatlandırma stratejisi ile bu alandaki tüketici eğilimini kendi lehine çevirmeyi hedeflediği konuşuluyor. Apple cephesi ise iPad mini dedikodularına karşı sessizliğini korumakta.