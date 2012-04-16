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iPad mini 3. çeyrekte pazara sunulabilir

7 yıl
15,4b
1
43
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni iPad'i iki hafta içerisinde 21 farklı ülkede daha pazara sunacak olan Apple'ın, daha küçük ekranlı bir iPad modeli üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşulmakta. Çin kaynaklı yeni haberlere göre Apple yeni tabletini üçüncü çeyrek içerisinde 249$-299$ civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunabilir. Yine aynı dedikodulara göre iPad mini lansmanı için 6 milyon cihaz hazır bulundurulacak. Üretimini Foxconn ve Pegatron'un üstleneceği dile getirilen iPad mini'nin donanım özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da genel görüş 7.85-inç büyüklüğünde ekranla geleceği yönünde.
Ekran çözünürlüğü iPad 2 gibi 1024 x 768 piksel olması ancak daha küçük yapısı sayesinde daha keskin görüntüler sunması beklenen iPad mini ile birlikte Apple'ın, başta Kindle Fire olmak üzere düşük maliyetli ve küçük ekranlı Android tablet atağına yanıt vereceği ve özellikle 249$ bandında bir fiyatlandırma stratejisi ile bu alandaki tüketici eğilimini kendi lehine çevirmeyi hedeflediği konuşuluyor. Apple cephesi ise iPad mini dedikodularına karşı sessizliğini korumakta. 

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eeevrim 7 yıl en beğenilen
Ben Apple in Standartlarını bozacağını hiç düşünmüyorum
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adamantium 7 yıl
Bence apple ipad cizgisinden cikmayacaktir suandaki boyutu rahat ve de tasinabilirken ve de her keseye uygun ipad bulunuyor neden ekran kucultmeye gitsinki
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easymen 7 yıl
buna birde sim kard takılabilir hale getirirlerse o zmn tam süper olur varsayımın varsayımı oldu ya ne yapalım
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The Catalyst 7 yıl
fiyatı daha uygun olacaksa çıkması taraftarıyım ama çıkmaz. apple yapmaz
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vidoko 7 yıl
hiç belli olmaz , çıkabilir.
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freezzer 7 yıl
Kesin çıkmaz palavra bi haber zaten ekran boyutu iyi ipad'in ne ufak ne büyük tek yapılması gereken alttaki düğmeyi iptal edip kenardaki boşlukları sıfırlamak yada sıfıra yakın yapmak bu şekilde 1 ila 1,5 inch ufalmış olucak alet hemde ekran boyutu aynı kalıcak

Ahanda tasarımı benden


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mehmetferhat 7 yıl
Zorla aldıracaklar arkadaş ya :)
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61gün 7 yıl
1024 x 1024 applerin kullanimi icin retina display kck ipad cikartirlar. New ipadin yari boyutunda ve ayni islemcili olur
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haQQo 7 yıl
tamamen yalan saçma sapan uyduruk bir haber. Az biraz Apple hakkında bilgisi olan böyle saçma sapan bir cihaz üretmeyeceğini gayet iyi bilir.

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ahmet izmirli 7 yıl
ipad 3 21 ülkede daha satışa cıkacakmış, ama türkiye yok kıbrıs gibi hırvatistan gibi 3-5 milyon nüfuslu ülkelerde var? yani türkiye ye diyorki apple firması;sen benim için ugandasın sen gana sın sen hatta ülke olarak somaliden bile aşağıdasın. yazık çooooook yazık......
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haymatloshan 7 yıl
Bu iş standartlara bakmayabilir,tüketicinin tercihlerine,isteklerine önem vermemek hata olabilir.Daha küçükte olabilir,daha büyük ekranlı olabilir kullanıcıların amaçladıkları farklı olabilir.Telefon boyutu ile oynamasınlar fazlaca kafidir.
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khaos 7 yıl
iPhone 4 te olduğu gibi iPad 2 yi daha uygun bir fiyata (16 gb 299 dolar) çekip satışa devam ederse daha mantıklı ve risksiz olur
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Zaym1n 7 yıl khaos
khaos

iPhone 4 te olduğu gibi iPad 2 yi daha uygun bir fiyata (16 gb 299 dolar) çekip satışa devam ederse daha mantıklı ve risksiz olur

Ve yeni iPad satışları dibe vursun...


Bu arada Türkiye'de olmamasının sebebi Apple yüzünden değil Bilkom yüzünden de olabilir (sadece bir varsayım).
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teatrous 7 yıl
halog
a-bilmek,e-bilmek. Çok anlamsız bir habercilik.

ne yani insanlara bu tür tahminler yansıtılmasın mı?Haberciler mutlaka kesin şeylerimi yazmak zorunda?Dediğiniz şey belki gazete haberciliği için olması gereken şeyler ancak konu teknolojiyse,mutlaka bu tür varsayımlar haber yapılmalıdır diye düşünüyorum.
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TheLastNinja2 7 yıl
Bence satış rekorları kırar. Aferim epıl'a
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