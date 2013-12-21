iPad uyumlu OldBooth HD uygulaması ücretsiz yapıldı

Son zamanlarda sayıları ciddi oranda artan ve milyonlarca kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan fotoğraf montaj uygulamalarından iPad uyumlu OldBooth HD, ücretsiz yapıldı.

GetApp tarafından hazırlanan ve iOS 5.0 üstü iPad modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen OldBooth HD, kişilerin 1920, 1940, 1960 ve 1980 yıllarına ait eski fotoğraflar (170 adet) üzerine kendi çektikleri fotoğrafları eklemesine imkan tanıyor ve özel maskeleme aracıyla oldukça gerçekçi sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Hızlı ve basit bir arayüz ile gelen uygulama, hazırlanan içerikleri de farklı sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan OldBooth HD uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id529828678?mt=8