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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad uyumlu OldBooth HD uygulaması ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu OldBooth HD uygulaması ücretsiz yapıldı
Son zamanlarda sayıları ciddi oranda artan ve milyonlarca kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan fotoğraf montaj uygulamalarından iPad uyumlu OldBooth HD, ücretsiz yapıldı.
GetApp tarafından hazırlanan ve iOS 5.0 üstü iPad modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen OldBooth HD, kişilerin 1920, 1940, 1960 ve 1980 yıllarına ait eski fotoğraflar (170 adet) üzerine kendi çektikleri fotoğrafları eklemesine imkan tanıyor ve özel maskeleme aracıyla oldukça gerçekçi sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Hızlı ve basit bir arayüz ile gelen uygulama, hazırlanan içerikleri de farklı sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan OldBooth HD uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id529828678?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
efe7182 5 yıl
Bunun iphone versiyonuna 2 lira vermistim :(
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