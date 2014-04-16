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iPad uyumlu fotoğraf harmanlama uygulaması BlendPic HD ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
366
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu fotoğraf harmanlama uygulaması BlendPic HD ücretsiz yapıldı
iOS 4.3 üzeri iPad modelleri için hazırlanan fotoğraf harmanlama uygulaması BlendPic HD, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit bir arayüzle gelen BlendPic HD, adından da anlaşıldığı gibi farklı fotoğrafların tek bir fotoğraf üzerinde birleştirilmesine imkan tanıyor. Maskeleme aracıyla oldukça iyi kesme işlemleri yapan ve böylece ilginç harmanlamalar oluşturabilen uygulama, bünyesinde 60 kadar etiket ile metin ve çizim araçlarını da taşıyor. Hazırlanan içerikler ise ister cihaz içerisine, istenirse de direkt olarak Instagrama aktarılabiliyor.

Daha önce 6,49 $ fiyat etiketiyle satılan BlendPic HD, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id615908050?mt=8 Yorum Yaz
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