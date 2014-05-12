iPad'e özel fikir haritası hazırlama uygulaması Mind Organizer artık ücretsiz

iOS 6.1 üstü iPad modelleri için Pavel Tarabrin tarafından hazırlanan uygulamalardan Mind Organizer, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Temel olarak kişilerin akıllarında bulunan fikirleri farklı şekiller eşliğinde haritalandırması için hazırlanan Mind Organizer, aynı zamanda farklı planlama ve organizasyon işlemleri için de aktif olarak kullanılabiliyor. Hazırlanan içerikleri fotoğraflar ve renkler üzerinden kategorilere ayırabilen ve detaylandırabilen uygulama, bünyesinde özel simgeler taşıyor ve arkaplan rengini isteğe bağlı olarak değiştirebiliyor. Mind Organizer, hazırladığı içerikleri ise cihazların dahili hafızaları yanında e-posta üzerinden de belirlenen kişilere aktarabiliyor.





Daha önce 10,49$ fiyat etiketiyle satılan Mind Organizer uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id852216849?mt=8