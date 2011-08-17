iPad'in rakipleri, beklenen ilgiyi toplayamıyor

iPad 2'nin lansmanında "2010 yılı iPad'in yılı olmuştu. 2011 yılı da iPad 2'nin yılı olacak." öngörüsünde bulunan Steve Jobs'un bu sözleri geçerliliğini korumaya devam ediyor. Son çeyrekte 9.25 milyonluk satış ile önemli bir başarının altına imza atmış olmasına rağmen pazarın doymadığı ve stok sıkıntılarının yaşandığı iPad'e olan kullanıcı talebi devam ediyor olmasına rağmen; büyük beklentilerle lansmanları gerçekleştirilen iPad'in rakipleri aynı ilgiyi toplayabilmiş değil.

Digitimes'ın haberine göre Galaxy Tab'in mucidi Samsung, Xoom'un mucidi Motorola ve webOS'li ilk tablet olan TouchPad'in mucidi HP; iPad'e olan yüksek talep sebebiyle fiyat politikalarını masaya yatırmış durumdalar. Motorola, dikkat çekici reklamıyla merakları üzerine toplayan Xoom'un 32GB'lık modelinin fiyatını iPad'in 16GB'lık modelinin fiyatına kadar düşürürken; HP, satışa sunulmasının üzerinden iki ay geçmeden TouchPad'e olan ilgiyi beklediği seviyeye yükseltebilmek için Ağustos ayının başında ikinci kez kısıtlı bir zaman aralığı için indirim kampanyası düzenlemiş ve tabletin fiyatında 100 dolarlık indirime gitmişti.

Eee Pad Transformer'ın mucidi Asus'un durumu da diğer üreticilerden farklı değil. Digitimes'ın haberindeki verilere göre Mayıs- Temmuz ayları arasında 700,000 adet tablet sevkiyatı gerçekleştirdiği bilinen Asus, bu tabletlerin ancak %70'ini satılabilmiş durumda. Digitimes'ın kaynaklarına göre tablet pazarında Eylül ayı ve tatil sezonunda iki indirim dalgası daha olacak.