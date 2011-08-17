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iPad'in rakipleri, beklenen ilgiyi toplayamıyor

7 yıl
16,4b
1
88
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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iPad 2'nin lansmanında "2010 yılı iPad'in yılı olmuştu. 2011 yılı da iPad 2'nin yılı olacak." öngörüsünde bulunan Steve Jobs'un bu sözleri geçerliliğini korumaya devam ediyor. Son çeyrekte 9.25 milyonluk satış ile önemli bir başarının altına imza atmış olmasına rağmen pazarın doymadığı ve stok sıkıntılarının yaşandığı iPad'e olan kullanıcı talebi devam ediyor olmasına rağmen; büyük beklentilerle lansmanları gerçekleştirilen iPad'in rakipleri aynı ilgiyi toplayabilmiş değil.

Digitimes'ın haberine göre Galaxy Tab'in mucidi Samsung, Xoom'un mucidi Motorola ve webOS'li ilk tablet olan TouchPad'in mucidi HP; iPad'e olan yüksek talep sebebiyle fiyat politikalarını masaya yatırmış durumdalar. Motorola, dikkat çekici reklamıyla merakları üzerine toplayan Xoom'un 32GB'lık modelinin fiyatını iPad'in 16GB'lık modelinin fiyatına kadar düşürürken; HP, satışa sunulmasının üzerinden iki ay geçmeden TouchPad'e olan ilgiyi beklediği seviyeye yükseltebilmek için Ağustos ayının başında ikinci kez kısıtlı bir zaman aralığı için indirim kampanyası düzenlemiş ve tabletin fiyatında 100 dolarlık indirime gitmişti.

Eee Pad Transformer'ın mucidi Asus'un durumu da diğer üreticilerden farklı değil. Digitimes'ın haberindeki verilere göre Mayıs- Temmuz ayları arasında 700,000 adet tablet sevkiyatı gerçekleştirdiği bilinen Asus, bu tabletlerin ancak %70'ini satılabilmiş durumda. Digitimes'ın kaynaklarına göre tablet pazarında Eylül ayı ve tatil sezonunda iki indirim dalgası daha olacak.


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.WondercrafteR. 7 yıl en beğenilen
iPad'in rakibi yok ki.
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Buzmavisi 7 yıl
Benim tek derdim flashlı videoları izleyememekti, o da puffin ile çözüldü.

Geçende bir arkadaş bendeki ipad'i gördü ve bana diyor ki samsung alacağım. Ben de iyi al, ama ben orjinali varken taklidini almam dedim, bana bozuldu. Yani bu tablet furyasını kim başlattı? ipad. Bundan önce kim tablet biliyordu ki? Evet vardı belki, fakat neredeydi, adı sanı bile duyulmamış bir teknoloji ürünüydü tabletler. Şimdi annem, ablam bile duydular. Okullarda bile bununla öğretim yapılacak diye söyleniyor. Hatta bazı özel kolejler başladı. Bu kadar ünlü olmasının, bu kadar çok rağbet görmesinin sebebi nedir? yine ipad. Yani dediğim gibi orjinali varken taklidi alınmaz. Hadi belki daha ucuz olsa tamam da, yine aynı fiyata satıyor samsung falan. Bir kere taklitsen taklitliğini bilip fiyatını indir değil mi? Bak archosa falan, gayet iyi ve makul bir seviyede fiyatı var. O alınır, kullanılır, çok da güzel.
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drony 7 yıl
57.sn

youtube.com/...
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panelci 7 yıl
Ïsin kötü tarafi insanlar teknoloji marketlerde sorarken Sony ipad,Samsung iPad yada motorola iPad varmi diye soruyor en asaglayici tarafida bu olsa gerek..
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drony 7 yıl panelci
panelci

Ïsin kötü tarafi insanlar teknoloji marketlerde sorarken Sony ipad,Samsung iPad yada motorola iPad varmi diye soruyor en asaglayici tarafida bu olsa gerek..

banada geçen bazı konuya uzak kız arkdaşlarım soruyor ipad alayım ama özellikleri ne olsun samsung ipad iyi mi? gibi sorular geliyor bozmadım hiçbirinide durum bu gerçekten.
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Mukremin BAGCİ 7 yıl
teknosada kullandım da çok süper bir alet ya :) dokunmatiği çok güzel
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06ensar 7 yıl
ipad2 kullanmış biri olarak eğer bir tablette flash olmadan video ve film seyredemiyorsan nette o tablet benim için hiçtir...ne yapacağım ben o apple uygulamalarını...
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eldblo 7 yıl
@B-veritas
Tesekkurler hocam herhalde yine ipad e kaldık
Apple cihazlarını biraz daha kullanıcıya yonelik yapsaydi tadından yenmezdi ama sagolsun diger firmalar da destekliyor illa apple almaya zorluyorlar.
Hayirlisi bizde apple kolleksiyonu yapariz :)
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ponchik 7 yıl
Mesaji ipad 2 den yaziyorum bence de genel olarak rakipsiz nette baktigim bazi karsilastirmalarda galaxy tab de cift cekirdek olmasina ragmen yarisi kadar skor aliyordu forumda iphone konularindada paylasildi bu 4s islemcisi icin


Tek rakibi hp nin tableti olabilir o da 99 usd den satildigi icin simdi o kadar olu bi fiyata bulsam alir koyarim kenara android de port edildi en kotu hic bisi yapmasan havuz basinda wifi den internette fln geznirisin tatilde islanmis diye kafani yormazsin :)
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eldblo 7 yıl
@darkaura
tesekkürler hocam

benim sorum bide aldığımız bu cihazlar (android olanlar) Firmware veya sürüm yükseltmek kolaymıdır
kolay mı derden cihazı üreten firma mı desteklemesi lazım yoksa google cıkardığı son sürümleri kolayca yükleyebiliyormuyuz.
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fx20001 7 yıl
Teknoloji bir anda ilerlemiyor arkadaşlar. Adamlar size hemen son teknoloji tabletleri sunarlarsa işin kaymağını yememiş olurlar. Bu yüzden yavaş yavaş geliştiriyorlar. Her modelde donanımlar biraz daha artıyor, ekranlar gelişiyor, kameralar değişiyor, kapasite ve ramler artıyor. Bunların yanında işletim sistemleri de ihtiyaçlara göre geliştiriliyor. Bakın Windows kaç yıldan beri işletim sistemi üretiyor. Her yeni sistemde birçok farklılık oluyor. Şu anda iOS androidten daha gelişmiş. Çünkü geliştirilme süreci daha eskiye dayanıyor. Kim daha fazla emek harcayıp sistemine daha fazla para yatırırsa zamanla o kazanacak. Kimse bize uzay teknolojisini bir anda sunmaz. Sonuçtan adamlar bundan para kazanıyorlar. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir tablet çıkarsalar sonraki versiyonu kime satacaklar. İşin bu boyutunu da düşünmek lazım.
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levent_yavuz 7 yıl
Apple in en onemli dusuncesini fazlaliklardan kurtulmak olarak nitelendirebiliriz. İlk urunu mac te bile bunun icin cabalamis jobs. Kasa monitor ayri degil tumlesik.
Amac sade ve kullanibilir bir sistem, dusunce harika bence....
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eldblo 7 yıl
Yaw arkadas bende bir haftadır tablet bakıyordum ama ipad e içim ısınmadı sebebi ise kullanıcı kısıtlaması. Ya itunes yada cydia dan bi ton program
Sorum şu olacak bu bahsi geçen LG OPTIMUS TAB turkiyeye gelecek mi haberiniz var mi
Yada ipad e alternatif olabilecek başka tablet tavsiye edebilirmisiniz.

Alternatif diyorum çünkü apple sattığı ürüne min 3yıl yazılım desteği sunuyor bunu android ne kadar sağlar :-?

Not : ipod touch 2g mi 3küsür senedir kullaniyorum yeni desteğini bıraktı 4.2.1 le :)

Şimdiden teşekkürler...
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darkaura 7 yıl
eldblo

Yaw arkadas bende bir haftadır tablet bakıyordum ama ipad e içim ısınmadı sebebi ise kullanıcı kısıtlaması. Ya itunes yada cydia dan bi ton program
Sorum şu olacak bu bahsi geçen LG OPTIMUS TAB turkiyeye gelecek mi haberiniz var mi
Yada ipad e alternatif olabilecek başka tablet tavsiye edebilirmisiniz.

Alternatif diyorum çünkü apple sattığı ürüne min 3yıl yazılım desteği sunuyor bunu android ne kadar sağlar :-?

Not : ipod touch 2g mi 3küsür senedir kullaniyorum yeni desteğini bıraktı 4.2.1 le :)

Şimdiden teşekkürler...

lg ye bulasmada. ozellikle isin yazilim destegine onem veriyorsan hic bulasma keza bu alanda tam rezaletler. android4 cikti hala 2.3 almamis telefonlari var. su tarihde guncellme cikacak diye oyaliyorlar.

ipad'e isinmadiysaniz en iyi alternatifi kesinlikle samsung galaxy tab 10.1
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mako3e 7 yıl
Hal böyle iken PC işlevselliğinde bir tablet yapmak tabletin tanımına ters. Olurda Android PC işlevselliğinde bir tablete doğru kayarsa elindeki müşteriyi de kaybeder. Şimdi sende Android vs. iOS kıyası yapıyorsan elbette onlarca marka tarafında piyasaya sürülen yüzlerce tablet ile Android piyasa oranı bakımından iOSu bir gün geçicektir. Ama hiç bir markanın herhangi bir tablet modeli tek başına iPadin yanına bile yaklaşamayacak. Tıpkı iPhoneda olduğu gibi.

ne demek bilgisayarın yapacağını yaparsa işlevselliğini kaybeder ne demek ???
telefonlarından mail alan, internete giren vs. adamın hava yaptığı olay zaten bu! yani bak benim telefonum bilgisayar gibi. bilgisayarın yapacağı işin ne kadarını yapabiliyorsa o kadar iyi saymıyormuyuz telefonlarımızı?
2 bin küsür lira para verecem flash göstermicek, 3g görüntülü konuşma yapamıcam, hafıza kartım olmıcak, bi mp3 atacam diye bi tarafımı yırtacam ama sonuçta 2000 lira verdiğim için laf ettirmicem öylemi??? bunun adı '' ben bi .ok yedim ama kabul edemiyorum dur. ya da zengin özentisidir.
daha iphone4s çıkmadan arkadaşlar arasında söylemiştim millete piyasada olanı verecekler sizde bişey sanacanız diye.
kamerası 8mp yani geçen senenin, (sgs2 eskitti o kamerayı)
çift çekirdek işlemci çıkardılar (günaydın,telefonuna çift çekirdek çıkaran şirketlerin arasında kaçıncı sırada acaba?)
ekran konusu şaka gibi, yenilikçi ve dahi EPIL ekranı değiştirmeyi unutmuş :)
millet o ekranın 3d sini yaptı full hd sini yaptı ama nedense yenilikçi olan EPIL :)
bu millette tam bi eziklik sendromu var galiba. banane abi ios tan androidden.
hangisi daha iyi donanımla daha ucuza ve daha iyi imkanlarla sunuluyorsa onu tercih ederim bu kadar basit. ezikmisinizde kendinizi zengin bi firmanın taraftarı olmakla tatmin ediyorsunuz? çokmu fakirsiniz? rahat olun bu cihazlar karın doyurmuyor.
KRAL ÇIPLAAAAAK...
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webislander 7 yıl mako3e
mako3e
Hal böyle iken PC işlevselliğinde bir tablet yapmak tabletin tanımına ters. Olurda Android PC işlevselliğinde bir tablete doğru kayarsa elindeki müşteriyi de kaybeder. Şimdi sende Android vs. iOS kıyası yapıyorsan elbette onlarca marka tarafında piyasaya sürülen yüzlerce tablet ile Android piyasa oranı bakımından iOSu bir gün geçicektir. Ama hiç bir markanın herhangi bir tablet modeli tek başına iPadin yanına bile yaklaşamayacak. Tıpkı iPhoneda olduğu gibi.

ne demek bilgisayarın yapacağını yaparsa işlevselliğini kaybeder ne demek ???
telefonlarından mail alan, internete giren vs. adamın hava yaptığı olay zaten bu! yani bak benim telefonum bilgisayar gibi. bilgisayarın yapacağı işin ne kadarını yapabiliyorsa o kadar iyi saymıyormuyuz telefonlarımızı?
2 bin küsür lira para verecem flash göstermicek, 3g görüntülü konuşma yapamıcam, hafıza kartım olmıcak, bi mp3 atacam diye bi tarafımı yırtacam ama sonuçta 2000 lira verdiğim için laf ettirmicem öylemi??? bunun adı '' ben bi .ok yedim ama kabul edemiyorum dur. ya da zengin özentisidir.
daha iphone4s çıkmadan arkadaşlar arasında söylemiştim millete piyasada olanı verecekler sizde bişey sanacanız diye.
kamerası 8mp yani geçen senenin, (sgs2 eskitti o kamerayı)
çift çekirdek işlemci çıkardılar (günaydın,telefonuna çift çekirdek çıkaran şirketlerin arasında kaçıncı sırada acaba?)
ekran konusu şaka gibi, yenilikçi ve dahi EPIL ekranı değiştirmeyi unutmuş :)
millet o ekranın 3d sini yaptı full hd sini yaptı ama nedense yenilikçi olan EPIL :)
bu millette tam bi eziklik sendromu var galiba. banane abi ios tan androidden.
hangisi daha iyi donanımla daha ucuza ve daha iyi imkanlarla sunuluyorsa onu tercih ederim bu kadar basit. ezikmisinizde kendinizi zengin bi firmanın taraftarı olmakla tatmin ediyorsunuz? çokmu fakirsiniz? rahat olun bu cihazlar karın doyurmuyor.
KRAL ÇIPLAAAAAK...

Kinini kusmaya devam et droidçi:)
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creykvan 7 yıl
Ben bir Samsung Galaxy S2 kullanıcı ve bir android sever olarak ben bile Ipad2 alacağım. Gerçekten çok hoş bir alet yapmışlar, diğer tabletler biraz soğuk geliyor bana.
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