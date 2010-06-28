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iPhone 4 imzalı Kısa Film-Videoların sayısı her geçen gün artıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Sinyal sorunu tartışmalarının gölgesi altında iPhone 4, 3 günde 1.7 milyonluk satış sayısını aşarak; Apple'ın tarihindeki pazara en iyi giriş yapan ünvanına sahip olmayı başardı. A4 yongası, Retina Ekranı, 512MB'lık belleği gibi yeni özellikleri ya da çekim gücüyle ilgili tartışmalar bir kenara, iPhone 4'ün en büyük yeniliklerinden biri kamerada gerçekleştirildi.

5 Megapiksellik çözünürlüğe sahip ve 720p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilen iPhone 4'ün kullanıcıya sunduğu diğer bir yenilikse yüksek çözünürlükteki bu videoları telefonda rahatça işleyebilmek yani düzenleyebilmek, montajını yapabilmek, müzik ekleme, konum bilgilerini kullanabilen temalarla desteklemek, yazılar eklemek. Elbette iPhone 4 söylediğimiz bu özellikleri yapabilmesini iMovie uygulaması ile A4 yongasına borçlu.

Geçmiş yıllarda özellikle "iPhone sahibi olmayan kullanıcılar" tarafından 2 megapiksellik kamerasından dolayı eleştirilen iPhone, Flickr'a en çok fotoğraf yüklemesi yapan elektronik cihaz olmayı başarmıştı. iPhone 4'ün kamerası daha da güçlenince, sosyal paylaşım sitelerinde, film tutkunlarının çekimini ve düzenlemesini sadece iPhone 4'de yaptıkları videoların daha doğrusu (kimileri kısa film tadında) sayısı da her geçen gün artıyor.

Michael Koerber adlı kullanıcının sadece iPhone 4 kullanarak hazırladığı bir kısa film; Apple of My Eye

mphibbard

kevcarm101


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fatihcanery 9 yıl
görüntüler baya net
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funkmaster 9 yıl
Videolar harika ya, ama sinemayla ilgilenmeyenler heveslenmesin bu şekilde çekemezler.
Adamlar motorlu kamera taşıyıcısıyla falan çekmişler, baksanıza ne kadar stabil takip ediyor treni, o alet de tek başına birkaç bin dolardan başlıyor. Ayrıca ışığı doğru yansıtmak, fps'yi korumak için de parasoley paneller kullanılmış.
Lakin bu iPhone'un süper çektiği gerçeğini değiştirmiyor.
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rainhard 9 yıl

funkmaster

Videolar harika ya, ama sinemayla ilgilenmeyenler heveslenmesin bu şekilde çekemezler.
Adamlar motorlu kamera taşıyıcısıyla falan çekmişler, baksanıza ne kadar stabil takip ediyor treni, o alet de tek başına birkaç bin dolardan başlıyor. Ayrıca ışığı doğru yansıtmak, fps'yi korumak için de parasoley paneller kullanılmış.
Lakin bu iPhone'un süper çektiği gerçeğini değiştirmiyor.


çeken eleman telefonu vagonun arka tarafına bir şekilde oturtmuş bence...
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DH Misafiri 9 yıl
Youtube İzleyemiyorum Yardım edin uleyn :D
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bilgehankalkan 9 yıl

DH Misafiri

Youtube İzleyemiyorum Yardım edin uleyn :D


Hosts dosyasına yeni Youtube adreslerini ekle ve DNS'lerini Google DNS yap.
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Batuist 9 yıl
acaba 720p çözünürlük değerinde hiç interpolasyon var mı bilen ??
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FoxHound 9 yıl
Gerçekten güzel çalışmalar çıkıyor ortaya... Tabi buna iPhone'un yanında iMovie'nin de katkısı az değil...
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..Knight.. 9 yıl
iPhone 4'ün video kayıt kalitesi güzel görünüyor.
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Brainy 9 yıl
Artık gezilere giderken yanıma kamera almaya gerek yok çünkü iPhone 4 Hep yanımda.
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DH Misafiri 9 yıl
iFan olsaydım bu haberi okumak çok hoşuma giderdi sanıyorum.
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erci541 9 yıl

DH Misafiri

iFan olsaydım bu haberi okumak çok hoşuma giderdi sanıyorum.



iFan güzel tabir olmuş ama adamlar yapıyor abi.
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