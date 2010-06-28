iPhone 4 imzalı Kısa Film-Videoların sayısı her geçen gün artıyor

Sinyal sorunu tartışmalarının gölgesi altında iPhone 4, 3 günde 1.7 milyonluk satış sayısını aşarak; Apple'ın tarihindeki pazara en iyi giriş yapan ünvanına sahip olmayı başardı. A4 yongası, Retina Ekranı, 512MB'lık belleği gibi yeni özellikleri ya da çekim gücüyle ilgili tartışmalar bir kenara, iPhone 4'ün en büyük yeniliklerinden biri kamerada gerçekleştirildi.

5 Megapiksellik çözünürlüğe sahip ve 720p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilen iPhone 4'ün kullanıcıya sunduğu diğer bir yenilikse yüksek çözünürlükteki bu videoları telefonda rahatça işleyebilmek yani düzenleyebilmek, montajını yapabilmek, müzik ekleme, konum bilgilerini kullanabilen temalarla desteklemek, yazılar eklemek. Elbette iPhone 4 söylediğimiz bu özellikleri yapabilmesini iMovie uygulaması ile A4 yongasına borçlu.

Geçmiş yıllarda özellikle "iPhone sahibi olmayan kullanıcılar" tarafından 2 megapiksellik kamerasından dolayı eleştirilen iPhone, Flickr'a en çok fotoğraf yüklemesi yapan elektronik cihaz olmayı başarmıştı. iPhone 4'ün kamerası daha da güçlenince, sosyal paylaşım sitelerinde, film tutkunlarının çekimini ve düzenlemesini sadece iPhone 4'de yaptıkları videoların daha doğrusu (kimileri kısa film tadında) sayısı da her geçen gün artıyor.

Michael Koerber adlı kullanıcının sadece iPhone 4 kullanarak hazırladığı bir kısa film; Apple of My Eye

mphibbard

kevcarm101