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    iPhone 16 Pro Max ile 15 Pro Max yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

    iPhone 16 Pro Max, 6.9 inç ekranıyla Apple'ın en büyük boyutlu iPhone'u olacak. Daha net kıyaslama açısından iPhone 15 Pro Max ile 16 Pro Max'in yan yana görüntüsü paylaşıldı.
    iphone 16 pro max ekran boyutu Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 Pro’da ekran boyutunu 6.3 inç'e, 16 Pro Max’te 6.9 inç’e çıkaracak. Yeni iPhone’ların maket görüntülerini zaten görmüştük ancak iPhone 15 Pro Max ile yan yana ilk kez görüyoruz ve artık iPhone 16 Pro Max’in ne kadar büyük olacağına dair daha iyi fikir sahibiyiz.

    iPhone 16 Pro Max, 6.9 inç ekrana sahip olacak

    Maket modeller, genelde ürünün gerçek boyutlarına sahiptir, aksesuar üreticileri dummy olarak adlandırılan bu modellere bakarak cihaz çıkmadan önce kılıf ve diğer ürünlerini hazırlamış olurlar. Majin Bu tarafından X’te paylaşılan görseller, 6.7 inç ekranlı gerçek iPhone 15 Pro Max ile 6.9 inç ekranlı iPhone 16 Pro Max’i temsil eden maketi karşılaştırıyor. Fotoğraflara bakılırsa 16 Pro Max, önceki nesilden çok da büyük olmayacak. İki model yan yana getirildiğinde aradaki fark fark ediliyor ancak bu gerçek kullanımda ne kadar önemli olacak tartışılır.

    iPhone 16 Pronun ekranı ise 6.1 inç’ten 6,3 inç’e çıkacak. Her iki iPhone 16 Pro modelinin de daha büyük olması beklenirken, önceki nesilden daha uzun ve daha geniş olması da bekleniyor. Kalınlık aynı kalacak olsa da boyutun artması nedeniyle ağırlığın biraz artması muhtemel. Apple’ın ayrıca daha fazla ekran alanı sağlamak adına BRS (Border Reduction Structure) teknolojisini kullanarak çerçeveleri incelttiği söyleniyor.

    iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in daha büyük ve parlak ekrana ek olarak başka donanım yükseltmesiyle geleceği söyleniyor. Buna daha büyük batarya, daha hızlı Wi-Fi ve 5G, M4 tabanlı yeni A18 Pro çip, yeni yakalama düğmesi, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve iPhone 16 Pro'da 5x telefoto lens dahil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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