iPhone 16 Pro Max ile 15 Pro Max yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 Pro’da ekran boyutunu 6.3 inç'e, 16 Pro Max’te 6.9 inç’e çıkaracak. Yeni iPhone’ların maket görüntülerini zaten görmüştük ancak iPhone 15 Pro Max ile yan yana ilk kez görüyoruz ve artık iPhone 16 Pro Max’in ne kadar büyük olacağına dair daha iyi fikir sahibiyiz.

Apple, iPhone 16 Pro ile ekran parlaklığını artırıyor 5 gün önce eklendi

iPhone 16 Pro Max, 6.9 inç ekrana sahip olacak

Maket modeller, genelde ürünün gerçek boyutlarına sahiptir, aksesuar üreticileri dummy olarak adlandırılan bu modellere bakarak cihaz çıkmadan önce kılıf ve diğer ürünlerini hazırlamış olurlar. Majin Bu tarafından X’te paylaşılan görseller, 6.7 inç ekranlı gerçek iPhone 15 Pro Max ile 6.9 inç ekranlı iPhone 16 Pro Max’i temsil eden maketi karşılaştırıyor. Fotoğraflara bakılırsa 16 Pro Max, önceki nesilden çok da büyük olmayacak. İki model yan yana getirildiğinde aradaki fark fark ediliyor ancak bu gerçek kullanımda ne kadar önemli olacak tartışılır.

iPhone 16 Pronun ekranı ise 6.1 inç’ten 6,3 inç’e çıkacak. Her iki iPhone 16 Pro modelinin de daha büyük olması beklenirken, önceki nesilden daha uzun ve daha geniş olması da bekleniyor. Kalınlık aynı kalacak olsa da boyutun artması nedeniyle ağırlığın biraz artması muhtemel. Apple’ın ayrıca daha fazla ekran alanı sağlamak adına BRS (Border Reduction Structure) teknolojisini kullanarak çerçeveleri incelttiği söyleniyor.

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in daha büyük ve parlak ekrana ek olarak başka donanım yükseltmesiyle geleceği söyleniyor. Buna daha büyük batarya, daha hızlı Wi-Fi ve 5G, M4 tabanlı yeni A18 Pro çip, yeni yakalama düğmesi, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve iPhone 16 Pro'da 5x telefoto lens dahil.

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iPhone 16 Pro Max ile 15 Pro Max yan yana: İşte tasarımı