Apple, iOS 17.5 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla haftalarca süren beta testlerin ardından Apple, sonunda iOS 17.5 güncellemesini sundu. iOS 17.5, yüksek ihtimalle Apple'ın önümüzdeki ay iOS 18 geliştirici betanın yayınlanmasından önce dikkate değer yenilikler içeren son güncelleme olacak. Takip eden iOS 17.x güncellemeleri muhtemelen hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içerecek. Peki iOS 17.5 ile iPhone’lara gelen yenilikler neler?

iOS 18’deki yapay zeka özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?

Web sitesinden uygulama indirme (AB ile sınırlı)

Onarım durumu özelliği

Bul uygulamasında takip bildirimleri

Kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı

Apple News+ aboneleri için kelime oyunu

Güvenlik açıkları kapatıldı

iOS 17.5, kilit ekranı için yeni Pride ışıması duvar kağıdı ile birlikte onarım durumu, tarayıcıdan uygulama indirme (web dağıtımı AB ile sınırlı), takip bildirimleri gibi iPhone için özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.

Apple sürüm notlarına göre iOS 17.5 güncellemesi Türkiye’deki kullanıcılar için iki önemli özellik getiriyor; Takip bildirimleri. Platformlar arası takip algılama, kendisine ait olmayan uyumlu bir Bluetooth takip edici kullanıcı ile birlikte hareket ediyorsa eşlendiği işletim sisteminden bağımsız olarak kullanıcıya bildirim gönderiyor. İkincisi; Bul uygulamasına eklenen onarım durumu. Bu özellik, iPhone'un servise verilmeden önce Bul özelliğinin devre dışı bırakılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

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iOS 17.5 yayınlandı: İşte Apple iPhone'lara gelen yenilikler