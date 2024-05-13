Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 17.5 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iPhone'lar için iOS 17.5 güncellemesini yayınladı. Bu, Haziran'da yayınlanacak iOS 18 geliştirici beta sürümünden önceki son önemli iPhone güncellemesi olabilir. Peki, yenilikler neler?
    ios 17.5 güncelleme indir iphone Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla haftalarca süren beta testlerin ardından Apple, sonunda iOS 17.5 güncellemesini sundu. iOS 17.5, yüksek ihtimalle Apple'ın önümüzdeki ay iOS 18 geliştirici betanın yayınlanmasından önce dikkate değer yenilikler içeren son güncelleme olacak. Takip eden iOS 17.x güncellemeleri muhtemelen hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içerecek. Peki iOS 17.5 ile iPhone’lara gelen yenilikler neler?

    iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?

    • Web sitesinden uygulama indirme (AB ile sınırlı)
    • Onarım durumu özelliği
    • Bul uygulamasında takip bildirimleri
    • Kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı
    • Apple News+ aboneleri için kelime oyunu
    • Güvenlik açıkları kapatıldı

    iOS 17.5, kilit ekranı için yeni Pride ışıması duvar kağıdı ile birlikte onarım durumu, tarayıcıdan uygulama indirme (web dağıtımı AB ile sınırlı), takip bildirimleri gibi iPhone için özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.

    Apple sürüm notlarına göre iOS 17.5 güncellemesi Türkiye’deki kullanıcılar için iki önemli özellik getiriyor; Takip bildirimleri. Platformlar arası takip algılama, kendisine ait olmayan uyumlu bir Bluetooth takip edici kullanıcı ile birlikte hareket ediyorsa eşlendiği işletim sisteminden bağımsız olarak kullanıcıya bildirim gönderiyor. İkincisi; Bul uygulamasına eklenen onarım durumu. Bu özellik, iPhone'un servise verilmeden önce Bul özelliğinin devre dışı bırakılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CleanCoders +18 dijitalcoach +16 vefa_18 +12 TUFFGONG +10 joven +10 yc#1 +9 doruhüso +7 khanstern +7 MaDMaxiBo +7 YouGotThatRight +6
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    207 Kişi Okuyor (24 Üye, 183 Misafir) 15 Masaüstü 192 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5677 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iOS 17.5, güncelleme ve
    5 etiket daha Teknoloji Haberleri Apple iPhone Telefon Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı337b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taşıt kredisi ile araç satışı yaparken bilmeniz gerekenler muhabbet kuşu maydanoz yermi yeni alınan buzdolabı kaç saat sonra çalıştırılır kredi kartındaki artı bakiyeyi hesaba aktarma tyt çözme sırası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B12MO-814XT
    MSI MODERN 15 B12MO-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız