Apple, iOS 17.5 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?
- Web sitesinden uygulama indirme (AB ile sınırlı)
- Onarım durumu özelliği
- Bul uygulamasında takip bildirimleri
- Kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı
- Apple News+ aboneleri için kelime oyunu
- Güvenlik açıkları kapatıldı
iOS 17.5, kilit ekranı için yeni Pride ışıması duvar kağıdı ile birlikte onarım durumu, tarayıcıdan uygulama indirme (web dağıtımı AB ile sınırlı), takip bildirimleri gibi iPhone için özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.
Apple sürüm notlarına göre iOS 17.5 güncellemesi Türkiye’deki kullanıcılar için iki önemli özellik getiriyor; Takip bildirimleri. Platformlar arası takip algılama, kendisine ait olmayan uyumlu bir Bluetooth takip edici kullanıcı ile birlikte hareket ediyorsa eşlendiği işletim sisteminden bağımsız olarak kullanıcıya bildirim gönderiyor. İkincisi; Bul uygulamasına eklenen onarım durumu. Bu özellik, iPhone'un servise verilmeden önce Bul özelliğinin devre dışı bırakılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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