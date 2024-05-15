Apple, App Store'da 7 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini engelledi

Geçtiğimiz yıl App Store’da 1.7 milyondan fazla uygulama Apple’ın gizlilik, güvenlik ve içerik standartlarını karşılamadığı için reddedildi. Geçen yılki 428.000 geliştirici hesabının 118.000’i kapatıldı. Böylelikle, sahte hesapların oluşturulması engellendi. Ayrıca 91.000'den fazla geliştirici kaydı, dolandırıcılık nedeniyle reddedildi. 153 milyondan fazla sahte kullanıcı hesabı engellendi ve 374 milyona yakın geliştirici ve kullanıcı hesabı kapatıldı. Apple, 47.000 yasa dışı uygulamayı tespit edip engellediğini ve Kurumsal Program aracılığıyla yasa dışı olarak dağıtılan uygulamaları yüklemeye veya kullanmaya yönelik neredeyse 3.8 milyon girişimi durdurduğunu söylüyor.
Geçen yıl App Store’a girmeden önce incelemeye alınan uygulama sayısı 6.9 milyon. 192.000 geliştirici, iPhone ve iPad için ilk uygulamalarını yayınladı. App Store’da kendini bir şekilde gizlemeyi başaran yasa dışı uygulamalarda artış olduğu, App Store ekibinin bu uygulamaları engellemeye çalıştığı da belirtildi. Kullanıcıları dolandırmaya yönelik finansal hizmet uygulamaları da kaldırıldı.
Alternatif uygulama mağazalarından veya web sitelerinden indirilmeye açılan uygulamaların güvenlik noter tasdiki sürecinden geçmesi gerekiyor ancak Apple içeriğini kontrol etmiyor. Apple, App Store dışından uygulama indirmenin kullanıcıları dolandırıcılık, sahtekarlık ve gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya bırakacağını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.