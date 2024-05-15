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    Anlık Bildirim

    Apple, App Store'da 7 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini engelledi

    Apple, App Store kurallarının kullanıcıları sahte uygulamalardan ve diğer güvenlik sorunlarından nasıl koruduğuna dair fikir veren dolandırıcılık önleme analizini paylaştı.
    app store dolandırıcılk analiz raporu Tam Boyutta Gör
    Apple, App Store’un iPhone uygulamalarını indirmek çin en güvenli yer olduğunu göstermek amacıyla her yıl dolandırıcılık önleme analizi paylaşıyor. Apple, yalnızca 2023’te 1.8 milyar doların üzerinde, 2020 - 2023 döneminde ise 7 milyar doların üzerinde dolandırıcılık işlemini engellediklerini söylüyor. Şirket, 14 milyondan fazla çalıntı kredi kartını bloke etti, 3.3 milyondan fazla hesabın da yeniden işlem yapmasını engelledi.

    Geçtiğimiz yıl App Store’da 1.7 milyondan fazla uygulama Apple’ın gizlilik, güvenlik ve içerik standartlarını karşılamadığı için reddedildi. Geçen yılki 428.000 geliştirici hesabının 118.000’i kapatıldı. Böylelikle, sahte hesapların oluşturulması engellendi. Ayrıca 91.000'den fazla geliştirici kaydı, dolandırıcılık nedeniyle reddedildi. 153 milyondan fazla sahte kullanıcı hesabı engellendi ve 374 milyona yakın geliştirici ve kullanıcı hesabı kapatıldı. Apple, 47.000 yasa dışı uygulamayı tespit edip engellediğini ve Kurumsal Program aracılığıyla yasa dışı olarak dağıtılan uygulamaları yüklemeye veya kullanmaya yönelik neredeyse 3.8 milyon girişimi durdurduğunu söylüyor.

    Geçen yıl App Store’a girmeden önce incelemeye alınan uygulama sayısı 6.9 milyon. 192.000 geliştirici, iPhone ve iPad için ilk uygulamalarını yayınladı. App Store’da kendini bir şekilde gizlemeyi başaran yasa dışı uygulamalarda artış olduğu, App Store ekibinin bu uygulamaları engellemeye çalıştığı da belirtildi. Kullanıcıları dolandırmaya yönelik finansal hizmet uygulamaları da kaldırıldı.

    Alternatif uygulama mağazalarından veya web sitelerinden indirilmeye açılan uygulamaların güvenlik noter tasdiki sürecinden geçmesi gerekiyor ancak Apple içeriğini kontrol etmiyor. Apple, App Store dışından uygulama indirmenin kullanıcıları dolandırıcılık, sahtekarlık ve gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya bırakacağını iddia ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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