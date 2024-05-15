Apple, App Store'da 7 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini engelledi

Tam Boyutta Gör Apple, App Store’un iPhone uygulamalarını indirmek çin en güvenli yer olduğunu göstermek amacıyla her yıl dolandırıcılık önleme analizi paylaşıyor. Apple, yalnızca 2023’te 1.8 milyar doların üzerinde, 2020 - 2023 döneminde ise 7 milyar doların üzerinde dolandırıcılık işlemini engellediklerini söylüyor. Şirket, 14 milyondan fazla çalıntı kredi kartını bloke etti, 3.3 milyondan fazla hesabın da yeniden işlem yapmasını engelledi.

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Geçtiğimiz yıl App Store’da 1.7 milyondan fazla uygulama Apple’ın gizlilik, güvenlik ve içerik standartlarını karşılamadığı için reddedildi. Geçen yılki 428.000 geliştirici hesabının 118.000’i kapatıldı. Böylelikle, sahte hesapların oluşturulması engellendi. Ayrıca 91.000'den fazla geliştirici kaydı, dolandırıcılık nedeniyle reddedildi. 153 milyondan fazla sahte kullanıcı hesabı engellendi ve 374 milyona yakın geliştirici ve kullanıcı hesabı kapatıldı. Apple, 47.000 yasa dışı uygulamayı tespit edip engellediğini ve Kurumsal Program aracılığıyla yasa dışı olarak dağıtılan uygulamaları yüklemeye veya kullanmaya yönelik neredeyse 3.8 milyon girişimi durdurduğunu söylüyor.

Geçen yıl App Store’a girmeden önce incelemeye alınan uygulama sayısı 6.9 milyon. 192.000 geliştirici, iPhone ve iPad için ilk uygulamalarını yayınladı. App Store’da kendini bir şekilde gizlemeyi başaran yasa dışı uygulamalarda artış olduğu, App Store ekibinin bu uygulamaları engellemeye çalıştığı da belirtildi. Kullanıcıları dolandırmaya yönelik finansal hizmet uygulamaları da kaldırıldı.

Alternatif uygulama mağazalarından veya web sitelerinden indirilmeye açılan uygulamaların güvenlik noter tasdiki sürecinden geçmesi gerekiyor ancak Apple içeriğini kontrol etmiyor. Apple, App Store dışından uygulama indirmenin kullanıcıları dolandırıcılık, sahtekarlık ve gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya bırakacağını iddia ediyor.

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Apple, 7 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini engelledi