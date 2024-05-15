iOS 18 ile geliyor: iPhone'u gözünüzle kontrol edebileceksiniz

Teknoloji Editörü
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Apple, her yıl olduğu gibi WWDC etkinliği öncesinde yeni
erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Geçen yıl Personal Voice özelliği dikkat çekiciydi; Kişisel Ses, sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan, sesini korumak isteyen kişiler için oldukça faydalı bir özellik. iOS 18 güncellemesiyle de göz takibi özelliği öne çıkacak gibi görünüyor. iPhone ve iPad kullanıcıları artık cihazlarını gözleriyle kontrol edebilecek.
iPhone ve iPad'e göz takibi özelliği geliyor
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Bu yılın en büyük yeni özelliği, cihazın ön kamerasını kullanarak kullanıcının ekranda baktığı noktaları belirleyen ve dokunmasına gerek kalmadan yalnızca bakışıyla cihazı kontrol etmesine imkan tanıyan
Göz Takibi olacak. Şu anda göz takibi için iPhone ve iPad’e bir göz algılama cihazının bağlanması gerekiyor. iOS 18/iPaOS 18 ile ek donanım ihtiyacı ortadan kalkacak. Apple, kurulum ve kalibrasyon işleminin saniyeler içinde tamamlanacağını söylüyor. Ayrıca cihazdaki makine öğrenimi sayesinde kurulum ve kontrol için kullanılan tüm verilerin cihazda güvenli bir şekilde saklanacağını belirtti. Müzik dokunuşları
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Music Haptics, yeni gelecek bir diğer erişilebilirlik özelliği. Müzik Dokunuşları, sağır veya işitme güçlüğü çeken kişilerin herkes gibi müzikten keyif almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir özellik. iPhone, dokunsal motorunu kullanarak duyulabilir düzeyde çalınan müzikle senkronize dokunuşlar ve hassas titreşimler verecek. Araç hareket işaretleri
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Araçla seyahat edenler arasında ilgi uyandıracak bir özellik geliyor; Hareket halindeki araçta yolcunun yol tutması yaşamasını önlemeyi amaçlayan
Vehicle Motion Cues. Apple'a göre araştırmalar, yol tutmasının genellikle kişinin gördükleriyle hissettikleri arasındaki duyusal çatışmadan kaynaklandığını gösteriyor. Ses kestirmeleri
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Apple, iPhone ve iPad'lerdeki ses tabanlı kontrollerin erişilebilirliğini geliştirmek için de çalışıyor.
Vocal Shortcuts olarak adlandırılan yeni bir işlev, kullanıcıların kestirmeleri başlatmak için özel eylem ifadeleri atamasına ve bu ifadeler yüksek sesle söylendiğinde karmaşık çok adımlı eylemler gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Apple, ayrıca serebral palsi, ALS veya felç gibi rahatsızlıklardan muzdarip kullanıcılar için dikte ve konuşma tanıma doğruluğunun iyileştirilmesine yardımcı olan yeni bir mod “Listen for Atypical Speech” getiriyor.
Apple, ses kontrolü, renk filtreleri ve ses tanıma gibi mevcut iOS özelliklerinin artık CarPlay arayüzü aracılığıyla da kullanılabileceğini söyledi. VisionOS'ta Canlı Altyazılar, Büyüteç'te yeni Okuyucu modu, Assistive Touch’ı kullananlar için sanal trackpad ve çok satırlı körler alfabesi dahil çok daha fazla erişilebilirlik özelliği gelecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.