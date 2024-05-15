iOS 18 ile geliyor: iPhone'u gözünüzle kontrol edebileceksiniz

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl olduğu gibi WWDC etkinliği öncesinde yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Geçen yıl Personal Voice özelliği dikkat çekiciydi; Kişisel Ses, sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan, sesini korumak isteyen kişiler için oldukça faydalı bir özellik. iOS 18 güncellemesiyle de göz takibi özelliği öne çıkacak gibi görünüyor. iPhone ve iPad kullanıcıları artık cihazlarını gözleriyle kontrol edebilecek.

iOS 18’deki yapay zeka özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

iPhone ve iPad'e göz takibi özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Bu yılın en büyük yeni özelliği, cihazın ön kamerasını kullanarak kullanıcının ekranda baktığı noktaları belirleyen ve dokunmasına gerek kalmadan yalnızca bakışıyla cihazı kontrol etmesine imkan tanıyan Göz Takibi olacak. Şu anda göz takibi için iPhone ve iPad’e bir göz algılama cihazının bağlanması gerekiyor. iOS 18/iPaOS 18 ile ek donanım ihtiyacı ortadan kalkacak. Apple, kurulum ve kalibrasyon işleminin saniyeler içinde tamamlanacağını söylüyor. Ayrıca cihazdaki makine öğrenimi sayesinde kurulum ve kontrol için kullanılan tüm verilerin cihazda güvenli bir şekilde saklanacağını belirtti.

Müzik dokunuşları

Tam Boyutta Gör Music Haptics, yeni gelecek bir diğer erişilebilirlik özelliği. Müzik Dokunuşları, sağır veya işitme güçlüğü çeken kişilerin herkes gibi müzikten keyif almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir özellik. iPhone, dokunsal motorunu kullanarak duyulabilir düzeyde çalınan müzikle senkronize dokunuşlar ve hassas titreşimler verecek.

Araç hareket işaretleri

Tam Boyutta Gör Araçla seyahat edenler arasında ilgi uyandıracak bir özellik geliyor; Hareket halindeki araçta yolcunun yol tutması yaşamasını önlemeyi amaçlayan Vehicle Motion Cues. Apple'a göre araştırmalar, yol tutmasının genellikle kişinin gördükleriyle hissettikleri arasındaki duyusal çatışmadan kaynaklandığını gösteriyor.

Ses kestirmeleri

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone ve iPad'lerdeki ses tabanlı kontrollerin erişilebilirliğini geliştirmek için de çalışıyor. Vocal Shortcuts olarak adlandırılan yeni bir işlev, kullanıcıların kestirmeleri başlatmak için özel eylem ifadeleri atamasına ve bu ifadeler yüksek sesle söylendiğinde karmaşık çok adımlı eylemler gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Apple, ayrıca serebral palsi, ALS veya felç gibi rahatsızlıklardan muzdarip kullanıcılar için dikte ve konuşma tanıma doğruluğunun iyileştirilmesine yardımcı olan yeni bir mod “Listen for Atypical Speech” getiriyor.

Apple, ses kontrolü, renk filtreleri ve ses tanıma gibi mevcut iOS özelliklerinin artık CarPlay arayüzü aracılığıyla da kullanılabileceğini söyledi. VisionOS'ta Canlı Altyazılar, Büyüteç'te yeni Okuyucu modu, Assistive Touch’ı kullananlar için sanal trackpad ve çok satırlı körler alfabesi dahil çok daha fazla erişilebilirlik özelliği gelecek.

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iOS 18 ile geliyor: iPhone'u gözünüzle kontrol edebileceksiniz