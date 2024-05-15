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    iOS 18 ile geliyor: iPhone'u gözünüzle kontrol edebileceksiniz

    Apple, iOS 18, iPadOS 18 macOS 15 gibi yazılım güncellemeleriyle bu yılın sonlarına doğru gelecek yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu: Göz takibi ve fazlası geliyor.
    apple ios 18 erişilebilirlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, her yıl olduğu gibi WWDC etkinliği öncesinde yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Geçen yıl Personal Voice özelliği dikkat çekiciydi; Kişisel Ses, sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan, sesini korumak isteyen kişiler için oldukça faydalı bir özellik. iOS 18 güncellemesiyle de göz takibi özelliği öne çıkacak gibi görünüyor. iPhone ve iPad kullanıcıları artık cihazlarını gözleriyle kontrol edebilecek.

    iPhone ve iPad'e göz takibi özelliği geliyor

    iphone göz takibi Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en büyük yeni özelliği, cihazın ön kamerasını kullanarak kullanıcının ekranda baktığı noktaları belirleyen ve dokunmasına gerek kalmadan yalnızca bakışıyla cihazı kontrol etmesine imkan tanıyan Göz Takibi olacak. Şu anda göz takibi için iPhone ve iPad’e bir göz algılama cihazının bağlanması gerekiyor. iOS 18/iPaOS 18 ile ek donanım ihtiyacı ortadan kalkacak. Apple, kurulum ve kalibrasyon işleminin saniyeler içinde tamamlanacağını söylüyor. Ayrıca cihazdaki makine öğrenimi sayesinde kurulum ve kontrol için kullanılan tüm verilerin cihazda güvenli bir şekilde saklanacağını belirtti.

    Müzik dokunuşları

    müzik dokunuşları ios 18 Tam Boyutta Gör
    Music Haptics, yeni gelecek bir diğer erişilebilirlik özelliği. Müzik Dokunuşları, sağır veya işitme güçlüğü çeken kişilerin herkes gibi müzikten keyif almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir özellik. iPhone, dokunsal motorunu kullanarak duyulabilir düzeyde çalınan müzikle senkronize dokunuşlar ve hassas titreşimler verecek.

    Araç hareket işaretleri

    araç hareket işaretleri ios 18 Tam Boyutta Gör
    Araçla seyahat edenler arasında ilgi uyandıracak bir özellik geliyor; Hareket halindeki araçta yolcunun yol tutması yaşamasını önlemeyi amaçlayan Vehicle Motion Cues. Apple'a göre araştırmalar, yol tutmasının genellikle kişinin gördükleriyle hissettikleri arasındaki duyusal çatışmadan kaynaklandığını gösteriyor.

    Ses kestirmeleri

    ses kestirmeleri ios 18 Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone ve iPad'lerdeki ses tabanlı kontrollerin erişilebilirliğini geliştirmek için de çalışıyor. Vocal Shortcuts olarak adlandırılan yeni bir işlev, kullanıcıların kestirmeleri başlatmak için özel eylem ifadeleri atamasına ve bu ifadeler yüksek sesle söylendiğinde karmaşık çok adımlı eylemler gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Apple, ayrıca serebral palsi, ALS veya felç gibi rahatsızlıklardan muzdarip kullanıcılar için dikte ve konuşma tanıma doğruluğunun iyileştirilmesine yardımcı olan yeni bir mod “Listen for Atypical Speech” getiriyor.

    Apple, ses kontrolü, renk filtreleri ve ses tanıma gibi mevcut iOS özelliklerinin artık CarPlay arayüzü aracılığıyla da kullanılabileceğini söyledi. VisionOS'ta Canlı Altyazılar, Büyüteç'te yeni Okuyucu modu, Assistive Touch’ı kullananlar için sanal trackpad ve çok satırlı körler alfabesi dahil çok daha fazla erişilebilirlik özelliği gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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