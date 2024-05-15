Tam Boyutta Gör iOS 17.5 güncellemesi, yıllar önce silinen eski fotoğrafların galeride tekrar görünmesine neden olan bir hata içeriyor.

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Yıllar öncesinin fotoğrafları geri geliyor!

Reddit’te soruna ilişkin çok sayıda rapor var. Bir kullanıcı iPhone’u güncelledikten sonra 2021’de sildiği eski NSFW fotoğraflarının aniden iCloud’a yeniden yüklendiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı defalarca sildiğini belirttiği 2010 yılına ait fotoğraflarının iCloud’a yedeklendiğini belirtiyor. iPhone’un çok önceden silinen fotoğrafı yeni çekilmiş gibi gösterdiğini iddia eden kullanıcılar da var.

Soruna tam olarak neyin sebep olduğu belli değil ancak iOS 17.5 dördüncü beta sürümde de bazı kullanıcıların karşılaştığı bir sorundu.

iPhone, Fotoğraflar uygulamasından silinen fotoğrafları son silinenler klasörüne taşır ve 30 gün boyunca saklar. Ancak, şikayetlerde çok daha eski silinen fotoğrafların geri geldiği belirtiliyor. Bu da Apple’ın silinen fotoğrafları söylediğinden daha uzun süre sakladığı anlamına geliyor.

Apple'dan resmi açıklama henüz gelmedi.

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iOS 17.5'te büyük hata: Silinen eski fotoğraflar geri geliyor!