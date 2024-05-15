iOS 17.5'te büyük hata: Silinen eski fotoğraflar geri geliyor!

Yıllar öncesinin fotoğrafları geri geliyor!
Reddit’te soruna ilişkin çok sayıda rapor var. Bir kullanıcı iPhone’u güncelledikten sonra 2021’de sildiği eski NSFW fotoğraflarının aniden iCloud’a yeniden yüklendiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı defalarca sildiğini belirttiği 2010 yılına ait fotoğraflarının iCloud’a yedeklendiğini belirtiyor. iPhone’un çok önceden silinen fotoğrafı yeni çekilmiş gibi gösterdiğini iddia eden kullanıcılar da var.
Soruna tam olarak neyin sebep olduğu belli değil ancak iOS 17.5 dördüncü beta sürümde de bazı kullanıcıların karşılaştığı bir sorundu.
iPhone, Fotoğraflar uygulamasından silinen fotoğrafları son silinenler klasörüne taşır ve 30 gün boyunca saklar. Ancak, şikayetlerde çok daha eski silinen fotoğrafların geri geldiği belirtiliyor. Bu da Apple’ın silinen fotoğrafları söylediğinden daha uzun süre sakladığı anlamına geliyor.
Apple'dan resmi açıklama henüz gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.