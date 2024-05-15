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    Anlık Bildirim

    iOS 17.5'te büyük hata: Silinen eski fotoğraflar geri geliyor!

    Apple, yakın zamanda iPhone'lar için iOS 17.5 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS sürümünü yükleyen kullanıcılar, uzun zaman önce sildikleri fotoğrafların tekrar ortaya çıkması sorunuyla karşı karşıya.
    ios 17.5 hata silinen fotoğraflar geri geliyor Tam Boyutta Gör
    iOS 17.5 güncellemesi, yıllar önce silinen eski fotoğrafların galeride tekrar görünmesine neden olan bir hata içeriyor.

    Yıllar öncesinin fotoğrafları geri geliyor!

    Reddit’te soruna ilişkin çok sayıda rapor var. Bir kullanıcı iPhone’u güncelledikten sonra 2021’de sildiği eski NSFW fotoğraflarının aniden iCloud’a yeniden yüklendiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı defalarca sildiğini belirttiği 2010 yılına ait fotoğraflarının iCloud’a yedeklendiğini belirtiyor. iPhone’un çok önceden silinen fotoğrafı yeni çekilmiş gibi gösterdiğini iddia eden kullanıcılar da var.

    Soruna tam olarak neyin sebep olduğu belli değil ancak iOS 17.5 dördüncü beta sürümde de bazı kullanıcıların karşılaştığı bir sorundu.

    iPhone, Fotoğraflar uygulamasından silinen fotoğrafları son silinenler klasörüne taşır ve 30 gün boyunca saklar. Ancak, şikayetlerde çok daha eski silinen fotoğrafların geri geldiği belirtiliyor. Bu da Apple’ın silinen fotoğrafları söylediğinden daha uzun süre sakladığı anlamına geliyor.

    Apple'dan resmi açıklama henüz gelmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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