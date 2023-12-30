Rainbow Six mobil oyununu bekleyenler için üzücü gelişme: Ertelendi!

Tam Boyutta Gör Rainbow Six Mobile oyunu bir yıldan fazla bir süre önce duyuruldu ve yeni bir gecikmeyle karşı karşıya. Oyunun yapımcı ve geliştiricisinden henüz resmî bir açıklama gelmemekle birlikte Rainbow Six Mobile’ın çıkışı beklenen Aralık ayında olmayacak.

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FPS oyunları arasında yerini alacak Rainbow Six Siege Mobile’ın bu ay çıkış yapması gerekiyordu. Ubisoft, bunun yerine 2024’ün başlarında başka bir beta testini başlatacak. Google Play Store sayfasına göre oyunun yeni çıkış tarihi; Eylül 2024. Peki, oyun neden bu kadar gecikti?

Rainbow Six Mobile neden ertelendi?

Oyunun beta sürümüne erişebilen oyuncuların geri bildirimlerine göre, Ubisoft’un düzeltmesi gereken çok fazla nokta var. Gecikme, kontrolcü desteğinin iyi olmaması, yapay zekaya ilişkin sorunlar dahil oyunun hayranları tarafından dile getirilen çok fazla sorun var. Ubisoft, beta testleriyle bu sorunları düzeltip oyunu çıkarmak istiyor.

Rainbow Six Siege Mobile, 5’e 5 maçlar, farklı operatörler ve haritalar sunacak. Operatörlerin özel yetenekleri ve araçları olacak. Saldıran ve savunan taraf olacak. Seçilebilecek ilk haritalar arasında Bank, Border, Clubhouse ve Oregon olacak, sonra yenileri eklenecek.

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