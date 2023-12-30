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    Anlık Bildirim

    Rainbow Six mobil oyununu bekleyenler için üzücü gelişme: Ertelendi!

    Rainbow Six hayranlarının beklediği oyun Rainbow Six Mobile, 2024'e ertelendi. Oyuncular, Ubisoft'un ücretsiz multiplayer FPS oyununu oynamak için oldukça uzun bir süre beklemek zorunda kalacak.
    Rainbow Six Mobile oyunu ertelendi Tam Boyutta Gör
    Rainbow Six Mobile oyunu bir yıldan fazla bir süre önce duyuruldu ve yeni bir gecikmeyle karşı karşıya. Oyunun yapımcı ve geliştiricisinden henüz resmî bir açıklama gelmemekle birlikte Rainbow Six Mobile’ın çıkışı beklenen Aralık ayında olmayacak.

    FPS oyunları arasında yerini alacak Rainbow Six Siege Mobile’ın bu ay çıkış yapması gerekiyordu. Ubisoft, bunun yerine 2024’ün başlarında başka bir beta testini başlatacak. Google Play Store sayfasına göre oyunun yeni çıkış tarihi; Eylül 2024. Peki, oyun neden bu kadar gecikti?

    Rainbow Six Mobile neden ertelendi?

    Oyunun beta sürümüne erişebilen oyuncuların geri bildirimlerine göre, Ubisoft’un düzeltmesi gereken çok fazla nokta var. Gecikme, kontrolcü desteğinin iyi olmaması, yapay zekaya ilişkin sorunlar dahil oyunun hayranları tarafından dile getirilen çok fazla sorun var. Ubisoft, beta testleriyle bu sorunları düzeltip oyunu çıkarmak istiyor.

    Rainbow Six Siege Mobile, 5’e 5 maçlar, farklı operatörler ve haritalar sunacak. Operatörlerin özel yetenekleri ve araçları olacak. Saldıran ve savunan taraf olacak. Seçilebilecek ilk haritalar arasında Bank, Border, Clubhouse ve Oregon olacak, sonra yenileri eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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