Rainbow Six mobil oyununu bekleyenler için üzücü gelişme: Ertelendi!

FPS oyunları arasında yerini alacak Rainbow Six Siege Mobile’ın bu ay çıkış yapması gerekiyordu. Ubisoft, bunun yerine 2024’ün başlarında başka bir beta testini başlatacak. Google Play Store sayfasına göre oyunun yeni çıkış tarihi; Eylül 2024. Peki, oyun neden bu kadar gecikti?
Rainbow Six Mobile neden ertelendi?
Oyunun beta sürümüne erişebilen oyuncuların geri bildirimlerine göre, Ubisoft’un düzeltmesi gereken çok fazla nokta var. Gecikme, kontrolcü desteğinin iyi olmaması, yapay zekaya ilişkin sorunlar dahil oyunun hayranları tarafından dile getirilen çok fazla sorun var. Ubisoft, beta testleriyle bu sorunları düzeltip oyunu çıkarmak istiyor.
Rainbow Six Siege Mobile, 5’e 5 maçlar, farklı operatörler ve haritalar sunacak. Operatörlerin özel yetenekleri ve araçları olacak. Saldıran ve savunan taraf olacak. Seçilebilecek ilk haritalar arasında Bank, Border, Clubhouse ve Oregon olacak, sonra yenileri eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.