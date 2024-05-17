iPhone 17 Slim, serinin en üst ve pahalı modeli olacak

İnce, tamamen yeni bir tasarım
iPhone 17 Slim’in iPhone X dönemindeki tasarım değişikliğine benzer şekilde önemli ölçüde daha ince yepyeni bir tasarıma sahip model olacağı söyleniyor. Arka kamera diziliminin değişmesi (sol üst köşeden üst ortaya) ve daha dar dinamik adaya sahip olması bekleniyor. Ekran boyutunun 6.1 inç ile 6.7 inç arasında olacağı belirtiliyor. Alüminyum kasa, gelişmiş ön kamera beklenen diğer değişiklikler.
iPhone 17 Plus modeli beklenmiyor
Apple’ın gelecek yıl iPhone 17 Plus’ı çıkarmayacağı, dolayısıyla serinin -şimdiki gibi- dört modelden oluşacağı söyleniyor. İlginç olarak serideki en pahalı modelin iPhone 17 Pro Max değil iPhone 17 Slim olacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.