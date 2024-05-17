Tam Boyutta Gör iPhone’larda beklenen tasarım değişikliği 2025 iPhone 17 serisiyle olacak gibi görünüyor. Bu ayın başlarında Apple’ın iPhone 17 Slim olarak adlandıracağı ince tasarıma sahip bir model sunacağı, Plus’ı seriden kaldıracağı haberi çıkmıştı. Şimdi de bu modelin Pro Max’ten daha yüksek fiyat etiketine sahip olacağı, dolayısıyla serideki en üst model olacağı öne sürülüyor.

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İnce, tamamen yeni bir tasarım

iPhone 17 Slim’in iPhone X dönemindeki tasarım değişikliğine benzer şekilde önemli ölçüde daha ince yepyeni bir tasarıma sahip model olacağı söyleniyor. Arka kamera diziliminin değişmesi (sol üst köşeden üst ortaya) ve daha dar dinamik adaya sahip olması bekleniyor. Ekran boyutunun 6.1 inç ile 6.7 inç arasında olacağı belirtiliyor. Alüminyum kasa, gelişmiş ön kamera beklenen diğer değişiklikler.

iPhone 17 Plus modeli beklenmiyor

Apple’ın gelecek yıl iPhone 17 Plus’ı çıkarmayacağı, dolayısıyla serinin -şimdiki gibi- dört modelden oluşacağı söyleniyor. İlginç olarak serideki en pahalı modelin iPhone 17 Pro Max değil iPhone 17 Slim olacağı iddia ediliyor.

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iPhone 17 Slim, serinin en üst ve pahalı modeli olacak