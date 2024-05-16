RetroArch, eski konsol oyunlarını iPhone'lara getiriyor

RetroArch emülatörü hangi platformları destekliyor?
RetroArch, Windows PC ve Mac’te zaten vardı ancak Apple’ın App Store’a yönelik önceki yönergeleri nedeniyle iOS cihazlara gelemedi. Emülatör, eski konsol kullanıcılarının hatırlayacağı birçok popüler sistemi destekliyor. Desteklenen retro platformlar şöyle:
- Amstrad CPC
- Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx
- Bandai WonderSwan
- Commodore Amiga, Commodore 64, Commodore 128, Commodore CBM-II, Commodore PET, Commodore Plus, Commodore VIC-20
- ColecoVision
- GCE Vectrex
- Fairchild Channel F
- Mattel Intellivision
- NES, SNES, Nintendo Virtual Boy, Nintendo Game Boy Color, Nintendo Game Boy Advance, Nintendo DS
- SNK Neo Geo, SNK Neo Geo CD, SNK Neo Geo Pocket
- Sega Master System, Sega Game Gear, Sega Genesis / Mega Drive, Sega CD, Sega Saturn
- Sharp X68000
- Sony PlayStation 1, Sony PSP
- Sinclair ZX Spectrum
- Texas Instruments TI-83
- Thomson MO/TO
- Watara Supervision
RetroArch, açık kaynak reklamsız ve de ücretsiz olarak sunuluyor. MFi lisanslı kontrolcüleri destekliyor. App Store sayfası, geliştiricinin uygulamadan herhangi bir kullanıcı verisi toplamadığını veya izlemediğini belirtiyor.
RetroArch Entertainment Ücretsiz 519,4 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.