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Tam Boyutta Gör PPSSPP, Delta ve Gamma gibi emülatörlerin App Store'da yer almasının ardından Apple, başka bir emülatör uygulamasını mağazaya kabul etti. RetroArch, N64, SNES, Game Boy ve Nintendo DS gibi Nintendo, Sony PlayStation ve PSP, Sega ve daha fazlasına kadar çok sayıda desteklenen oyun sistemini beraberinde getiriyor.

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RetroArch emülatörü hangi platformları destekliyor?

RetroArch, Windows PC ve Mac’te zaten vardı ancak Apple’ın App Store’a yönelik önceki yönergeleri nedeniyle iOS cihazlara gelemedi. Emülatör, eski konsol kullanıcılarının hatırlayacağı birçok popüler sistemi destekliyor. Desteklenen retro platformlar şöyle:

Amstrad CPC

Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx

Bandai WonderSwan

Commodore Amiga, Commodore 64, Commodore 128, Commodore CBM-II, Commodore PET, Commodore Plus, Commodore VIC-20

ColecoVision

GCE Vectrex

Fairchild Channel F

Mattel Intellivision

NES, SNES, Nintendo Virtual Boy, Nintendo Game Boy Color, Nintendo Game Boy Advance, Nintendo DS

SNK Neo Geo, SNK Neo Geo CD, SNK Neo Geo Pocket

Sega Master System, Sega Game Gear, Sega Genesis / Mega Drive, Sega CD, Sega Saturn

Sharp X68000

Sony PlayStation 1, Sony PSP

Sinclair ZX Spectrum

Texas Instruments TI-83

Thomson MO/TO

Watara Supervision

RetroArch, açık kaynak reklamsız ve de ücretsiz olarak sunuluyor. MFi lisanslı kontrolcüleri destekliyor. App Store sayfası, geliştiricinin uygulamadan herhangi bir kullanıcı verisi toplamadığını veya izlemediğini belirtiyor.

RetroArch Entertainment Ücretsiz 519,4 MB

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RetroArch, eski konsol oyunlarını iPhone'lara getiriyor