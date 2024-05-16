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    RetroArch, eski konsol oyunlarını iPhone'lara getiriyor

    Popüler çok platformlu emülatör RetroArch, iOS App Store'da yerini aldı. Emülatör, iPhone ve iPad kullanıcılarına 40'a yakın retro oyun platformundan oyunlar sunuyor.
    retroarch ios app store Tam Boyutta Gör
    PPSSPP, Delta ve Gamma gibi emülatörlerin App Store'da yer almasının ardından Apple, başka bir emülatör uygulamasını mağazaya kabul etti. RetroArch, N64, SNES, Game Boy ve Nintendo DS gibi Nintendo, Sony PlayStation ve PSP, Sega ve daha fazlasına kadar çok sayıda desteklenen oyun sistemini beraberinde getiriyor.

    RetroArch emülatörü hangi platformları destekliyor?

    RetroArch, Windows PC ve Mac’te zaten vardı ancak Apple’ın App Store’a yönelik önceki yönergeleri nedeniyle iOS cihazlara gelemedi. Emülatör, eski konsol kullanıcılarının hatırlayacağı birçok popüler sistemi destekliyor. Desteklenen retro platformlar şöyle:

    • Amstrad CPC
    • Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx
    • Bandai WonderSwan
    • Commodore Amiga, Commodore 64, Commodore 128, Commodore CBM-II, Commodore PET, Commodore Plus, Commodore VIC-20
    • ColecoVision
    • GCE Vectrex
    • Fairchild Channel F
    • Mattel Intellivision
    • NES, SNES, Nintendo Virtual Boy, Nintendo Game Boy Color, Nintendo Game Boy Advance, Nintendo DS
    • SNK Neo Geo, SNK Neo Geo CD, SNK Neo Geo Pocket
    • Sega Master System, Sega Game Gear, Sega Genesis / Mega Drive, Sega CD, Sega Saturn
    • Sharp X68000
    • Sony PlayStation 1, Sony PSP
    • Sinclair ZX Spectrum
    • Texas Instruments TI-83
    • Thomson MO/TO
    • Watara Supervision

    RetroArch, açık kaynak reklamsız ve de ücretsiz olarak sunuluyor. MFi lisanslı kontrolcüleri destekliyor. App Store sayfası, geliştiricinin uygulamadan herhangi bir kullanıcı verisi toplamadığını veya izlemediğini belirtiyor.

    RetroArch RetroArch RetroArch RetroArch Entertainment Ücretsiz 519,4 MB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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