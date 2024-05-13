PlayStation 1'in klasik oyunları emülatörle iPhone'a geldi

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle emülatörlerin App Store’da yayınlanmasına izin verdi ve o günden bu yana eski konsolların klasik oyunlarını iPhone ve iPad’e getiren emülatörler yayınlanıyor. Son olarak, klasik PlayStation 1 oyunlarını iOS cihazlara getiren emülatör (Gamma) yayınlandı.

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Gamma emülatörüyle PS1 klasiklerini oynayın

Benjamin Stark (ZodTTD) tarafından geliştirilen emülatör, özelleştirilebilir sanal denetleyici görünümleri sunuyor ve Bluetooth kontrolcülerin yanı sıra kablolu ve kablosuz klavyelere destek veriyor. Popüler Delta emülatörüne benzer şekilde Gamma, oyun dosyalarını yedeklemek ve ilerlemeyi kaydetmek için üçüncü parti bulut senkronizasyon hizmetlerini kullanıyor.

PS1 hayranları için yayınlanan emülatör, oyunları çalıştırmak için BIOS dosyasına ihtiyaç duymuyor ancak bazı kullanıcılar bazı ROM’larda sorun yaşadıklarını bildirdi. Muhtemelen yakında hata düzeltmelerini içeren güncelleme yayınlanacaktır.

PlayStation 1 klasiklerini iPhone’lara getiren emülatörün geliştiricisi Stark, bu alanda deneyimli bir kişi ve 15 yılı aşkın süredir mobil cihazlarda retro oyun emülatörleri geliştiriyor. Gamma, App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor:

Gamma - Game Emulator Entertainment Ücretsiz 37,3 MB

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PlayStation 1'in klasik oyunları iPhone'a geldi