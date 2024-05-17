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    iOS 17.5 şikayetleri bitmiyor: Sıfırlanan cihazdan eski silinen fotoğraflar çıkıyor!

    iOS 17.5'teki bir hata, silinen fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasına neden oluyor ancak daha ciddi bir sorun var; İkinci el iPhone satın alırsanız başkasının fotoğraflarıyla karşılaşabilirsiniz.
    ios 17.5 satılan cihazdan eski fotoğraflar çıkıyor Tam Boyutta Gör
    iOS 17.5’te silinen fotoğrafların (bir yıl ve daha eski) galeride tekrar görünmesi gibi ciddi bir sorun var. Apple’dan konuya ilişkin resmi açıklama beklenirken kullanıcılar durumun çok daha vahim olduğunu ortaya koyan raporlar paylaşmaya başladı. Görünüşe göre sorun, silinip başkalarına satılan iPhone ve iPad’leri de etkiliyor!

    Sıfırladığı iPad'de seneler öncesinin fotoğrafları çıktı

    Reddit’te bir kullanıcı sorunu şu şekilde aktardı, “iPad’i satmadan önce Apple’ın yönergelerine göre cihazı sildim. iPad’i sildikten sonra da Apple kimliğimle hiç giriş yapmadım. iPad’imi arkadaşıma Eylül 2023’te satmıştım. Arama geldi; cihazı iPadOS 17.5'e güncelledikten sonra Fotoğraflar uygulamasında eski fotoğraflarımın çıktığını söylediler. Bu, büyük bir gizlilik ihlali!

    Kullanıcının belirttiğine göre bu sorunu yaşayan tek kişi kendisi değil. Başka biri iPad’i sıfırladıktan sonra herhangi bir noktada tekrar giriş yapmadığını, dolayısıyla eski fotoğraflarının cihazda nasıl tekrar görünebildiğine bir anlam veremediğini söylüyor. Bir diğeri 2010 yılına ait fotoğraflarının aniden yeniden karşısına çıktığını söylüyor.

    Apple'dan hâlâ açıklama gelmedi!

    Apple, bazı kullanıcıların neden silinen fotoğrafları tekrar gördüklerine dair bir açıklamada bulunmadı ancak silinip satılan bir cihazda eski fotoğrafların göründüğüne dair şikayetlerin olması endişe verici.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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