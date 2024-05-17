iOS 17.5 şikayetleri bitmiyor: Sıfırlanan cihazdan eski silinen fotoğraflar çıkıyor!

Sıfırladığı iPad'de seneler öncesinin fotoğrafları çıktı
Reddit’te bir kullanıcı sorunu şu şekilde aktardı, “iPad’i satmadan önce Apple’ın yönergelerine göre cihazı sildim. iPad’i sildikten sonra da Apple kimliğimle hiç giriş yapmadım. iPad’imi arkadaşıma Eylül 2023’te satmıştım. Arama geldi; cihazı iPadOS 17.5'e güncelledikten sonra Fotoğraflar uygulamasında eski fotoğraflarımın çıktığını söylediler. Bu, büyük bir gizlilik ihlali!”
Kullanıcının belirttiğine göre bu sorunu yaşayan tek kişi kendisi değil. Başka biri iPad’i sıfırladıktan sonra herhangi bir noktada tekrar giriş yapmadığını, dolayısıyla eski fotoğraflarının cihazda nasıl tekrar görünebildiğine bir anlam veremediğini söylüyor. Bir diğeri 2010 yılına ait fotoğraflarının aniden yeniden karşısına çıktığını söylüyor.
Apple'dan hâlâ açıklama gelmedi!
Apple, bazı kullanıcıların neden silinen fotoğrafları tekrar gördüklerine dair bir açıklamada bulunmadı ancak silinip satılan bir cihazda eski fotoğrafların göründüğüne dair şikayetlerin olması endişe verici.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.