iOS 17.5 şikayetleri bitmiyor: Sıfırlanan cihazdan eski silinen fotoğraflar çıkıyor!

Tam Boyutta Gör iOS 17.5’te silinen fotoğrafların (bir yıl ve daha eski) galeride tekrar görünmesi gibi ciddi bir sorun var. Apple’dan konuya ilişkin resmi açıklama beklenirken kullanıcılar durumun çok daha vahim olduğunu ortaya koyan raporlar paylaşmaya başladı. Görünüşe göre sorun, silinip başkalarına satılan iPhone ve iPad’leri de etkiliyor!

iOS 17.5'te büyük hata: Silinen eski fotoğraflar geri geliyor! 2 gün önce eklendi

Sıfırladığı iPad'de seneler öncesinin fotoğrafları çıktı

Reddit’te bir kullanıcı sorunu şu şekilde aktardı, “iPad’i satmadan önce Apple’ın yönergelerine göre cihazı sildim. iPad’i sildikten sonra da Apple kimliğimle hiç giriş yapmadım. iPad’imi arkadaşıma Eylül 2023’te satmıştım. Arama geldi; cihazı iPadOS 17.5'e güncelledikten sonra Fotoğraflar uygulamasında eski fotoğraflarımın çıktığını söylediler. Bu, büyük bir gizlilik ihlali!”

Kullanıcının belirttiğine göre bu sorunu yaşayan tek kişi kendisi değil. Başka biri iPad’i sıfırladıktan sonra herhangi bir noktada tekrar giriş yapmadığını, dolayısıyla eski fotoğraflarının cihazda nasıl tekrar görünebildiğine bir anlam veremediğini söylüyor. Bir diğeri 2010 yılına ait fotoğraflarının aniden yeniden karşısına çıktığını söylüyor.

Apple'dan hâlâ açıklama gelmedi!

Apple, bazı kullanıcıların neden silinen fotoğrafları tekrar gördüklerine dair bir açıklamada bulunmadı ancak silinip satılan bir cihazda eski fotoğrafların göründüğüne dair şikayetlerin olması endişe verici.

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iOS 17.5 şikayetleri bitmiyor: Fotoğraflar hiç silinmiyor!