iPhone 5, oyunlarda iPhone 4s'e göre 2 kat daha az yükleme süresi sunuyor









Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 5 kağıt üzerinde iPhone 4s'e göre, donanımsal anlamda birçok yenilik katmış olsa da, birçok mobil oyuncunun aklına gelen ilk soru donanımda yapılan bu güncellemelerin oyun performansını nasıl etkileyeceği oldu.





Touch Arcade sitesi tarafından Gameloft'un popüler yarış oyunu ''Asphalt 7: Heat'' kullanılarak yapılan testte iPhone 5 ve iPhone 4s'in söz konusu yapımdaki performansları karşılaştırıldı. İlk olarak oyunun menü yükleme sürelerinin karşılaştırıldığı teste iPhone 5 bu işlemi ~6.2 saniyede gerçekleştiriken, iPhone 4s aynı işlemi ~13.7 saniyede gerçekleştirdi. Testin ikinci ve son aşaması olan oyuna başlamada ise iPhone 5, ~5.9 saniyelik bir sürede bu işlemi gerçekleştirirken, iPhone 4s aynı işlemi ~12.8 saniyede tamamladı. Söz konusu teste bakıldığında iPhone 5'in iPhone 4s'e göre oyun yükleme süresinde iki kat daha hızlı olduğunu görüyoruz. Başka yapımları da denediklerini belirten Touch Arcade sitesinin diğer yapımlarda da bu hız farkını gördüklerini belirtmekte fayda var. Ancak, söz konusu testlerin cihazların gerçek oyun performansını yansıttığı söylemek şu an için oldukça erken olacaktır.





iPhone 5'in 1136 x 640 ekran çözünürlüğünde tam uyumla çalışan Asphalt 7: Heat'te iki cihaz arasında grafiksel açıdan pek bir fark görünmesek de, ilerleyen dönemlerde A6 işlemcisi için özel yapımların çıkmasıyla birlikte iPhone 5'in neler sunabileceğini anlamak daha kolay olacaktır.

http://toucharcade.com/2012/09/21/video-the-iphone-5-really-does-load-asphalt-7-twice-as-fast-versus-the-4s/