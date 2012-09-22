Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 5, oyunlarda iPhone 4s'e göre 2 kat daha az yükleme süresi sunuyor

6 yıl
4,5b
1
48
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 5 kağıt üzerinde iPhone 4s'e göre, donanımsal anlamda birçok yenilik katmış olsa da, birçok mobil oyuncunun aklına gelen ilk soru donanımda yapılan bu güncellemelerin oyun performansını nasıl etkileyeceği oldu.

Touch Arcade sitesi tarafından Gameloft'un popüler yarış oyunu ''Asphalt 7: Heat'' kullanılarak yapılan testte iPhone 5 ve iPhone 4s'in söz konusu yapımdaki performansları karşılaştırıldı. İlk olarak oyunun menü yükleme sürelerinin karşılaştırıldığı teste iPhone 5 bu işlemi ~6.2 saniyede gerçekleştiriken, iPhone 4s aynı işlemi ~13.7 saniyede gerçekleştirdi. Testin ikinci ve son aşaması olan oyuna başlamada ise iPhone 5, ~5.9 saniyelik bir sürede bu işlemi gerçekleştirirken, iPhone 4s aynı işlemi ~12.8 saniyede tamamladı. Söz konusu teste bakıldığında iPhone 5'in iPhone 4s'e göre oyun yükleme süresinde iki kat daha hızlı olduğunu görüyoruz. Başka yapımları da denediklerini belirten Touch Arcade sitesinin diğer yapımlarda da bu hız farkını gördüklerini belirtmekte fayda var. Ancak, söz konusu testlerin cihazların gerçek oyun performansını yansıttığı söylemek şu an için oldukça erken olacaktır. 

iPhone 5'in 1136 x 640 ekran çözünürlüğünde tam uyumla çalışan Asphalt 7: Heat'te iki cihaz arasında grafiksel açıdan pek bir fark görünmesek de, ilerleyen dönemlerde A6 işlemcisi için özel yapımların çıkmasıyla birlikte iPhone 5'in neler sunabileceğini anlamak daha kolay olacaktır.

http://toucharcade.com/2012/09/21/video-the-iphone-5-really-does-load-asphalt-7-twice-as-fast-versus-the-4s/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cosicoz 6 yıl en beğenilen
isterse 5 kat hızlı yüklesin fiyata bak 3300 TL :-) yazık bu paraya
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
TsG 6 yıl
Oyun açarken 1,5sn yerine 0,75sn beklemek bana hiçbir artı değer katmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 6 yıl
Fandroidler eksilemiş yine her zaman olduğu gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhmtmmcu 6 yıl TsG
TsG

Oyun açarken 1,5sn yerine 0,75sn beklemek bana hiçbir artı değer katmaz.

+1+1+1+1+
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 6 yıl
başlık yanlış yazılmış...
ya iphone 5 iphone 4s e göre %50 daha az yükleme süresi sunar
ya da iphone 4s iphone 5 e göre 2 kat daha fazla yükleme süresi sunar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 6 yıl
İyiymiş. Fakat fiyatı 4s'e göre aşırı uçuk. Hal böyle olunca pek tercih edilebilir gibi durmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
BİLGİSAYAR DAN BAŞKA ÜSTÜN GRAFİK SUNAN BAŞKA BİR TEKNOLOJİ, BIRAK DÜNYAYI GALAXY E BİLE GELMEDİ... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 6 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam 1400 mah bataryası olsa gerek,istediği kadar oyun canavarı olsun anında bitecekse sarjı napıyım o canavarı..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark-knight 6 yıl Nightmare70
Nightmare70

Yanlış hatırlamıyorsam 1400 mah bataryası olsa gerek,istediği kadar oyun canavarı olsun anında bitecekse sarjı napıyım o canavarı..
1400 mah bataryası olması önemli değil
apple işletim sistemini ve işlemciyi ona göre optimize etmiş
4S'den daha iyi gidiyormuş şarjı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 6 yıl
Neden böyle uyduruk haber yapılıyor? Amaç nedir? Bir oyunun hızlı yüklenmesi başka oyunu 2 kat saniyede kare ile oynamak başka. Yuh yani, sanki çocuklara haber yapılıyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kursadlolw 6 yıl
Ne Android Ne iPhone Forever Windows Phone :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Bu test oyun performansının değil, i/o performansının iyileştiğini ispatlar. Gpu&Cpu performansı da illa ki artmıştır, yeni sürüm, olsun o kadar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rollini 6 yıl
4s kullanıyorum hiç bi fark göremedim ios 5.1.1 göre hızlı ve akıcı olması dışında çok iyi bence batarya süresinde biraz düşüş var ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 6 yıl
CPU ve GPU'da 2 kat daha hızlı olduğu söylemişti zaten. Doğal olarak herhangi bir yüklemeside ortalama 2 kat daha hızlı olacaktır. Forumu gereksiz haberle dolduruyorsunuz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Athelas_ 6 yıl
Deme ya! Off hemen gidip bir iphone 5 almalıyım... ! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
KOSKOCA DH loading sürelerini işlemciyle yada gpu ile bağdaştıyorsa başkada bir şey demiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4545 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, iphone 5 ve
5 etiket daha uygulama haber gameloft Apple iphone 4s ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 23. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları" 6 yıl 2si1: Zihin açan Teknoloji ve Haber Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim