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iPhone 5C kılıfları, Amazon.com'da !

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5C kılıfları, Amazon.com'da !
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Eylül ayına yaklaşık bir ay kala Apple’ın karşımıza mevcut iPhone çizgisini sürdürecek olan 7.nesil iPhone’un yanı sıra iPhone 5C isimli yeni bir cihaz ile çıkacağı büyük ölçüde kesinlik kazandı.

İnternete sızan kasa fotoğrafları, Kuo gibi Apple’a yakınlığıyla bilinen analistlerin açıklamaları, Çin İşçi İzleme Örgütü’nün son raporu ve kutu fotoğraflarıyla gündeme gelen uygun fiyatlı iPhone için şimdi de Amazon.com üzerinden elago firmasına ait yeni kılıflar satışa sunulmuş durumda.

Satışa sunulan kılıflarda kısa bir süre önce sızan  kutu fotoğraflarında gördüğümüz iPhone 5C ismine sitede yer alan ürün bilgilerinde rastlıyoruz. Kılıflar için hazırlanan görsellerde iPhone 5C’nin tasarım açısından, daha öncesinde sızan kasa fotoğraflarıyla örtüştüğü gözlerden kaçmazken, kılıfların 30 Ağustos tarihi itibariyle stoklara gireceği bilgisi yer alıyor.

Diğer taraftan kılıfların Amazon ABD’de satışa sunulmuş olması, kutu fotoğraflarıyla otaya atılan, iPhone 5C’nin Çin’e özel iPhone 5 olduğu yönündeki iddia büyük ölçüde geçerliliğini kaybetmiş durumda.

Apple’ın yeni iPhone’ları Eylül’ün ilk 2 haftası içerisinde lanse ederek kısa süre içerisinde dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak satışa sunması bekleniyor.

iPhone 5C kılıfları, Amazon.com'da !
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canmania 6 yıl en beğenilen
Daha önceki seriler S (steve) di bundan sonra C (Cook) olacak demek :)
9 Yanıt Yanıtla +86
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mehmedaltair 6 yıl
Apple öyle cihaz yapmaz diyenler bekleniyor...
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prooge 6 yıl canmania
canmania

Daha önceki seriler S (steve) di bundan sonra C (Cook) olacak demek :)

süper tespit
1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
mrlawyer 6 yıl
S speed, c cheap anlamina geliyor diye biliyorum.

Ayriten su kutuya bakin, kutuya bile ozen vermemisler 5 kurus para verilmez ona
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DH Misafiri 6 yıl
Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. (Bernard Shaw)
Görünen o ki, Cook Steve'den farklı olarak başkalarının da aklınının akıllı olduğunu kabul etmiş durumda.
Sonuç olarak ise kazanan bizleriz :)
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e*man 6 yıl
telefonu olmayan kılıf yeni kullanıcı adım
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okan_cehapelioglu 6 yıl
ucuz iphone cıktığında şu avm avm dolaşan ikoncanlar napcak acaba
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rockerboy-h 6 yıl
iPod Touch 5'in telefon hali olacak max 500 dolar olursa tadindan yenmez
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heisenberg__ 6 yıl
C cheap in c si degil miydi yahu
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Ahmet© 6 yıl
Biz bu © yi boşuna almadık :)
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Htc one asigiyim I phone ekrani 4.7 veya 5 yapsa satis rekorlari kirar
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e_capkan 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Marquis-de-Sade. 6 yıl
BonJovi34
canmania Daha önceki seriler S (steve) di bundan sonra C (Cook) olacak demek :)
daha önceki seriler steve değildi speed di buda büyük ihtimal colour veya cheap olacak eğer yanlış çıkarsa burdayım alıntılarsınız

Bu da ayrı saf :) Benzetme yapmış biliyor speed olduğunu IQ su yüksek insan :)
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canmania 6 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44

BonJovi34

canmania Daha önceki seriler S (steve) di bundan sonra C (Cook) olacak demek :)
daha önceki seriler steve değildi speed di buda büyük ihtimal colour veya cheap olacak eğer yanlış çıkarsa burdayım alıntılarsınız


Bu da ayrı saf :) Benzetme yapmış biliyor speed olduğunu IQ su yüksek insan :)

yorumu ciddiye alıp hayır efendim s steve değil speed di, öyle olsa C değil Tim olurdu diyen arkadaşlara selam olsun :)
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Leskodjer 6 yıl
Cheqp olmaz elma o kendini düşürmez. Colour olacak.
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Edvardo 6 yıl
canmania
Daha önceki seriler S (steve) di bundan sonra C (Cook) olacak demek :)

Oha tesbite bak
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