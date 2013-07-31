iPhone 5C kılıfları, Amazon.com'da !

Eylül ayına yaklaşık bir ay kala Apple’ın karşımıza mevcut iPhone çizgisini sürdürecek olan 7.nesil iPhone’un yanı sıra iPhone 5C isimli yeni bir cihaz ile çıkacağı büyük ölçüde kesinlik kazandı.

İnternete sızan kasa fotoğrafları, Kuo gibi Apple’a yakınlığıyla bilinen analistlerin açıklamaları, Çin İşçi İzleme Örgütü’nün son raporu ve kutu fotoğraflarıyla gündeme gelen uygun fiyatlı iPhone için şimdi de Amazon.com üzerinden elago firmasına ait yeni kılıflar satışa sunulmuş durumda.

Satışa sunulan kılıflarda kısa bir süre önce sızan kutu fotoğraflarında gördüğümüz iPhone 5C ismine sitede yer alan ürün bilgilerinde rastlıyoruz. Kılıflar için hazırlanan görsellerde iPhone 5C’nin tasarım açısından, daha öncesinde sızan kasa fotoğraflarıyla örtüştüğü gözlerden kaçmazken, kılıfların 30 Ağustos tarihi itibariyle stoklara gireceği bilgisi yer alıyor.

Diğer taraftan kılıfların Amazon ABD’de satışa sunulmuş olması, kutu fotoğraflarıyla otaya atılan, iPhone 5C’nin Çin’e özel iPhone 5 olduğu yönündeki iddia büyük ölçüde geçerliliğini kaybetmiş durumda.

Apple’ın yeni iPhone’ları Eylül’ün ilk 2 haftası içerisinde lanse ederek kısa süre içerisinde dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak satışa sunması bekleniyor.