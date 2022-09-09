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    iPhone 14’te eksik olan 4 büyük özellik

    Apple kısa bir süre önce yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerini tanıttı. Akıllı telefon pazarının en tepesine konumlanan cihazlarda bazı önemli eksiklikler de bulunuyor.
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    iPhone 14’te eksik olan 4 büyük özellik
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    Apple’ın Far Out etkinliğini artık geride bıraktık ve yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerine kavuştuk. Yoğun ve heyecan verici bir etkinliğe tanıklık etmiş olsak da Apple’ın iPhone 14 (Pro olmayan) modelleri esasında sönük kaldı diyebiliriz.

    iPhone 14 serisi, genel olarak önceki sızıntı ve söylentilerin belirttiği gibi çıktı. iPhone Mini modeli yerini yeni iPhone 14 Plus’a bırakırken iPhone 14 Pro ve Pro Max ile hap şeklinde delikli ekran tasarımı, işlemci ve kamera yükseltmeleri sunuldu. iPhone 14 ailesi son derece dolu bir paket ile çıksa da bazı önemli eksikliklere de sahip. Umarım bunlar iPhone 15’te giderilerek tam anlamıyla bir bütünlük sağlanır.

    Ultra hızlı şarj

    iPhone 14’te eksik olan 4 büyük özellik
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    iPhone modellerinde elbette hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Fakat bir iPhone hiçbir zaman en hızlı şarj teknolojisini sunmadı. Öyle ki, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14’te sadece 20W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor. Öte yandan Samsung, Galaxy S22 ailesinde 45W desteği sunarken OnePlus 10T’de ise 150W değerlerine erişiliyor.

    Appe, hiçbir zaman hızlı şarj trendine ayak uydurmaya çalışmadı zira firma pil sağlığını ve uzun ömürlülüğü tercih ettiğini defalarca aktardı. Bu kısmen anlaşılabilir bir tercih olsa da artık pek çok firma minimum pil ömrü kaybına karşı çok hızlı şarj teknolojileri geliştirmiş durumda.

    Periskop telefoto kamera

    iPhone 14’te eksik olan 4 büyük özellik
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    Apple bu yıl iPhone 14 serisine bazı önemli kamera yükseltmeleri getirdi. iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde eski 12 MP kameranın yerine 48 MP ana kamera konumlandırıldı ve tüm modellerde geliştirilmiş bir ön kameraya yer verildi. Fakat Android ekosisteminde yer alan periskop telefoto kamera ne yazık ki iPhone 14 ailesinde yer alan bir özellik değil.

    120Hz ekran desteği iPhone 14 ve Plus’ta yok

    iPhone 14’te eksik olan 4 büyük özellik
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    iPhone 14 ailesi için çıkan tüm bilgiler bizlere Pro olmayan modellerde de 120Hz ProMotion ekranların yer alacağını gösteriyordu. Fakat bu beklentiler karşılanmadı. Zira iPhone 14 ve iPhone 14 Plus halen daha 60Hz ekran yenileme hızına sahip durumda. Öte yandan iPhone 14 Pro ve Pro Max’te ise 120Hz yenileme hızı yer alıyor. Android tarafındaysa 120Hz ekranları artık orta seviye modellerde görmeye başladık. Dolayısıyla ekran tarafında bu eksikliğin önem derecesi yüksek.

    Tasarım

    iPhone 14’te eksik olan 4 büyük özellik
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    Tasarım açısından bakıldığında iPhone 14 serisi genel anlamda önceki nesille neredeyse aynı. Evet, iPhone 14 Pro ve Pro Max’te Dynamic Island olarak adlandırılan delik ekran tasarımı bulunuyor fakat diğer her şey neredeyse önceki modelle aynı. iPhone 14 ve 14 Plus’ta ise neredeyse değişen pek bir şey yok. Bununla birlikte tasarım noktasındaki eleştirilerin esasında biraz öznel kaldığını da belirtmek gerek zira iPhone 12 ile gelen mevcut tasarım dizaynını sevenler iPhone 14 ailesini de seveceklerdir. Fakat uzunca bir süredir devam eden tasarım bu seride de büyük bir değişikliğe uğramıyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 21 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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