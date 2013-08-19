Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"iPhone 5C'nin satışa sunulma nedeni, aslında ..."

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
68
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gün geçmiyor ki Apple’ın 10 Eylül’de lanse edeceği yeni iPhone’larla ilgili yeni bilgiler gelmesin. Bugün gelen son bilgiler ise Apple’ın yeni tanıtacağı iPhone’lar sonrasında iPhone ailesinin nasıl şekilleneceğiyle ilgili önemli bilgiler sunuyor.

Haberimizin kaynağı yine KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo. Önceki haberlerimizde sıkça ismini duymuşsunuzdur ancak yine de bilmeyen okuyucularımız için belirtelim: Kuo, Apple’a en yakın analistlerden biri ve bugüne kadar ortaya attığı iddiaların çok büyük bir kısmı doğru çıktığı için söyledikleri önem arz ediyor.

Kuo’nun edindiği son bilgilere göre Apple’ın iPhone 5C ile fethetmek istediği ilk yer Çin pazarı. Donanımsal anlamda China Mobile’ın alt yapısını da destekleyecek olan iPhone 5C, böylece Apple’ın şu anda Çin’de ulaştığı müşteri sayısını 700 milyon arttırmış olacak.

3.çeyrekte Çin’de satışa sunulacak olan iPhone 5C, 4.çeyrekle birlikteyse dünyanın diğer ülkelerinde satışa sunulacak. Bilindiği gibi şu ana kadar iPhone 5C’nin daha çok gelişmekte olan pazarları hedef alacağı yazılıp çizilmişti. Fakat Kuo’ya göre iPhone 5C, geçmiş yılın üst seviye modeli iPhone 5’in yerini alarak Apple için çok daha fazla önem taşıyacak. Diğer bir deyişle Apple, iPhone 5C ile önceki nesil-yeni nesil arasındaki farkı net olarak ortaya koymayı planlıyor. Buna göre, iPhone 5’in ömrü 3.çeyrekle birlikte sona erecek ve yerini iPhone 5C'ye bırakacak.

Ancak Apple’ın iPhone 5’in yerine iPhone 5C’ye bırakmasına rağmen iPhone 4S’ün sevkiyatının yıl sonuna kadar süreceğini belirten Kuo, iPhone 4’ün kaderinin ise iOS 7 performansına bağlı olduğunu düşünüyor. Kuo’nun tahminlerine göre 10 eylül’deki etkinlik sonrasında iPhone ailesinin üyeleri fiyat açısından şu şekilde sıralanacak:

  • iPhone 5S: 600-700 $
  • iPhone 5C: 400-500 $
  • iPhone 4S: 300-400 $ (2013'ün bitişiyle üretimi duracak)
  • iPhone 4: 200-300 $ (eğer satışı yapılırsa)

Kuo’nun üretimle ilgili verilerine göre ise Apple, 3.çeyrekte 5,2 milyon iPhone 5S, 8.4 milyon iPhone 5C üretimi gerçekleştirecek; ancak yılın 4.çeyreğinde ise iPhone 5S’in üretim hacmi %438 artış ile 28 milyona, iPhone 5C’nin üretim kapasitesi ise %122 artışla 18.7 milyona yükselecek. Bu bilgiler ışığında Apple’ın, iPhone 5S’i aralarında ülkemizin de bulunduğu dünyanın birçok ülkesinde ekim ve sonrasında satışa sunacağını söylemek mümkün görünüyor.


<a href="http://9to5mac.com/2013/08/19/analyst-us400-500-iphone-5c-will-hit-china-mobile-in-q3-and-replace-the-iphone-5-globally-in-q4/">9to5Mac</a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hk@n 6 yıl en beğenilen
iPhone 5China
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vic Rattlehead 6 yıl tembelherif
tembelherif

iPhone 5S: 1999 TL
iPhone 5C: 1600 TL
iPhone 4S: 1350 TL
iPhone 4 : 1100 TL

iPhone 4 şu anda 999TL, nasıl 1100 yazdınız anlayamadım.
tembelherifiPhone 5S: 1999 TLiPhone 5C: 1600 TLiPhone 4S: 1350 TLiPhone 4 : 1100 TLiPhone 4 şu anda 99...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MGF DH 6 yıl
Tamam da 5c haberine neden 5s fotografi koyuyorsunuz?
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zulfiquarr 6 yıl
asdara
Peki neden hâlâ görseller de iOS 6 kullanılıyor?

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zulfiquarr 6 yıl
senersongur

iPhone 5S: 1999 TL iPhone 5C: 999 TL iPhone 4S: 699 TL iPhone 4 : 399 TL


5s'i 1999 tl'den satışa sunulsun bütün foruma benden 5s! bu kadar net konuşuyorum. yapmayın etmeyin 5 çıktığında 3300 den açılmıştı kapı, hala 2200'lerde geziyor... [>:][>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qx5 6 yıl
Apple, çinde ve bir çok ülkede satılan taklit iphone yerine kendi üretimi iPhone 5 China ile pazar yapmak istiyor anlaşılan.
Ya da biraz komplo teorisi de işin içine katarsak, NSA çinden yeterince istihbarat toplayamadığından, apple'ı bu iş için zorlamış olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam çin kendi arama motoru ve arkadaşlık sitesini çok yoğun kullanıyor. Hatta yine yanlış yanlış bilmiyorsam google çinden çekilme kararı almıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 6 yıl
Vic Rattlehead
tembelherif iPhone 5S: 1999 TL iPhone 5C: 1600 TL iPhone 4S: 1350 TL iPhone 4 : 1100 TL
iPhone 4 şu anda 999TL, nasıl 1100 yazdınız anlayamadım.

sadece iphone 8gb 1000 tl..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 6 yıl
çok gerek var mıydı bu modele bilmiyorum. Apple hep tek model üzerine yoğunlaşarak başarıyı yakaladı.150-200 dolar fark için 5C almaya değmez diye düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipsiz_uçurtma 6 yıl
galaxy s4'e plastik kral diyenler acaba şimdi ne dicek.plastik bir iphone ve s4 e göre çok daha pahalı , özellikleri de iphone 4s ile aynı olacak. Iphone kaybettiği hisse değerlerinden hiç ders almamış.apple ipad ve iphone kullanıyorum sırf işletim sistemi için ,şarjı vasat giden bir iphone isterse i7 işlemci ile gelsin gözümde almaya değmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 6 yıl
iPhone 5S: 1999 TL
iPhone 5C: 999 TL
iPhone 4S: 699 TL
iPhone 4 : 399 TL
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
iphone 5c ye gösterilen evlatlık muamelesi yüzünden bizim ülkemizde kimse almaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 6 yıl
O ne bicim haber girisidir arkadas
Ugur dundarla arena
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kethanis 6 yıl
Jobs'un premium kalite anlayışından uzaklaşıldığı aşikâr olsa dahi, android ve yeni yeni başlayan windows phone işletim sistemlerine sahip cihazların tabiri caizse çılgın seviyede ve her bütçeye göre ürün gamlarının olması, apple'ı bu hâle getirdi. Ayrıca tabii ki Steve reisin olmayışı nedeniyle öne sürülebilecek yenilikçi fikirlerin olmayışı da apple'ın bu tarz şeylere yönelmesine sebeptir.(Misal iOS7 yenilikçi gözükse de kontrol merkezinde bir mobil veri ya da 3g kısayolu bile yok !) Bana göre mali açıdan doğru, marka adına ise yanlış bir karardır. İp5C denilen cihazın 1500 Tl'den fazla olması ise (eğer doğruysa)gayet saçma. Bakalım daha neler göreceğiz.
Not: Apple kullanıcısıyım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 6 yıl
iphone 5c çıkmasaydı eğer iphone 5 1600 civarı fiyat etiketiyle satışa sunulcaktı. şimdi 5c çıkdı ve plastik olan model o fiyatlarda olucak. apple ın yaptığı şu hareket hiç hoşuma gitmedi. eski model iphone lar zaten ucuz iphone kategorisinde oluyordu. o değil de 4s lerin 2013 bitimiyle üretiminin durmasına anlam veremiyorum. o telefonlar bence 2015 e kadar üst düzey çalışabilecek kapasitede. 4 hatta 3gs bile hala satılabiliyorken 4s lerin üretiminin durmaması gerek. bence apple ın çıkarttığı en iyi telefondu 4s.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2322 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iPhone 4 ve
5 etiket daha iPhone 5S iphone 4s Apple iphone 5c iphone 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte Aivia Neon Fare Video İnceleme 6 yıl Mobilite: Beyninizi overclock edin, iPhone 5S ve 5C, Sony Honami ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim