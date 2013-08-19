"iPhone 5C'nin satışa sunulma nedeni, aslında ..."

Gün geçmiyor ki Apple’ın 10 Eylül’de lanse edeceği yeni iPhone’larla ilgili yeni bilgiler gelmesin. Bugün gelen son bilgiler ise Apple’ın yeni tanıtacağı iPhone’lar sonrasında iPhone ailesinin nasıl şekilleneceğiyle ilgili önemli bilgiler sunuyor.

Haberimizin kaynağı yine KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo. Önceki haberlerimizde sıkça ismini duymuşsunuzdur ancak yine de bilmeyen okuyucularımız için belirtelim: Kuo, Apple’a en yakın analistlerden biri ve bugüne kadar ortaya attığı iddiaların çok büyük bir kısmı doğru çıktığı için söyledikleri önem arz ediyor.

Kuo’nun edindiği son bilgilere göre Apple’ın iPhone 5C ile fethetmek istediği ilk yer Çin pazarı. Donanımsal anlamda China Mobile’ın alt yapısını da destekleyecek olan iPhone 5C, böylece Apple’ın şu anda Çin’de ulaştığı müşteri sayısını 700 milyon arttırmış olacak.

3.çeyrekte Çin’de satışa sunulacak olan iPhone 5C, 4.çeyrekle birlikteyse dünyanın diğer ülkelerinde satışa sunulacak. Bilindiği gibi şu ana kadar iPhone 5C’nin daha çok gelişmekte olan pazarları hedef alacağı yazılıp çizilmişti. Fakat Kuo’ya göre iPhone 5C, geçmiş yılın üst seviye modeli iPhone 5’in yerini alarak Apple için çok daha fazla önem taşıyacak. Diğer bir deyişle Apple, iPhone 5C ile önceki nesil-yeni nesil arasındaki farkı net olarak ortaya koymayı planlıyor. Buna göre, iPhone 5’in ömrü 3.çeyrekle birlikte sona erecek ve yerini iPhone 5C'ye bırakacak.

Ancak Apple’ın iPhone 5’in yerine iPhone 5C’ye bırakmasına rağmen iPhone 4S’ün sevkiyatının yıl sonuna kadar süreceğini belirten Kuo, iPhone 4’ün kaderinin ise iOS 7 performansına bağlı olduğunu düşünüyor. Kuo’nun tahminlerine göre 10 eylül’deki etkinlik sonrasında iPhone ailesinin üyeleri fiyat açısından şu şekilde sıralanacak:

iPhone 5S: 600-700 $

600-700 $ iPhone 5C: 400-500 $

400-500 $ iPhone 4S: 300-400 $ (2013'ün bitişiyle üretimi duracak)

300-400 $ (2013'ün bitişiyle üretimi duracak) iPhone 4: 200-300 $ (eğer satışı yapılırsa)

Kuo’nun üretimle ilgili verilerine göre ise Apple, 3.çeyrekte 5,2 milyon iPhone 5S, 8.4 milyon iPhone 5C üretimi gerçekleştirecek; ancak yılın 4.çeyreğinde ise iPhone 5S’in üretim hacmi %438 artış ile 28 milyona, iPhone 5C’nin üretim kapasitesi ise %122 artışla 18.7 milyona yükselecek. Bu bilgiler ışığında Apple’ın, iPhone 5S’i aralarında ülkemizin de bulunduğu dünyanın birçok ülkesinde ekim ve sonrasında satışa sunacağını söylemek mümkün görünüyor.

<a href="http://9to5mac.com/2013/08/19/analyst-us400-500-iphone-5c-will-hit-china-mobile-in-q3-and-replace-the-iphone-5-globally-in-q4/">9to5Mac</a>