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iPhone 5S, 1080p videoları iPhone 5'e göre iki kat daha hızlı işliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5S, 1080p videoları iPhone 5'e göre iki kat daha hızlı işliyor

Apple'ın bu haftasonu satışa sunduğu iPhone 5S modeli incelemelere konu oldukça gerçek gücü de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Performans konusunda iPhone 5'ten 2 kat daha iyi olan iPhone 5S, bu avantajı tüm fonksiyonlarına yansıtıyor.

Yapılan denemeler iPhone 5S'in iPhone 5'e göre 1080p videoları iki kat daha hızlı işlediğini ortaya koyuyor. iMovie ile yapılan denemeler büyük boyutlu videolarda iPhone 5S'in avantajını açıkça gösteriyor. 

Ayrıca iPhone 5S ile yapılan Geekbench testlerinde 2552 skoru elde edilmiş. Bu skor 2010 yılının ilk aylarında piyasaya çıkan Mac Mini test skoruna oldukça yakın. Uzmanlar A7 işlemcisinin Intel işlemcilerinin 3-4 yıl gerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Bu hızla devam ettiği takdirde A serisi işlemcilerin performans anlamında rakipsiz olacağı belirtiliyor.  

http://9to5mac.com/2013/09/22/apples-iphone-5s-renders-1080p-video-at-twice-the-rate-of-the-iphone-5-geekbenches-close-to-2010-mac-mini/ Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Arkadaş 1 kere de yanlışla Microsoft haberi yapın,bugün Surface 2'leri tanıtacaklar,tek haber yapmadınız,amma taraflı bir site oldunuz haber konusunda.
2 Yanıt Yanıtla +10
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SuperSantorelli 6 yıl
Bir telefon 3.500 tl'den satilirmi be yuh,vertu mübarek..
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Fenomenon 6 yıl
2 kat da neymiş asıl kitkat çıksın siz o zaman görün androidi
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Pondera 6 yıl
Vay beeee. Eminim bu telefonu alanların hepsi fark etmişlerdir. Hepsi manyak gibi 1080p video çekiyor çünkü. Çok önemli şeyler bunlar. İyi 2 katına çıkmış. Bunu 2 kat hızlı işlerken hiç kimsenin hiçbir zaman ihtiyacı olmadığı, istemediği basit bir tema değiştirmeyi yapabiliyor muyuz peki....
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mamilan 6 yıl
Be denirki artik 2 kat hizli ola ola intelin 3 yil onceki islemcilerine yaklasmislar :D
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multiTYRT 6 yıl
Samsung "8" çekirdekli "2.3GHz" işlemcilerle oynayadursun.
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starmaster 6 yıl
Yaw 4 inç ekranda isterse blu ray oynatsin. Neyin kafasını yaşıyor
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senersongur 6 yıl
İPhone da kim film işliyor sanki. Zaten ekran minik.
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Ken Block43 6 yıl
sürekli şu çürük iphone'ların haberlerini yapmaktan bıkmadınız mı?
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ffsev 6 yıl
Apple kamera özürlü bir şirket...Kaliteli bir kamera yapamadığından 8 megapixeli allayıp pulluyor piyasaya sürüyor,çünkü yapamıyor bu kadar açık ve net.

Kamera konusunda Sony ve Samsung ile kesinlikle yarışamaz.Sony de şuan 12 megapixel kamera var niye yapıyor adamlar.
1 Yanıt Yanıtla
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sinuhe.s 6 yıl ffsev
ffsev

Apple kamera özürlü bir şirket...Kaliteli bir kamera yapamadığından 8 megapixeli allayıp pulluyor piyasaya sürüyor,çünkü yapamıyor bu kadar açık ve net.

Kamera konusunda Sony ve Samsung ile kesinlikle yarışamaz.Sony de şuan 12 megapixel kamera var niye yapıyor adamlar.




phonearena.com/...



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DH Misafiri 6 yıl
Lene
4K çekim yapsaymış eyiymiş ya
O kadar para ver 1080p çeksin.

4k bu zamanın teknolojisi mi arkadaşlar daha ortada doğru dürüst 4k oynatan tv ler çıkmamışken 4k çekmenin mantığı nedir ? çıkan tv lerin fiyatlarıda ortadayken
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ggzm09 6 yıl
bu kafayla giderse daha
çok hızlanır
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