iPhone 5S, 1080p videoları iPhone 5'e göre iki kat daha hızlı işliyor





Apple'ın bu haftasonu satışa sunduğu iPhone 5S modeli incelemelere konu oldukça gerçek gücü de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Performans konusunda iPhone 5'ten 2 kat daha iyi olan iPhone 5S, bu avantajı tüm fonksiyonlarına yansıtıyor.





Yapılan denemeler iPhone 5S'in iPhone 5'e göre 1080p videoları iki kat daha hızlı işlediğini ortaya koyuyor. iMovie ile yapılan denemeler büyük boyutlu videolarda iPhone 5S'in avantajını açıkça gösteriyor.





Ayrıca iPhone 5S ile yapılan Geekbench testlerinde 2552 skoru elde edilmiş. Bu skor 2010 yılının ilk aylarında piyasaya çıkan Mac Mini test skoruna oldukça yakın. Uzmanlar A7 işlemcisinin Intel işlemcilerinin 3-4 yıl gerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Bu hızla devam ettiği takdirde A serisi işlemcilerin performans anlamında rakipsiz olacağı belirtiliyor.

http://9to5mac.com/2013/09/22/apples-iphone-5s-renders-1080p-video-at-twice-the-rate-of-the-iphone-5-geekbenches-close-to-2010-mac-mini/