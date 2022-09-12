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Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıttı. Gerçekleştirilen etkinlik sırasında alışık olduğumuz üzere telefonların RAM ve batarya kapasitesi konusunda bilgi vermekten kaçınan teknoloji devi, iPhone 14 serisinin pil konusunda günlük kullanım için yeterli olacağını vurgulamıştı.

Birkaç gün önce, serideki tüm modellerin 6GB RAM ile geleceğinin ortaya çıkmasının ardından, şimdi de iPhone 14 serisinin batarya kapasiteleri belli oldu.

iPhone 14 batarya kapasiteleri - Batarya kapasitesi Wh Fark iPhone 13 3,227mAh 12.4Wh iPhone 14 3,279mAh 12.7Wh +2.18% iPhone 14 Plus 4,325mAh 16.7Wh iPhone 13 Pro 3,095mAh 12.0Wh iPhone 14 Pro 3,200mAh 12.4Wh +3.43% iPhone 13 Pro Max 4,352mAh 16.8Wh iPhone 14 Pro Max 4,323mAh 16.7Wh -0.42%

Tabloya baktığımızda iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’nun batarya kapasitesi konusunda ufak artışlar sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max'e göre daha düşük bir batarya kullanıyor. Ayrıca yeni telefonlar için gerçekleştirilen yasal başvurular şarj konusunda hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor. Buna göre iPhone 14 modellerinden biri 29W (14,5V, 2A) desteğe sahip olacak.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in 23 Eylül tarihinde, iPhone 14 Plus modelinin ise 7 Ekim'de satışa çıkması beklenirken, merakla beklenen serinin gerçek kullanım senaryosunda ne kadar fark sunacağı henüz bilinmiyor.

iPhone 14 vs iPhone 13 karşılaştırması: Farklar neler? 1 gün önce eklendi

Resmi web sitesinde Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin çevrimdışı video oynatma konusunda mevcut modellerden bir saate kadar daha uzun pil ömrü sunacağını söylüyor.

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iPhone 14 batarya kapasiteleri belli oldu: Fark ne kadar?