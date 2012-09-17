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iPhone 5'in sırrı: Özelleştirilmiş işlemci ve GPU tasarımı

6 yıl
19,2b
1
172
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple merakla beklenen iPhone 5'i, geçtiğimiz hafta yaptığı özel bir etkinlik ile resmi olarak duyurdu. Yeni telefona ilişkin pek çok detay, ilgili etkinlik kapsamında kamuoyu ile paylaşılmış olsa bile biz teknoloji tutkunlarının merak ettiği en önemli özelliklerden bazıları açıklanmamıştı. Özellikle kullanılan A6 işlemcisi, bellek kapasitesi ve hızı  bellek hızı büyük merak konusu idi. Ancak Anandtech tarafında yayınlanan iki makale  iPhone 5'in genel performansını belirleyen bu iki bileşen hakkındaki soru işaretlerine ışık tutuyor.
Uzun yıllar hem iPhone hem de iPad ve iPod ürünlerinde, geliştirilmesi ve hacimli üretimi Samsung tarafından gerçekleştirilen ARM tabanlı işlemci modellerine yer veren Apple, özellikle son iki yıldır kendi işlemci tasarımları için yoğun bir ar-ge çalışması yapıyor. Çip tasarımlarında uzman Intrinsity firmasını 2010 yılında bünyesine katan Apple, ayrıca AMD ve Nvidia gibi firmalarda mesai harcamış çeşitli çip tasarım mühendislerini de bünyesine katmıştı. Son olarak yine Samsung üretimi S5L8920 işlemcisini kullanan Apple, ardından ilk defa iPad'de yer verdiği A4 işlemcisi ile kendi işlemci modellerine başlamıştı. 
ARM'ın Cortex-A8 tasarımını temel alan ve yine Samsung tesislerinde 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci, ARMv7 komut setini kullanan tek çekirdekli tasarıma sahipti. Standart çalışma frekansı 1GHz olan bu işlemcide komut için 32Kb, veri için 32Kb L1 bellek ve 512Kb L2 bellek bulunuyordu. Ardından birer yıl ara ile A5 ve A5X işlemcilerinin geldiğine tanık olduk. Cortex-A9 tasarımını temel alan bu işlemciler, 800MHz - 1GHz saat hızlarında çalışıyor ve 1MB büyüklüğünde L2 bellek ile geliyorlardı. Hem 45nm hem de 32nm fabrikasyon süreci ile geliştirilen versiyonları bulunan bu işlemcilerden sonra, Apple belkide tam anlamıyla her detayını kendi geliştirdiği ilk işlemci modeli olarak A6'yı, yeni iPhone yani iPhone 5 ile birlikte lanse ederek, işlemci tasarımındaki iddasını gözler önüne serdi zira açıklanan rakamlar, performans tarafında ciddi gelişim anlamına geliyor diyebiliriz.
iPhone 5'in sırrı: Özelleştirilmiş işlemci ve GPU tasarımı
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Birkaç gün önce A6 işlemcisinin, henüz lansmanı yapılmamış Cortex-A15 tasarımına sahip olduğu yönünde bazı dedikodular ortaya atılmış olsa bile, ağırlıklı kanı iPad 2,4'te kullanılan 32nm üretim teknolojisi ile hazırlanmış A5r2 işlemcisinin hızlandırılmış bir sürümü olacağı yönünde idi. Tabi artan grafik performansına bağlı olarak GPU tarafında bir güncelleme ve/veya yenilikte kaçınılmazdı. Ancak ortaya çıkan bilgiler ve elde edilen ipuçları durumun tahmin edilenden daha karmaşık olabileceği yönünde sinyaller veriyor.
A6 işlemcisiyle ilgili olarak kesin nokta, ARM'ın standart tasarımından farklı olarak tam anlamında birebir aynı geliştirme metodolojisi söz konusu olmasa da Qualcomm ile bir noktada benzer özelleştirilmiş bir çekirdek tasarımından söz edebiliriz. Doğal iOS6 cihazlarında kullanılacak A6 işlemcisine daha keskin detaylar, programcılara sunulan yeni geliştirme  aracı Xcode 4.5'dan elde edildi. Bu aracın son sürümünde iki önemli güncelleme bulunuyor ki bunlar, iPhone 2G ve 3G'de kullanılan işlemcilerin  içerdiği ARM11 çekirdeklerin kullandığı ARMv6 tasarımına desteğin kesilmesi ve  ARMv7s desteği içermesi. Cortex-A9 tasarımının temelini oluşturan ARMv7 tasarımından farklı olarak  ARMv7s, Apple'ın özelleştirilmiş mikroişlemci tasarımına ışık tutan en önemli gösterge.
Peki yaygın olarak kullanılan ARMv7 ile ARMv7s arasındaki temel fark nedir ? Burada göze çarpan ilk detay, yazılım tarafına yönelik güncelleme olabilir. ARMv7s'nin yaklaşık 10 yıldır geliştirilmekte olan, C++ ortamında yazılmış Düşük Seviye Sanal Makine Derleyicisine destek olabilir. Çoklu platform desteği sunan açık kaynak lisanslı bu derleyici ağırlıklı olarak GCC tarafındaki mevcut kod yaratıcıların yerini almak üzere tasarlanan ve Ada, C, C++,  Fortran, Objective-C ve bazıları GNU Derleyici Kütüphanesi'nin 4.1 ve 4.2 sürümlerinden alınmış öncüllere destek içermekte. Bu desteğin ön plana çıkardığı nokta ise VFPv4. Bilindiği üzere, ARM Cortex-A15 ile birlike VFPv4 kayar nokta ünitesini kullanmaya başlıyor. Windows RT ile birlikte geleneksel x86 dünyasına ilk defa bu kadar yaklaşan ARM, bu taraftaki işlemcilere karşı en zayıf noktalarından biri olarak gösterilen kayar nokta performansını Cortex-A15 ile birlikte %50'ye varan oranda arttırarak daha rekabetçi olmayı hedefliyor ki bu noktada da her çekirdek için VFPv4 kayar nokta ünitesinin kullanılması da bu amaca hizmet  ediyor.
ARM tarafında VFPv4 desteğini ARMv7-A mimarisine getiren tasarımlar, Cortex-A5, A7 ve A15'den ibaret. Bu üç tasarım arasında Cortex-A15 iki kat daha fazla kayıt yürütmesi gerçekleştiriyor olsa bile bizim için burada yatan asıl önemli nokta, eğer bir çekirdek bu desteği içeriyorsa kesin olan bir şey var ki o da, çekirdeğin Cortex-A8 ya da A9 olmadığı. İşte bu nedenden ötürü, Apple'ın yeni A6 işlemcisi düşünülenin aksine Corte-A9 tabanlı değil. Cortex-A15 içinse henüz erken olması gösteriyor ki A4 ile başlayan işlemci tasarım serüveninde Apple  artık tamamiyle bağımsız tasarım koyabilecek olgunluğa erişmiş durmda, zira içerdiği desteklerden ötürü A6, Cortex-A9 ya da Cortex-A15 olmayan özgün bir yapı.
Teknik özellikleri henüz bilinmese de Apple A6 işlemcisinin, standart ARM tasarımı ile kıyaslandığında, daha geniş öncüle, daha fazla uygulama kaynağına, daha esnek OoO yürütme motoruna ve daha fazla özelleştirmeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan güncellemeler, standart A9 tasarımına kıyasla daha büyük bir zar alanının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş olması da kuvvetle muhtemel. Ancak öte taraftan Apple'ın işlemci takımına alkış kazandıran önemli bir unsur, pazardaki yaygın mantalite olarak sadece frekans arttırarak performans kazanmak yerine, temelden bir takım güncellemeler ile performans ve verimlilik sunma gayreti bu alanda yeni alan bir şirket için takdire şayan bir gelişme. Burada bir parantez açalım, A6 işlemcisinin kaç çekirdekli olacağı da netlik kazanmış değil. Ağırlıklı görüş çift çekirdekli olduğundan yana ancak 4 çekirdekli bir yapı da ihtimaller dahilinde.
iPhone 5 lansmanında Apple, iki kat işlemci ve iki kat grafik performansı artışı olduğunu söylemişti. İşlemci için durum netleşmek üzere, var olandan farklı özel bir tasarım ile karşı karşıyayız gibi görünüyor. Peki ya grafik tarafı. Bilindiği üzere Apple son bir iki jenerasyondur, daha düşük donanımı daha yüksek fiyatla satıyor imajından kurtulmuş durumda. Şirketin piyasaya sürdüğü her ürün kendi alanında performans çıtasını belirleyen ürünler arasına girdi.
Örneğin Yeni iPad, nam-ı diğer iPad 3, sunduğu grafik performansı ile bu alanda referans teşkil ederken, retina ekranlı Macbook Pro'larda dizüstü bilgisayarlardaki ekran çözünürlüğünü radikal bir şekilde arttırmış durumdalar. İşte bu anlayış kendisini iPhone 5'te de göstermiş olabilir mi ? Apple'ın altını çizdiği iki kat daha fazla grafik performansı için dört temel olasılık üzerinde duruluyor ki bunlar, 
- A5 işlemcisinde kullanılan çift çekirdekli PowerVR SGX 543MP2 işlemcisinin iki kat daha yüksek frekans değerinde çalıştırılıyor olması.
- A5 işlemcisinde kullanılan PowerVR SGX 543MP2 yerine aynı hızda çalışan ancak farklı olarak dört çekirdekli olan PowerVR SGX 543MP4 GPU'sunun kullanılması.
- Saat hızı radikal şekilde arttırılmış PowerVR SGX 543MP3 GPU'sunun kullanılması.
- Yeni nesil PowerVR Rogue yani SGX6 serisi GPU'nun kullanlması.
Son seçenek şu an için en uzak ihtimal olarak görünüyor. Ancak Apple'ın, PowerVR GPU'larını geliştiren Imagination firmasının hisse ortağı olması ve kullanmak isteyeceği kimi teknolojilere finansal anlamda ciddi yatırım yapması, bu seçeneği gündemde tutmaya yeteriyor, teorideki ihtimal pratikte o kadar güçlü olmasa bile. Anandtech, ilk iki seçeneği ile özellikle voltaj gereksinimindeki artışa bağlı olarak çok mantıktlı bulmuyor ve üçüncü seçeneğin yani PowerVR SGX 543MP3'ün en güçlü ihtimal olduğunu dile getiriyor.
Apple'dan Phil Schiller, A6 işlemcisinin A6 işlemcisinden %22 daha küçük olduğunu söylemişti. Bu durum hiç şüphe yok ki 32nm üretim teknolojisine geçişin bir sonucu. İşte Apple tam da bu noktada yeni fabrikasyon sürecinin kazandırdığı zar alanını, yeni fonksiyonlar ve daha fazla işlem gücü sağlamak üzere kullanmış olabilir. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilir olan PowerVR SGX 543 tasarımında en temel standartlarda belirlenen performans figürünün, 200MHz'de çalışan her çekirdek için 6.4GFLOP'a denk geldiğini ve yine aynı hızda MTriangles değerinin saniyede 35, MPiksel değerinin de saniyede 1000 olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu değerler başta frekans olmak üzere farklı parametrelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Şimdi de sıra geldi diğer performans unsuruna yani bellek kontrolcüsü ve kullanılan belleklerin çalışma frekansına.
iPhone 5'in sırrı: Özelleştirilmiş işlemci ve GPU tasarımı
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Apple A6 işlemcisinin üzerinde yer alan K3PE7E700F-XGC2 kodu, bu konuda bizlere yeterli bilgiye sunmakta. Bu kod üzerinde yer alan K3P, 32-bit kanalları kullanan çift kanal bellek kontrolcüsüne denk gelmekte. Aynı kod üzerindeki E7E7, her DRAM zarı için yoğunluğun 512MB yani toplamda 1GB bellek olduğuna, kod üzerindeki son iki karakter ise döngü süresi/veri oranına denk geliyor ve frekansın 1066MHz olduğunu söylüyor. Yani iPhone 4S ile kıyaslandığında yaklaşık olarak %33 daha fazla bellek bant genişliği sunulduğunu söyleyebiliriz. Bu daha hızlı GPU ve işlemciyi beslemek için olması gereken bir hamle. LPDDR2-1066MHz bellek bulmak son derece kolay zira pek çok DRAM üreticisi bunu sağlayabiliyor. Ancak burada merak konusu olan bir başka detay, özelleştirilmiş çekirdek tasarımı üzerinde Apple'ın bellek kontrolcüsüne ilişkin modifikasyon yapıp yapmadığı.
Kısaca toparlamak gerekirse, iPhone 5 ile Apple en büyük güncellemeyi, işin görünen kısmı yerine mutfakta yapmış olabilir. A6 işlemcisi, var olan detaylar itibariyle radikal değişikliklere işaret ediyor ve dikkatleri Apple'ın işlemci geliştirme takımına çekiyor. Bir süre önce MacBook Air'ın ARM versiyonunu yapacağı da iddia edilen Apple, kapalı kapılar ardında işlemci çalışmalarını hızlandıracak ve bu noktada A6 da ilk adım olacak gibi. İki kat daha fazla işlemci ve iki kat daha fazla grafik performansı vaad  eden iPhone 5'in bu vaadleri ne derece yerine getirebileceğini, telefon piyasaya çıktıktan sonra göreceğiz. Ancak şu anki ipuçlarından yola çıkılarak varılan sonuç; Apple'ın işlemci tasarımında ciddi yol aldığı ve kısa sürede piyasadaki büyük oyuncularla rekabet edebilecek noktaya geldiği yönünde.

http://www.anandtech.com/show/6292/iphone-5-a6-not-a15-custom-core Yorum Yaz
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jackchilina 6 yıl
gun
Bencede takdir edilecek bir başarı. Dünyada zaten belli başlı bir kaç tane arm işlemcisi üreticisi bulunmakta. iPhone 5 çıktığında alacağımız test sonuçlarını merak ediyorum ama eğer dedikleri gibi iki kat ise şu an dünyanın en hızlı telefonu ve en güçlü grafik çipli telefonu oluyor hemde bir kaç senede geliştirdiği işlemcisi ile.Her şey bir yana diğer telefonlarla benzer sonuçlar verse bile Nvidianın kaç senedir yapmaya çalıştığını Apple ilk denemesinde başarmış oluyor. Yinede en önemli nokta Appleın her sunumda defalarca söylediği yazılım ve donanımı beraber geliştirmenin verdiği ayrıcalık. A6 işlemcisi ile Apple burada şişenin dibine vurmuş oluyor. Tamamen kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir işlemci geliştirmek ve buna göre optimize edilmiş bir işletim sisteminin içinde koşturmak kim ne derse desin büyük avantaj. En basitinden teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecek ve özelleştirebilecek.Kapalı bir sistem içersine olmasıda işleri hızlandıracak. Sırf bu hamle ile Appleın akıllı telefon piyasınında yıllarca daha büyük bir oyuncu olarak kalıp kalamıyacağı fikri yanıtlanmış oldu. Beğenen beğenmiyen olabilir ama yıllarca daha çok önemli olacakları kesin.

Gün Bey kusura bakmayın ama tam bir fanboy gibi konuşmuşsunuz.
CPU,GPU,RAM,Batarya gibi donanımları teknik detaylarını (Kaç Ghz? Kaç mAh? ) sitesinde paylaşmayan bir firmayı bu belirsizlikler içinde övmenizi size hiç yakıştıramadım.
gunBencede takdir edilecek bir başarı. Dünyada zaten belli başlı bir kaç tane arm işlemcisi üreticisi bulunmakta. iPhone 5 çıktığında alacağımı...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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ment877 6 yıl
gun
Bencede takdir edilecek bir başarı. Dünyada zaten belli başlı bir kaç tane arm işlemcisi üreticisi bulunmakta. iPhone 5 çıktığında alacağımız test sonuçlarını merak ediyorum ama eğer dedikleri gibi iki kat ise şu an dünyanın en hızlı telefonu ve en güçlü grafik çipli telefonu oluyor hemde bir kaç senede geliştirdiği işlemcisi ile.Her şey bir yana diğer telefonlarla benzer sonuçlar verse bile Nvidianın kaç senedir yapmaya çalıştığını Apple ilk denemesinde başarmış oluyor. Yinede en önemli nokta Appleın her sunumda defalarca söylediği yazılım ve donanımı beraber geliştirmenin verdiği ayrıcalık. A6 işlemcisi ile Apple burada şişenin dibine vurmuş oluyor. Tamamen kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir işlemci geliştirmek ve buna göre optimize edilmiş bir işletim sisteminin içinde koşturmak kim ne derse desin büyük avantaj. En basitinden teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecek ve özelleştirebilecek.Kapalı bir sistem içersine olmasıda işleri hızlandıracak. Sırf bu hamle ile Appleın akıllı telefon piyasınında yıllarca daha büyük bir oyuncu olarak kalıp kalamıyacağı fikri yanıtlanmış oldu. Beğenen beğenmiyen olabilir ama yıllarca daha çok önemli olacakları kesin.

Madem o kadar güveniyor da niye işlemcinin detaylarını paylaşmıyor. Eğer gerçekten güçlü olsaydı Yeni IPAD'in lansmanında yaptığı gibi diğer firmalarla kıyaslama yapardı. Bunun tamamen pazarlama stratejisinden ibaret olduğunu düşünüyorum.
gunBencede takdir edilecek bir başarı. Dünyada zaten belli başlı bir kaç tane arm işlemcisi üreticisi bulunmakta. iPhone 5 çıktığında alacağımı...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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gun 6 yıl
Bencede takdir edilecek bir başarı. Dünyada zaten belli başlı bir kaç tane arm işlemcisi üreticisi bulunmakta.
iPhone 5 çıktığında alacağımız test sonuçlarını merak ediyorum ama eğer dedikleri gibi iki kat ise şu an dünyanın en hızlı telefonu ve en güçlü grafik çipli telefonu oluyor hemde bir kaç senede geliştirdiği işlemcisi ile.
Her şey bir yana diğer telefonlarla benzer sonuçlar verse bile Nvidia'nın kaç senedir yapmaya çalıştığını Apple ilk denemesinde başarmış oluyor.
Yinede en önemli nokta Apple'ın her sunumda defalarca söylediği yazılım ve donanımı beraber geliştirmenin verdiği ayrıcalık. A6 işlemcisi ile Apple burada şişenin dibine vurmuş oluyor. Tamamen kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir işlemci geliştirmek ve buna göre optimize edilmiş bir işletim sisteminin içinde koşturmak kim ne derse desin büyük avantaj. En basitinden teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecek ve özelleştirebilecek.
Kapalı bir sistem içersine olmasıda işleri hızlandıracak. Sırf bu hamle ile Apple'ın akıllı telefon piyasınında yıllarca daha büyük bir oyuncu olarak kalıp kalamıyacağı fikri yanıtlanmış oldu. Beğenen beğenmiyen olabilir ama yıllarca daha çok önemli olacakları kesin.
Bencede takdir edilecek bir başarı. Dünyada zaten belli başlı bir kaç tane arm işlemcisi üreticisi bulunmakta.iPhone 5 çıktığında alacağımız test sonuçlar...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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BlackeR 6 yıl
apple ın a... size bişi olmasın: la Allah tan korkun o telefona o kaa para verilir mi? alın bi s3 paranın geri kalanıyla da hayır yaapın.. bu nedir yaa..
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mateacher 6 yıl
Fiyat olarak düşünüyorsak şu an dolar pahalı bizde ki aşırı vergilerde cabası komisyondur vergidir derken en ucuz haliyle %55 daha pahalı alıyoruz. TR ortalama satış fiyatı 1000$ dır dolar 1.4 lerdeyken 1400 tl ye satılıyordu simdu 1.79 1799 tl ye mevcut vatanda falan bir cok yerde.
Bu fiyata düşer 5 de resmen gelince fazlası tamamen kendu vergimiz ve dolar kurumuzla alakalı.
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DH Misafiri 6 yıl
Mobil dünyasında sunulan yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Yılın son çeyreği oldukça hareketli geçmekte. Kısa süre önce Apple, iPhone 5’i duyurarak kullanıcılara sundu. iPhone telefonlarında yazılım desteğini sunan Amerikalı şirket donanım noktasında farklı üreticilerin kapısını çalmakta. Daha önce ekran konusunda Samsung, Sharp ve LG’den tedarik sağlanırken işlemci noktasında ise en önemli şirket Samsung olarak ön plana çıktı.

iPad 3’ün retina ekranını oluşturan Samsung’un yapılan incelemeler sonucunda A5 ve A5X’te olduğu gibi yeni nesil iPhone’un çift çekirdekli A6 işlemcisini de oluşturduğunu göstermekte. 32nm mimarisi üzerine inşa edilen işlemcinin Amerika’nın Teksas eyaletinde Samsung’a ait bir tesiste oluşturulduğu belirtilmekte.

Apple’ın lansmanı sırasınd işlemci ve RAM noktasında herhangi bir bilgi verilmemişti. Telefonun satışa sunulması sonrası kimi uzmanlar tarafından parçalara ayrıldı ve kullanılan parçalar hakkında daha detaylı bilgi elde edildi. Elde edilen bilgiler ışığında işlemcinin Samsung tarafından üretilen ve 32nm mimarisi üzerine inşa edilen çift çekirdekli bir işlemci olduğu anlaşıldı. Sistem belleği ise 1GB RAM olarak belirtildi.

Hem Apple hem de Samsung cephesinden konu ile ilgili açıklama gelmedi ancak yapılan araştırmalar ve daha önceki işlemci örnekleri baz alındığında tedarikçinin Samsung olduğu rahatlıkla anlaşılmakta. Mahkeme koridorlarında oldukça sıkı bir rekabet içerisinde olan ikilinin üretici ve satıcı ilişkisi anlaşılan bu durumdan pek etkilenmemiş. Bir çok kesim tarafından işlemcinin bu defa farklı bir tedarikçi firma tarafından oluşturulacağını kesin gözüyle bakılıyordu. Bu noktada Samsung’un elinde oldukça gelişmiş bir ekip ve milyonlarca dolar yatırım yapılmış yarı iletken teknolojisi bulunmaktadır. Üstelik dünya genelinde satılan iPhone satışlarını düşündüğümüzde Samsung yeterli işlemciyi sağlayacak tek firma olarak görünmekte.
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Amedra 6 yıl
şu düşünceye bak ya..
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fthkn 6 yıl
İphone 5'in hiçbir sırrı yok. İphone 4s ile tümüyle aynı. Aynı kadın farklı makjay. İphone 4s fiyatları biraz olsun düşeceği için seviniyorum.
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1080p 6 yıl
Apple in sidik yaristirmaya ihtiyaci yok.
Test sonuclarini verse ne olur vermese ne olur.
2.5 kat daha hizli digerinden dedigi
IPHONE 4S , Diger firmalari takmiyor bile.
Valla Galaxy S2 kullaniyorum memnunum
Ve simdi soyleyecegim tamamen tarafsiz olarak soyluyorum;
APPLE kendi donanimi isletim sistemini
Kendi islemcisini istegine gore urettiriyorsa
Ondan daha iyisi gelene kadar iyisi olmayacak.
Nasil Sony nin Ps2 si vardi zamaninda
Ayni onun gibi.
Androidin geleceginden pek umutlu degilim cunku korsan had safhada.
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FERFEROS 6 yıl
Editörün eline sağlık. Bayağı uğraşmış belli. Sırf emeğine saygımdan okudum. Bazı kısımları anlamadım ama güzel bir yazıydı.
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Puzzles 6 yıl
Açıkçası 5 benide hayal kırıklığına uğrattı. Apple kendini aşmalıydı, sadece "edit" yapmış gibi geldi. İphone 5 benim gözümde iphone 4s 2.
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nurettinaz 6 yıl
İphone 5 o kadar iyi ki intel in server işlemcilerinden daha işlemcisi var hatta şu an ki en iyi grafik işlemci iphone da bir bitmediniz arkadaş haberi yapanda fanboy yayınlayanda fanboy yorum yapanlarda. Ne olacak bu üleknin hali anlamış değilim olm siz geyik misiniz bir defolun artık şu ortamdan
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broodofqueen 6 yıl
Bunca sabırsız, bilgisiz, fan gözlüğü ile karalanmış yorumları gördükçe içim eriyor. Yukarıdaki sayfada uzun uzun emek verilip yazılmış bir yazı var iki kelam yazı için döktürün. Yukarıda sadece A6'dan değil Apple'ın yol haritasından bahsediliyor. Adamlar işlemci tasarımına iyice eğildiler, belki x86'yı bırakacaklar ilerleyen zamanlarda. Aman ha siz kafanızı kaldırmayın..
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veteriner69 6 yıl broodofqueen
broodofqueen

Bunca sabırsız, bilgisiz, fan gözlüğü ile karalanmış yorumları gördükçe içim eriyor. Yukarıdaki sayfada uzun uzun emek verilip yazılmış bir yazı var iki kelam yazı için döktürün. Yukarıda sadece A6'dan değil Apple'ın yol haritasından bahsediliyor. Adamlar işlemci tasarımına iyice eğildiler, belki x86'yı bırakacaklar ilerleyen zamanlarda. Aman ha siz kafanızı kaldırmayın..

Bilgisizlikten dem vurmuşsun ama bilgisizliğini ortaya koymuşsun:
"belki x86 yı bırakacaklar ilerleyen zamanlarda" ne demek?
Apple sadece ARM işlemcilerle uğraşıyor, x86 intel işlemcilerle apple ın hiç bir alakası yok.

Sen kafanı hep havada tut
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freestyle_ 6 yıl
Apple test diye bişey koymuşlar s2 den bir yıl sonra çıkan 4s s2 nin yarısı kadar puan almış. iPhone 5 ile 5 ay önce çıkan S3 kadar puan alabilmişler. Bir başarı göremedim ben.
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veleciraptor 6 yıl freestyle_
freestyle_

Apple test diye bişey koymuşlar s2 den bir yıl sonra çıkan 4s s2 nin yarısı kadar puan almış. iPhone 5 ile 5 ay önce çıkan S3 kadar puan alabilmişler. Bir başarı göremedim ben.

twitter.com/...

Yukarıda Anandtech test editörü, inceleme için gönderilen iPhone'un test sonuçlarından birini paylaşmış. 914 ms'de tamamlamış testi iPhone5. Apple işlemciyi neredeyse 2.5 kat hızlandırmış iPhone 4s'e göre. Ve javascript testinde bu sonucu alabilen değil telefon, tablet bile yok. Kaldı ki Apple'ı tercih edenler genelde hızı için değil sorunsuzluğu ve kullanım kolaylığı için tercih eder.
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