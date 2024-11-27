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    Resmileşti: 2025 yılında IMEI kayıt ücreti 45.614 TL olacak

    IMEI kaydı kaç TL olacak sorusu yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yanıt buldu. Yurt dışından getirilen cep telefonları için 2025 IMEI kayıt ücreti ciddi oranda artacak.
    2025 yılı imei kayıt ücreti ne kadar oldu yurt dışı telefon kaydı harcı Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edildi. Bu haberle birlikte IMEI kayıt ücreti artacak mı, 2025 yılında IME kaydı ne kadar olacak? gibi sorular da resmi olarak yanıt bulmuş oldu.

    2025 IMEI kayıt ücreti 45.614 TL olacak

    IMEI kayıt ücreti 2025 yılında 45.614 TL olacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları kesintisiz kullanabilmek için e-Devlet üzerinden yapılması gereken IMEI kaydı için ödenecek ücret yeni yılda neredeyse 50.000 TL’yi bulacak.

    Şu anda IMEI kaydı için ödenen ücret 31.692 TL. Ocak 2025 itibarıyla yurt dışından getirilen cep telefonu 45.614 TL’ye kayıt ettirilecek.

    • IMEI kayıt ücreti 2020 yılı - 1838.7 TL
    • IMEI kayıt ücreti 2021 yılı - 2006 TL
    • IMEI kayıt ücreti 2022 yılı - 2732 TL
    • IMEI kayıt ücreti 2023 yılı - 20.000 TL
    • IMEI kayıt ücreti 2024 yılı - 31.692 TL
    • IMEI kayıt ücreti 2025 yılı - 45.614 TL

    Yeniden Değerleme Oranı nedir?

    Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu orana göre vergi, harç ve ceza tutarları her yıl artış gösterir.

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