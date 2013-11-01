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iPhone 5s & 5c en uygun fiyata nereden alınır ?

5 yıl
10,3b
1
83
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s & 5c en uygun fiyata nereden alınır ?
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Apple Store Türkiye'nin çevrimiçi olarak açılmasıyla birlikte teknoloji severlerin en çok sorduğu bu soru haberimizde yanıt buluyor: iPhone 5S en uygun fiyata nereden alınır ?

Bir tarafta Apple Store, diğer tarafta Turkcell, Vodafone ve Avea. Eğer yeni iPhone'ları satın almayı planlıyorsanız, aşağıda sizler için hazırladığımız tablolara göz atmadan karar vermemenizi öneriyoruz.

Önünüzde iki seçenek mevcut: kredi kartı ile alım ya da havale ile peşin alım. Eğer tercihiniz kredi kartı ile alım ise en uygun fiyatlar Vodafone'da. Ayrıca telefonun üç modelini de bulabilmek mümkün.

Fakat "benim için nakit ödemek sorun değil, en uygun olsun yeter" görüşündeyseniz sizin için daha uygun fiyat veren yer var: Apple Store Türkiye. Dahası telefonun üç modelini ve üç renk alternatifini rahatlıkla satın alabilmeniz mümkün. Ancak haberin yazıldığı an itibariyle (02:06, 01.11.2013) cihazların tedarik süresi de 5 ila 7 gün arasında değişmekte. Dolayısıyla eğer Apple Store TR'den satın alacaksanız cihazı, elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

iPhone 5s & 5c en uygun fiyata nereden alınır ?

iPhone 5c'siz bir iPhone 5s haberi olmaz diye düşündük ve aşağıdaki tabloyu da hazırladık. Tıpkı iPhone 5s'deki gibi eğer havale ile alım imkanı söz konusuysa Apple Store önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak aksi durumda Vodafone, liderliği göğüslüyor.

iPhone 5s & 5c en uygun fiyata nereden alınır ?

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bozok_53_45 5 yıl en beğenilen
ben söyliyim ıphone uygun fiyatla alınamaz
1 Yanıt Yanıtla +138
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ÖmErenay 5 yıl
Helal olsun adamlara.Öyle bir alıştırmışlar ki milleti herkes ihtiyacı olduğunu zannediyor, üstüne üstlük 17xx-21xx'li fiyatlar normal görülüyor.Ne diyeyim işini biliyor adamlar
Helal olsun adamlara.Öyle bir alıştırmışlar ki milleti herkes ihtiyacı olduğunu zannediyor, üstüne üstlük 17xx-21xx'li fiyatlar normal görülüyor.Ne diyeyim işi...
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koyunsavar 5 yıl
ekrem ucuza verebilir
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SpesifikBrush 5 yıl
5c 16gb n11de 1400tl. 1 yıl fazladan garanti için bence gerek yok 5cye 1850 vermeye. Onun yerine Apple Storedan 5s daha mantıklı.
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Apple Specialist 5 yıl
Uygun fiyata iphone olmaz.
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mustang_88 5 yıl
arkadaşlar alıp kullananlara h. olsun. Kedi ulaşamıyacağı ciğere muhabbeti dersiniz belki ama su ıphone'a ısınamadım gitti 4 köşe kutu gibi arkadaşımda var kullanıyorum bi türlü sevemedim yani para durumundan mı bilmem bi lg g pro - bir g2 güzel telefonlar neden 2200 vereyim ki 1300-1500 fiyatları dururken ama alana da saygı duyarım onun parası onun zevki...
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mbarim 5 yıl
Operator ler milleti acımasızca kaziklarken halen avea da 2149 tl gibi fiyatlar yazmayalim lutfen...Manisa merkezde her 3 operator de 2500 +fiyat çekiyor şu anda.Isim yazdirmistim turkcell e 2279 tl den.Geri dönüş yaptilar mujde verir gibi .Gelin cihaziniz hazır 2500 tl. (Magnesia avm turkcell) Bunun adı firsatciliktir rezillik tir.Tabii ki online store dan aldım. 2149 tl/12.
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-Discovery 5 yıl
Apple store uygun aslında biz euro 2.3 ken 2 milyara alıyorduk şuan 2.8 ve apple 2150 den satıyor euro düşerse 1800 civarında 5s 1400 1500 civarı 5c 900 1000 civarı 4s alınır
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volcano2K 5 yıl
Dün Girne 'de yol üzerindeki kktcell bayinde 5S afişlerini görünce girip fiyat sordum :) orda bizde önce çıkmış birde , neyse 32GB lık ellerinde kalmamıştı hiçbir renkten. 16GB silver veya space 2300TL gold ise 2750 TL idi :)
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doctor5945 5 yıl
CaNeRR
DarkimoreHavale fiyatı demişler ya birde havale ücretini vs. katın peşin para üstelik diğer tarafta vodafone da 24 ay taksit 2100 TL. Ustelik 7 gün beklemekte yok git mağazaya al.
İlla vodafone da faturalı hat mı kullanmak lazım bu teli taksitle alabilmek için dostum?

vodafon 2100 tl yi tavsıye edılen fıyat olarak belırlemıs ama hıcbır bayı o fıyattan haberdar bile degıl musterıler uyarıyor calısanları oyle bakıyorlar şaşırıyorlar olamaz dıyorlar haberımız yok sızden duyuyoruz görüyoruz dıyorlar turkcell kac para dıyorsa aynını dıyorlar aveada aynını yapıyor 2400 tl fıyat cekıyorlar16gb modele ve neredeyse su an karaborsa olmus 3 operatorun hıcbır bayısınde yok ne hıkmetse ınternette yazan rakamlara aldanmayın operatorler kazımıyor o fıyatları en garıbı ıse aldıgım bır cvptı o tavsıye edılen satıs fıyatı bız o paraya veremıyoruz.
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Burak1916 5 yıl
Apple Türkiye Store açılması çok iyi oldu Bimeks gibi fırsatçılar 2799 tlye iphone 5s satıyorlardı bunun önüne geçilmiş oldu şimdi satsınlar da görüyüm :)
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interwap 5 yıl
Gold'un 16GB fiyatına Apple 64 GB veriyor. :D
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K084K 5 yıl
telefonların 16 32 64 gb kapasitelerinin maliyetlerine göremi fiyatlandırıldığını zannediyor bazıları hala anlamış değilim...


arada 30-50 tl fark olsa sen 16 mı alırsın 32 alırsın....



eee o zaman 16 yı kime satacak bunlar



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ALPEREN A. 5 yıl
İphone 4ü ilk çıktığında vodafonedan 1600 TL ye almıştım.nerden nereye...
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SuperSantorelli 5 yıl
aynştaynlar yazmış yine...
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