iPhone 5s & 5c en uygun fiyata nereden alınır ?

Apple Store Türkiye'nin çevrimiçi olarak açılmasıyla birlikte teknoloji severlerin en çok sorduğu bu soru haberimizde yanıt buluyor: iPhone 5S en uygun fiyata nereden alınır ?
Bir tarafta Apple Store, diğer tarafta Turkcell, Vodafone ve Avea. Eğer yeni iPhone'ları satın almayı planlıyorsanız, aşağıda sizler için hazırladığımız tablolara göz atmadan karar vermemenizi öneriyoruz.
Önünüzde iki seçenek mevcut: kredi kartı ile alım ya da havale ile peşin alım. Eğer tercihiniz kredi kartı ile alım ise en uygun fiyatlar Vodafone'da. Ayrıca telefonun üç modelini de bulabilmek mümkün.
Fakat "benim için nakit ödemek sorun değil, en uygun olsun yeter" görüşündeyseniz sizin için daha uygun fiyat veren yer var: Apple Store Türkiye. Dahası telefonun üç modelini ve üç renk alternatifini rahatlıkla satın alabilmeniz mümkün. Ancak haberin yazıldığı an itibariyle (02:06, 01.11.2013) cihazların tedarik süresi de 5 ila 7 gün arasında değişmekte. Dolayısıyla eğer Apple Store TR'den satın alacaksanız cihazı, elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
iPhone 5c'siz bir iPhone 5s haberi olmaz diye düşündük ve aşağıdaki tabloyu da hazırladık. Tıpkı iPhone 5s'deki gibi eğer havale ile alım imkanı söz konusuysa Apple Store önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak aksi durumda Vodafone, liderliği göğüslüyor.
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vodafon 2100 tl yi tavsıye edılen fıyat olarak belırlemıs ama hıcbır bayı o fıyattan haberdar bile degıl musterıler uyarıyor calısanları oyle bakıyorlar şaşırıyorlar olamaz dıyorlar haberımız yok sızden duyuyoruz görüyoruz dıyorlar turkcell kac para dıyorsa aynını dıyorlar aveada aynını yapıyor 2400 tl fıyat cekıyorlar16gb modele ve neredeyse su an karaborsa olmus 3 operatorun hıcbır bayısınde yok ne hıkmetse ınternette yazan rakamlara aldanmayın operatorler kazımıyor o fıyatları en garıbı ıse aldıgım bır cvptı o tavsıye edılen satıs fıyatı bız o paraya veremıyoruz.
arada 30-50 tl fark olsa sen 16 mı alırsın 32 alırsın....
eee o zaman 16 yı kime satacak bunlar
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