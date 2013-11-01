iPhone 5s & 5c en uygun fiyata nereden alınır ?

Apple Store Türkiye'nin çevrimiçi olarak açılmasıyla birlikte teknoloji severlerin en çok sorduğu bu soru haberimizde yanıt buluyor: iPhone 5S en uygun fiyata nereden alınır ?

Bir tarafta Apple Store, diğer tarafta Turkcell, Vodafone ve Avea. Eğer yeni iPhone'ları satın almayı planlıyorsanız, aşağıda sizler için hazırladığımız tablolara göz atmadan karar vermemenizi öneriyoruz.

Önünüzde iki seçenek mevcut: kredi kartı ile alım ya da havale ile peşin alım. Eğer tercihiniz kredi kartı ile alım ise en uygun fiyatlar Vodafone'da. Ayrıca telefonun üç modelini de bulabilmek mümkün.

Fakat "benim için nakit ödemek sorun değil, en uygun olsun yeter" görüşündeyseniz sizin için daha uygun fiyat veren yer var: Apple Store Türkiye. Dahası telefonun üç modelini ve üç renk alternatifini rahatlıkla satın alabilmeniz mümkün. Ancak haberin yazıldığı an itibariyle (02:06, 01.11.2013) cihazların tedarik süresi de 5 ila 7 gün arasında değişmekte. Dolayısıyla eğer Apple Store TR'den satın alacaksanız cihazı, elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

iPhone 5c'siz bir iPhone 5s haberi olmaz diye düşündük ve aşağıdaki tabloyu da hazırladık. Tıpkı iPhone 5s'deki gibi eğer havale ile alım imkanı söz konusuysa Apple Store önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak aksi durumda Vodafone, liderliği göğüslüyor.