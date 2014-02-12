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iPhone 6 ve Galaxy S5, çerçevesiz ekrana sahip olacak

5 yıl
7,8b
1
65
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6 ve Galaxy S5, çerçevesiz ekrana sahip olacak

Akıllı telefon dünyasının iki önemli oyuncusu Apple ile Samsung’un 2014’de çıkartacağı iPhone 6 ile Galaxy S5, tasarımlarıyla göz dolduracak.

The Korea Herald gazetesinin her iki firmaya yakın kaynaklarından edindiği son bilgilere gore hem iPhone 6 hem de Galaxy S5, çerçevesiz ekrana sahip olacaklar. Galaxy S5, ayrıca, Galaxy ailesinin parmakizi okuyucusuna sahip ilk üyesi olacak.

Kaynaklar, Samsung’un ekranın altına gömülü parmak izi okucuyusu üzerinde çeşitli çalışmalar yaptığını ancak bu çalışmaların pazarda hayat bulması için zamana ihtiyacı olduğu belirttiler.

Kaynakların ifadelerine gore parmak izi okuyucusu S5’in hem sağ alt hem sol alt köşesinde yer edinecek. Bu sayede kullanıcının parmak izine ulaşması daha kolaylaşacak. Diğer yandan daha önceki Galaxy’lerde bulunan home tuşu ise S5 ile birlikte tarihe karışacak. Ayrıca S5’deki dokunmatik panelin hassaslığının arttırılması ile kullanıcılar, eldivenleri ile telefonlarını kullanabilecek.

İddialara gore Samsung, çerçevesiz telefon geliştirme projesini “Project B” ya da “Galaxy B” kod adlarıyla 2012’den beri  sürdürüyor.

The Korean Herald, iPhone 6’nın da ekran tasarımı açısından seleflerine kıyasla çok farklı olacağını ve çerçevesiz ekran ile büyük ekran/fiziksel boyut rasyosunun ideal seviyede tutulacağını belirtti.


http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140211001246 Yorum Yaz
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BeYaBaN. 5 yıl en beğenilen
Sallamasyon haber gördüm de bu kadarını görmedim be arkadaş.
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engurlu 5 yıl
iPhoneun ekranını 4" yapsanda aynı 14" yapsanda..Eşek gibi ikonlar gözümüze gözümüze girecek başka bi halt yok..

İos e Widget desteği, Multiwindow ve kullanıcı dostu arayuz gelmezse bi tarafınıda yırtsa Androidin verdiği keyfi asla veremeyecek..
iPhoneun ekranını 4" yapsanda aynı 14" yapsanda..Eşek gibi ikonlar gözümüze gözümüze girecek başka bi halt yok..İos e Widget desteği, Multiwindow v...
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Yanıtla +23
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aycibin 5 yıl
yalnız anlamadığım birşey var.imzasında 3-5 aylık amiral gemisi telefonlara sahip kullanıcılar var ve iphone6 çıksa da alsam diyorlar.bu nasıl bir doyumsuzluk,nasıl bir bilinçsiz tüketim açlığıdır anlamadım
heralde bazı insanların hayattaki tek amaçları telefon almak.
yalnız anlamadığım birşey var.imzasında 3-5 aylık amiral gemisi telefonlara sahip kullanıcılar var ve iphone6 çıksa da alsam diyorlar.bu nasıl bir doyumsuzluk,...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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1 Avatar
aycibin 5 yıl
Mp'e takilip kalmayin bosuna.yazilim ile coklaniyor onlar.mp kalite degildir,pazarlama taktigidir.buraya SLR bir makinada cekilmis 5mp resim koyalim o telefon 42 degil 142 mp ceksin yanina yaklasamaz.bir de gereksiz yere hafiza yiyor koca resimler.

Bu arada nokia 1020 bir telefon icin cok iyi cekim yapiyor ona karsi degilim.ama mp'i kalitesinin gostergesi degil kesinlikle.O yuzden kamerasina gore telefon alacaksaniz mp'e gore arastirmayin.internette testleri kiyaslamalari okuyun.bu onerilerimi tamamen marka gozetmeksizin yaziyorum.amacim bilgilendirmek,yazilanlari elestirmek degil.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
gerkcek olma ihtimali vermiyorum
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Alparslan1414 5 yıl
exynoysa neden 4g koyamiyor samsung bunu bana biri aciklayabilirmi
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yasinadin 5 yıl Alparslan1414
turkiyeye 2015 de 4g geldigi zaman butun samsunglar kullanıcının elinde patlasın diye ...
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genceray20 5 yıl
iphone ekranı büyütmesi lazım samsung s4 biraz kullandıktan sonra iphone 4s oyuncak gibi geliyor insana
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cpurss79 5 yıl
şimdiden bilmek çok zor
ancak olursa iyi olur
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hasanakp 5 yıl
yere düştüğü anda ekran gider çerçevesiz olduğu için
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multiTYRT 5 yıl
4.7" bezelsiz "iPhone" rüya gibi.
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Recharged 5 yıl
Çerçevesiz tasarım şart. Ortada ki cihaz gerçekten güzel duruyor ancak o tarz bir şey gelmez muhtemelen. Yinede farklı ve beğeneceğimiz bir tasarım göreceğimizi düşünüyorum.
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mavvrick 5 yıl
alt ve üst boşluklarda azalmadıkça almam
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CeEr 5 yıl
aranızda çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
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simbilli 5 yıl
"Akıllı telefon dünyasının iki önemli oyuncusu Apple ile Samsung’un 2014’de çıkartacağı iPhone 6 ile Galaxy S5, tasarımlarıyla göz dolduracak."
5.5 inç olan IPhone hiç de göz dolduracaga benzemiyor
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ilksenhan 5 yıl
4 inç 3000tlye satıklarına göre ufak bi karatcetveli hesaplamaıyla 5.5 inçde 5000tl'ye satalar artık türkiyede:D
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yasinadin 5 yıl
valla millet garipsiyor ama cercevesiz telefon zaten yapildi telefonun adı pantech vega iron



asıl olması gereken ust ve alt cerceveyide 0 lamak ust cerceveyi kamera yuzunden 0 alamak zor gozuksede alt cerceve 0 lanabilir , tuslarıda ya ekran icine koyun yada kenarlara ... zaten 2 3 seneye olacak olanlarda budur. e bunlar oldu diye iphone 5s i , note 3 u , s4 u , g2 yi fln deismeye gerek varmı ? bence yok .

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