iPhone 6 ve Galaxy S5, çerçevesiz ekrana sahip olacak

Akıllı telefon dünyasının iki önemli oyuncusu Apple ile Samsung’un 2014’de çıkartacağı iPhone 6 ile Galaxy S5, tasarımlarıyla göz dolduracak.

The Korea Herald gazetesinin her iki firmaya yakın kaynaklarından edindiği son bilgilere gore hem iPhone 6 hem de Galaxy S5, çerçevesiz ekrana sahip olacaklar. Galaxy S5, ayrıca, Galaxy ailesinin parmakizi okuyucusuna sahip ilk üyesi olacak.

Kaynaklar, Samsung’un ekranın altına gömülü parmak izi okucuyusu üzerinde çeşitli çalışmalar yaptığını ancak bu çalışmaların pazarda hayat bulması için zamana ihtiyacı olduğu belirttiler.

Kaynakların ifadelerine gore parmak izi okuyucusu S5’in hem sağ alt hem sol alt köşesinde yer edinecek. Bu sayede kullanıcının parmak izine ulaşması daha kolaylaşacak. Diğer yandan daha önceki Galaxy’lerde bulunan home tuşu ise S5 ile birlikte tarihe karışacak. Ayrıca S5’deki dokunmatik panelin hassaslığının arttırılması ile kullanıcılar, eldivenleri ile telefonlarını kullanabilecek.

İddialara gore Samsung, çerçevesiz telefon geliştirme projesini “Project B” ya da “Galaxy B” kod adlarıyla 2012’den beri sürdürüyor.

The Korean Herald, iPhone 6’nın da ekran tasarımı açısından seleflerine kıyasla çok farklı olacağını ve çerçevesiz ekran ile büyük ekran/fiziksel boyut rasyosunun ideal seviyede tutulacağını belirtti.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140211001246