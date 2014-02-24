Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 6'daki en büyük yenilik ekran büyüklüğü olmayacak

Bu yılın merakla beklenen telefonlarının başında gelen iPhone 6 (ya da Apple nasıl isimlendirirse), daha büyük ekrana sahip olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak yeni iPhone'un ekran konusunda
5 yıl
16,8b
1
112
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone 6'daki en büyük yenilik ekran büyüklüğü olmayacak

Bu yılın merakla beklenen telefonlarının başında gelen iPhone 6 (ya da Apple nasıl isimlendirirse), daha büyük ekrana sahip olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak yeni iPhone'un ekran konusunda geçireceği evrim sadece boyut ile sınırlı kalmayacak.

Dünyanın saygın iş ve ekonomi dergilerinden Forbes'ın internet sayfasından yayınlanan yeni bir makaleye göre iPhone 6, günümüz itibariyle DisplaySearch gibi otoriteler tarafından en başarılı görüntüleme teknololojisi sayılan Quantum Dot ile donatılacak.

İlk defa Amazon'un Kindle Fire HDX 7'de kullanılmasıyla son tüketicinin tanıştığı Quantum Dot, sağladığı geniş renk skalası ile biliniyor. Hatırlanacağı gibi Retina iPad Mini'nin satışa sunulmasından sonra, 7 inçlik tabletlerin ekran performanslarının masaya yatırıldığı ve DisplaySearch gibi görüntüleme alanındaki uzman bir kurum tarafından yapılan çalışmada, Kindle Fire HDX 7, ekranıyla tüm rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı. Ancak Kindle Fire HDX 7'de Amazon, panelin yeniden renk üretim lehine geniş renk skalasından biraz ödün vermeyi tercih etmişti.

Gelen bilgilere göre Apple, Quantum Dot'u iPhone 6'ya entegre ederken her zamanki alıştığımız tarzından vazgeçmeyecek. Yani firma mevcut teknoloji üzerine kendine has dokunuşları yaparak, tıpkı iPhone 4'de kullanılan Retina ekran ya da iPhone 5s'deki Touch ID parmak izi okuyucusunda olduğu gibi teknolojiyi kendine daha faydalı hale getirecek.

Apple'ın ne kadar süredir Quantum Dot teknolojisi üzerine çalışmalar yaptığı kesin olmamakla birlikte, yakın zamanda ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan bazı patentler Apple'ın en azından 1,5 sene önce, bu konuda patent başvurusu yapacak seviyeye geldiğini gösteriyor. Meraklıları patentlere buradan ulaşabilirler, ancak patentleri kısaca birkaç kelime ile özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz: Apple, çeşitli eklemeler yaptığı Quantum Dot yapısı ile panelinde daha keskin renkleri oluşturabilmeyi hedefliyor.

Elbette Apple, Quantum Dot'u iPhone 6'ya entegre ederken; bazı iş ortaklarına ihtiyaç duyacak. Bu iş ortakların başında Nanosys firması geliyor. Yatırımcıları arasında Samsung'un da yer aldığı Nanosys, Quantum Dot konusunda temel yapı taşı sayılabilecek gelişmelerin altına imza atmış bir firma. Kısacası bu alanın olmazsa olmazı. Forbes'ın iletişim kurduğu şirket, Apple ile iş ortaklığı olup olmadığı konusunda sessiz kalmayı tercih etmekle birlikte; şirketin CEO'su Jason Hartlove, Quantum Dot'un herhangi bir iyileştirmeye ihtiyaç duymadan mevcut haliyle akıllı telefonlardan TV'lere kadar birçok cihazda kullanılabileceğini, ayrıca Quantum Dot'lu ilk akıllı telefonun yılın ortalarında satışa sunulacağı bilgisini aktarmış.

Uzun lafın kısası yeni iPhone, sadece fiziksel özellikleriyle değil, donanımsal teknolojileriyle de önemli yenilikleri beraberinde getirecek gibi duruyor. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.


http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2014/02/22/apple-will-make-the-iphone-6-display-the-killer-app/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MoRTaLSouL 5 yıl
Bu sene Apple fena para kaldıracak
1 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 5 yıl
S5 lansmanını başından sonuna kadar izledim zerre kadar heyecanlanmadım. Bi ara kamera konusunda bi tık "acaba.." dedim, cık. Onda da bişi yok. Orada izleyenler de ayıp olmasın diye bi kaç yerde alkışladılar. Apple'ın en son iOS7 lansmanını izlemiştim alkış kıyametten adam sunum yapamıyordu (abartı tabi). İnşallah S5 ellerinde patlar (mecaz), istediği satış miktarını gerçekleştiremez (evlerine ateş sala... nese), zarar eder de aklı başına gelir.
NOT: O arka kapağı tasarlayan arkadaşı da ayrıca tebrik ediyorum, her modelde daha da saçmalamayı nasıl başarıyor anlam veremiyorum.
Saygılar..
S5 lansmanını başından sonuna kadar izledim zerre kadar heyecanlanmadım. Bi ara kamera konusunda bi tık "acaba.." dedim, cık. Onda da bişi yok. Orada izleyenler...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir35 5 yıl
Haberin zamanlamasi manidar :)
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Just Smile 5 yıl
Her telefonu merakla bekleniyor ama sanırım bu sefer beklediğimize değecek, bataryadan haber yok mu bataryaa :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 5 yıl
adamın yazdıgı yoruma bak :) tasaramı gördüm şükrettim :) gitte sağlığım sıhatim yerinde diye şükret lan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Ekran boyutu 4.5 inç olur bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Germiyanlı 5 yıl
Ekran büyüsün
+
Batarya güçlendirilsin
Diğerleri ayrıntı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madhane 5 yıl
Buyuk ekran sart apple amca cak 5 inc cercevesiz ihya edelim seni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scourgeofgod28 5 yıl
Ekran büyürse android'in handikapı çok zarar görür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhandonmez 5 yıl
4K video çekemeyecekse bence hiç çıkmasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
daha 5s satışları yaygınlaşmadı şimdiden 6
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriolet1981 5 yıl
Batarya konusunda gelişme olmaması üzücü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 5 yıl
Bir z2 varken iphone almak mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veysel_lowe 5 yıl
evett İPHONEEEE ne kadar komık degil mi töbe töbe....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16813 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 6 ve
5 etiket daha iPhone 4 iphone 5 Apple iphone 4s iPhone 5S
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G2 Mini ön inceleme LG G2'nin "minik" kardeşini kullandık 5 yıl HTC Desire 816 ön inceleme 5 yıl Sony Xperia Z2 ön inceleme 5 yıl LG G Pro 2 ön inceleme 5 yıl Nokia X ve X+ ön inceleme "Nokia'dan Android atağı" 5 yıl Piranha Zen video inceleme 5 yıl Samsung, ISOCELL teknolojisini anlatıyor (Türkçe altyazılı) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim