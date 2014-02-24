iPhone 6'daki en büyük yenilik ekran büyüklüğü olmayacak

Bu yılın merakla beklenen telefonlarının başında gelen iPhone 6 (ya da Apple nasıl isimlendirirse), daha büyük ekrana sahip olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak yeni iPhone'un ekran konusunda geçireceği evrim sadece boyut ile sınırlı kalmayacak.

Dünyanın saygın iş ve ekonomi dergilerinden Forbes'ın internet sayfasından yayınlanan yeni bir makaleye göre iPhone 6, günümüz itibariyle DisplaySearch gibi otoriteler tarafından en başarılı görüntüleme teknololojisi sayılan Quantum Dot ile donatılacak.

İlk defa Amazon'un Kindle Fire HDX 7'de kullanılmasıyla son tüketicinin tanıştığı Quantum Dot, sağladığı geniş renk skalası ile biliniyor. Hatırlanacağı gibi Retina iPad Mini'nin satışa sunulmasından sonra, 7 inçlik tabletlerin ekran performanslarının masaya yatırıldığı ve DisplaySearch gibi görüntüleme alanındaki uzman bir kurum tarafından yapılan çalışmada, Kindle Fire HDX 7, ekranıyla tüm rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı. Ancak Kindle Fire HDX 7'de Amazon, panelin yeniden renk üretim lehine geniş renk skalasından biraz ödün vermeyi tercih etmişti.

Gelen bilgilere göre Apple, Quantum Dot'u iPhone 6'ya entegre ederken her zamanki alıştığımız tarzından vazgeçmeyecek. Yani firma mevcut teknoloji üzerine kendine has dokunuşları yaparak, tıpkı iPhone 4'de kullanılan Retina ekran ya da iPhone 5s'deki Touch ID parmak izi okuyucusunda olduğu gibi teknolojiyi kendine daha faydalı hale getirecek.

Apple'ın ne kadar süredir Quantum Dot teknolojisi üzerine çalışmalar yaptığı kesin olmamakla birlikte, yakın zamanda ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan bazı patentler Apple'ın en azından 1,5 sene önce, bu konuda patent başvurusu yapacak seviyeye geldiğini gösteriyor. Meraklıları patentlere buradan ulaşabilirler, ancak patentleri kısaca birkaç kelime ile özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz: Apple, çeşitli eklemeler yaptığı Quantum Dot yapısı ile panelinde daha keskin renkleri oluşturabilmeyi hedefliyor.

Elbette Apple, Quantum Dot'u iPhone 6'ya entegre ederken; bazı iş ortaklarına ihtiyaç duyacak. Bu iş ortakların başında Nanosys firması geliyor. Yatırımcıları arasında Samsung'un da yer aldığı Nanosys, Quantum Dot konusunda temel yapı taşı sayılabilecek gelişmelerin altına imza atmış bir firma. Kısacası bu alanın olmazsa olmazı. Forbes'ın iletişim kurduğu şirket, Apple ile iş ortaklığı olup olmadığı konusunda sessiz kalmayı tercih etmekle birlikte; şirketin CEO'su Jason Hartlove, Quantum Dot'un herhangi bir iyileştirmeye ihtiyaç duymadan mevcut haliyle akıllı telefonlardan TV'lere kadar birçok cihazda kullanılabileceğini, ayrıca Quantum Dot'lu ilk akıllı telefonun yılın ortalarında satışa sunulacağı bilgisini aktarmış.

Uzun lafın kısası yeni iPhone, sadece fiziksel özellikleriyle değil, donanımsal teknolojileriyle de önemli yenilikleri beraberinde getirecek gibi duruyor. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2014/02/22/apple-will-make-the-iphone-6-display-the-killer-app/