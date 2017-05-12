iPhone 8 modellerinin tahmini fiyatları açıklandı

Birçok söylentiyle gündemde olan Apple’ın bir sonraki akıllı telefonu iPhone 8, bir analizcinin paylaştığı rapora göre en az 1000 dolara satışa sunulacak. Rapor, Goldman Sachs’ın analizcilerinden birisi olan Simona Jankowski tarafından hazırlandı. Yaptığı araştırmalar doğrultusunda Jankowski; 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone 8 modelinin 999 dolara, 256 GB depolama alanına sahip olan modelin ise 1099 dolara satışa sunulacağını iddia ediyor. Şu an piyasada bulunan en pahalı iPhone modeli 969 dolara satışta olan 256 GB iPhone 7.

Fiyatın yanı sıra raporda iPhone 8 modellerinin özellikleriyle ilgili iddialar da yer alıyor. Raporda paylaşılan bilgilere göre daha önceden defalarca gündeme gelmiş olan OLED ekranlı iPhone modelini bu sene raflarda göreceğiz. Jankowski, artması beklenen iPhone 8 fiyatının etkisiyle diğer iPhone modellerinin satışının hızlanabileceğini de düşünüyor. Analizci, 2018 senesinde toplamda 243 milyon iPhone modelinin satılacağını tahmin ediyor.

Fiyatın düşeceği de söylenmişti

Jankowski’nin tahminlerine göre iPhone 8’in fiyatları Apple müşterilerini üzebilir fakat farklı tahminler de mevcut. Senenin ilk aylarında iPhone 8 ile ilgili raporunu paylaşan UBS analizcisi Steven Milunovich, 64 GB depolama alanına sahip olan bir iPhone 8 modelinin satışa sunulacağını ve fiyatının 850 ile 900 dolar arasında olacağını ileri sürmüştü. Jankowski’nin ve Milunovich’in tahminleri arasındaki asıl fark iPhone 8 modellerinin depolama alanları.

https://9to5mac.com/2017/05/12/iphone-8-pricing-rumors-128-gb-256-gb/