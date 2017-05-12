iPhone 8 modellerinin tahmini fiyatları açıklandı

Fiyatın yanı sıra raporda iPhone 8 modellerinin özellikleriyle ilgili iddialar da yer alıyor. Raporda paylaşılan bilgilere göre daha önceden defalarca gündeme gelmiş olan OLED ekranlı iPhone modelini bu sene raflarda göreceğiz. Jankowski, artması beklenen iPhone 8 fiyatının etkisiyle diğer iPhone modellerinin satışının hızlanabileceğini de düşünüyor. Analizci, 2018 senesinde toplamda 243 milyon iPhone modelinin satılacağını tahmin ediyor.
Fiyatın düşeceği de söylenmişti
Jankowski’nin tahminlerine göre iPhone 8’in fiyatları Apple müşterilerini üzebilir fakat farklı tahminler de mevcut. Senenin ilk aylarında iPhone 8 ile ilgili raporunu paylaşan UBS analizcisi Steven Milunovich, 64 GB depolama alanına sahip olan bir iPhone 8 modelinin satışa sunulacağını ve fiyatının 850 ile 900 dolar arasında olacağını ileri sürmüştü. Jankowski’nin ve Milunovich’in tahminleri arasındaki asıl fark iPhone 8 modellerinin depolama alanları.
https://9to5mac.com/2017/05/12/iphone-8-pricing-rumors-128-gb-256-gb/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Turkiye'de iPhone Kullanmak
1. Onlar asgari ucretin ucte biriyle bir iPhone alabiliyor, sen ancak 3 asgari ucretle bir iPhone alabiliyorsun
2. Onlar iPhone alirken sadece %8 vergi oduyor, sen %18 + %25, toplamda %50’ye yakin vergi oduyorsun
3. Yetmiyor, TRT vergisi oduyorsun ve 21. yuzyilin teknolojisi akilli telefonun kutusuna bildigin ampullu radyoymus gibi bandrol yapistiriyorlar
4. TR'deki fiyatlara isyan edip yurtdisindan iPhone alirsan, bu sefer zorla 149,80 TL odetiyorlar. Odemezsen cihazini ulke icinde bloke ediyorlar
5. Yurtdisindan getirdigin cihaza IMEI kayit ucreti odemen yetmiyor, bir de 20 avro (80 lira) bandrol ucreti odetiyorlar (hala nasil alacaklarini duzenleyemediler)
6. Tum Apple urunlerinde dunya genelinde bir yil uluslarasi garanti olmasina ragmen, yurtdisindan aldigin iPhone CDMA modemli ise "sadece Turkiye'de" yonetmelik nedeniyle garanti disi kaliyor
7. Diyelim ki cihazini yurtdisindan aldin ve garantisi Turkiye'de gecerli. Bu sefer de IMEI kaydi yoksa garanti hizmeti almana izin vermiyorlar
8. Cihazini yurtdisindan aldin ve gitmisken bir tane de esine getirmek istedin. Ulkeye giriste fark ederlerse, esine aldigin cihazin IMEI'sini komple bloke edip bir de ceza kesiyorlar
İşte bunlar hep istikrar.
Koskoca BMW yıllarca mühendislik, araştırma, iş gücü vs. uğraşır didinir araba üretir. 20.000 Dolara satar, 10.000 $ kazanır.
Bizim devlet!, satıştan BMW nin kazandığının 3 katını kazanır. Hiç uğraşmadan. Mühendislik falan felan, ne gerek var yaaa.
Hülooooğğ...