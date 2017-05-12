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iPhone 8 modellerinin tahmini fiyatları açıklandı

Goldman Sachs analizcisi Simona Jankowski tarafından yatırımcılar için hazırlanan bir rapora göre iPhone 8 modellerinin en ucuzu 1000 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,5b
1
46
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Birçok söylentiyle gündemde olan Apple’ın bir sonraki akıllı telefonu iPhone 8, bir analizcinin paylaştığı rapora göre en az 1000 dolara satışa sunulacak. Rapor, Goldman Sachs’ın analizcilerinden birisi olan Simona Jankowski tarafından hazırlandı. Yaptığı araştırmalar doğrultusunda Jankowski; 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone 8 modelinin 999 dolara, 256 GB depolama alanına sahip olan modelin ise 1099 dolara satışa sunulacağını iddia ediyor. Şu an piyasada bulunan en pahalı iPhone modeli 969 dolara satışta olan 256 GB iPhone 7.

Fiyatın yanı sıra raporda iPhone 8 modellerinin özellikleriyle ilgili iddialar da yer alıyor. Raporda paylaşılan bilgilere göre daha önceden defalarca gündeme gelmiş olan OLED ekranlı iPhone modelini bu sene raflarda göreceğiz. Jankowski, artması beklenen iPhone 8 fiyatının etkisiyle diğer iPhone modellerinin satışının hızlanabileceğini de düşünüyor. Analizci, 2018 senesinde toplamda 243 milyon iPhone modelinin satılacağını tahmin ediyor.

Fiyatın düşeceği de söylenmişti

Jankowski’nin tahminlerine göre iPhone 8’in fiyatları Apple müşterilerini üzebilir fakat farklı tahminler de mevcut. Senenin ilk aylarında iPhone 8 ile ilgili raporunu paylaşan UBS analizcisi Steven Milunovich, 64 GB depolama alanına sahip olan bir iPhone 8 modelinin satışa sunulacağını ve fiyatının 850 ile 900 dolar arasında olacağını ileri sürmüştü. Jankowski’nin ve Milunovich’in tahminleri arasındaki asıl fark iPhone 8 modellerinin depolama alanları.


https://9to5mac.com/2017/05/12/iphone-8-pricing-rumors-128-gb-256-gb/ Yorum Yaz
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Huysuz İhtiyar 2 yıl en beğenilen MustafaC53
Emperyalizmin o kalesi seni senin devletin kadar soymuyor, emin olabilirsin. Apple milyarlarca dolar yatirim yapiyor, ArGe yapiyor, on binlerce kisiye is imkani sagliyor ama TR'de sattigi iPhone'da cihaz basina senin devletinin ettigi kadar kar edemiyor. Dunya iPhone alirken %8 vergi veriyor, sen %50'ye yakin vergi veriyorsun ve hala emperyalizm diyorsun.

Turkiye'de iPhone Kullanmak
1. Onlar asgari ucretin ucte biriyle bir iPhone alabiliyor, sen ancak 3 asgari ucretle bir iPhone alabiliyorsun
2. Onlar iPhone alirken sadece %8 vergi oduyor, sen %18 + %25, toplamda %50’ye yakin vergi oduyorsun
3. Yetmiyor, TRT vergisi oduyorsun ve 21. yuzyilin teknolojisi akilli telefonun kutusuna bildigin ampullu radyoymus gibi bandrol yapistiriyorlar
4. TR'deki fiyatlara isyan edip yurtdisindan iPhone alirsan, bu sefer zorla 149,80 TL odetiyorlar. Odemezsen cihazini ulke icinde bloke ediyorlar
5. Yurtdisindan getirdigin cihaza IMEI kayit ucreti odemen yetmiyor, bir de 20 avro (80 lira) bandrol ucreti odetiyorlar (hala nasil alacaklarini duzenleyemediler)
6. Tum Apple urunlerinde dunya genelinde bir yil uluslarasi garanti olmasina ragmen, yurtdisindan aldigin iPhone CDMA modemli ise "sadece Turkiye'de" yonetmelik nedeniyle garanti disi kaliyor
7. Diyelim ki cihazini yurtdisindan aldin ve garantisi Turkiye'de gecerli. Bu sefer de IMEI kaydi yoksa garanti hizmeti almana izin vermiyorlar
8. Cihazini yurtdisindan aldin ve gitmisken bir tane de esine getirmek istedin. Ulkeye giriste fark ederlerse, esine aldigin cihazin IMEI'sini komple bloke edip bir de ceza kesiyorlar
Emperyalizmin o kalesi seni senin devletin kadar soymuyor, emin olabilirsin. Apple milyarlarca dolar yatirim yapiyor, ArGe yapiyor, on binlerce kisiye is imkan...
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7 Yanıt Yanıtla +92
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OverClocK1ng 2 yıl Huysuz İhtiyar
Orijinalden alıntı: Huysuz İhtiyar

Emperyalizmin o kalesi seni senin devletin kadar soymuyor, emin olabilirsin. Apple milyarlarca dolar yatirim yapiyor, ArGe yapiyor, on binlerce kisiye is imkani sagliyor ama TR'de sattigi iPhone'da cihaz basina senin devletinin ettigi kadar kar edemiyor. Dunya iPhone alirken %8 vergi veriyor, sen %50'ye yakin vergi veriyorsun ve hala emperyalizm diyorsun.

Turkiye'de iPhone Kullanmak
1. Onlar asgari ucretin ucte biriyle bir iPhone alabiliyor, sen ancak 3 asgari ucretle bir iPhone alabiliyorsun
2. Onlar iPhone alirken sadece %8 vergi oduyor, sen %18 + %25, toplamda %50’ye yakin vergi oduyorsun
3. Yetmiyor, TRT vergisi oduyorsun ve 21. yuzyilin teknolojisi akilli telefonun kutusuna bildigin ampullu radyoymus gibi bandrol yapistiriyorlar
4. TR'deki fiyatlara isyan edip yurtdisindan iPhone alirsan, bu sefer zorla 149,80 TL odetiyorlar. Odemezsen cihazini ulke icinde bloke ediyorlar
5. Yurtdisindan getirdigin cihaza IMEI kayit ucreti odemen yetmiyor, bir de 20 avro (80 lira) bandrol ucreti odetiyorlar (hala nasil alacaklarini duzenleyemediler)
6. Tum Apple urunlerinde dunya genelinde bir yil uluslarasi garanti olmasina ragmen, yurtdisindan aldigin iPhone CDMA modemli ise "sadece Turkiye'de" yonetmelik nedeniyle garanti disi kaliyor
7. Diyelim ki cihazini yurtdisindan aldin ve garantisi Turkiye'de gecerli. Bu sefer de IMEI kaydi yoksa garanti hizmeti almana izin vermiyorlar
8. Cihazini yurtdisindan aldin ve gitmisken bir tane de esine getirmek istedin. Ulkeye giriste fark ederlerse, esine aldigin cihazin IMEI'sini komple bloke edip bir de ceza kesiyorlar

İşte bunlar hep istikrar.

Koskoca BMW yıllarca mühendislik, araştırma, iş gücü vs. uğraşır didinir araba üretir. 20.000 Dolara satar, 10.000 $ kazanır.
Bizim devlet!, satıştan BMW nin kazandığının 3 katını kazanır. Hiç uğraşmadan. Mühendislik falan felan, ne gerek var yaaa.
Hülooooğğ...
Orijinalden alıntı: Huysuz İhtiyarEmperyalizmin o kalesi seni senin devletin kadar soymuyor, emin olabilirsin. Apple milyarlarca dolar yatirim yap...
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psicik96 2 yıl
5999 TL AYPON 8 32 CİGAPİXELBAYT
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DH Misafiri 2 yıl
Ağır saçmalayanlar var hadi hayırlısı
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DH Misafiri 2 yıl
elmaci guzeli satilmis efendi bunlar ya evini satar al simitcide bile 2 bilekberi gordum O
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DH Misafiri 2 yıl
1000 dolara amerikada bile kimse almaz, elinde kalır onlar
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DH Misafiri 2 yıl
paraniz yoksa siz de almayiverin iphone 8. vergilerin sebebi ithalati ulkeden doviz cikisini azaltmak cikiyosa da vergi oduyosunuz iste ordan dengeleniyo. istan edilecek bi durum yok yani avrupa ulkesi degiliz biz bu sekil bir takim onlemler almamiz gerekiyor.haa katma deger uretsek tabi daha iyi de bu vergilerin neden alindigini algilayamayan bir kesimden bahsediyoruz.
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drjacob 2 yıl
32 GB bence 5000 olur burada
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Master_Evil 2 yıl
6000tl telefon, kim niye yarıştırıyor bunları
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abrenax 2 yıl
Alınması lazım sonuçta ne kadar olduğu önemli değil.
Adam iphone geleneğiyle devam ediyor ne yapsın gidip android mi alsın?
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SpesifikBrush 2 yıl
Tahmini fiyatlar açıklandı nedir ya komedi 😂
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oup59 2 yıl SpesifikBrush
Onden alistiriyorlar sanirim. Eskiden 2000TL'ye telefon mu olur yahu diyordum. Simdi telefonlar 4000TL'den cikis yapiyor. Yurtdisindan alsaniz, kur zaten yuksek, pasaport kaydi icin kayit ucreti ode, garantisi az olsun veya gecersiz olsun. 500TL ucuz olacak diye 10 takla atalim.
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_vezir_ 2 yıl
millet hep hükümete laf çakıyor onlarda zaten almayın diye yapıyor paranızı bunlara kaptırmayın diye artık telefon işide pc ye benzedi 2 bin tl yede pc var 20 bin tl yede var aralarındaki fark işlemci ve ekran kartı bide rem varkı sistem aynı telefonda bunun aynısı şimdi iponeciler en iyi tel ipone deyip alıyorsunuz gidin en iyi pc yide alın 20 bin tl veripde
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mosyozzz 2 yıl _vezir_
_vezir_
millet hep hükümete laf çakıyor onlarda zaten almayın diye yapıyor paranızı bunlara kaptırmayın diye artık telefon işide pc ye benzedi 2 bin tl yede pc var 20 bin tl yede var aralarındaki fark işlemci ve ekran kartı bide rem varkı sistem aynı telefonda bunun aynısı şimdi iponeciler en iyi tel ipone deyip alıyorsunuz gidin en iyi pc yide alın 20 bin tl veripde

İmkanımız olsa almazmiyiz sence. Laf olsun torba dolsun.
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strathmorea 2 yıl
Bunu en iyi özetleyecek söz " doğmamış çocuğa don biçme " olur sanırım.
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