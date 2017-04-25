iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen Geekbench sonucu paylaşıldı

Satışa sunulmasına hala uzun bir süre bulunmasına rağmen akıllı telefon sektörünü meşgul eden iPhone 8’in “sızıntılarına” bir yenisi daha eklendi. Çinli bir kaynak, akıllı telefonun Geekbench 4.0 testinden aldığı sonucu gösteren bir görsel paylaştı.

Elbette bu görselde yer alan sonucun sahte olma ihtimali mevcut ancak sonucun sahte olmadığını düşünürsek iPhone 8’i son derece güçlü bir akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz. Akıllı telefon görsele göre iPhone 7’den singe-core testinden yüzde 30, multi-core’da ise yüzde 58 daha iyi sonuç almayı başarmış. Bu testlerde Android telefonların oldukça gerilerden geldiğini söylemek mümkün. Single-core’da en iyi sonuç 1945 puan ile Galaxy S8’e ve multi-core’da en iyi sonuç 6338 puan ile Galaxy S8+’a ait.

Görselden elde edilen diğer bilgilere göre akıllı telefon 2800 x 1242 ekran çözünürlüğüne (20.2:9 veya 2.25:1 en-boy oranı) sahip olacak. Testte “iPhone 10,6” olarak geçen akıllı telefon tahmin edebileceğiniz gibi iOS 11’i kullanıyor ve A11 işlemciden (2.74 Ghz quad-core) güç alıyor.

http://www.gsmarena.com/iphone_8_allegedly_runs_geekbench_destroys_the_competition-news-24728.php