iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen Geekbench sonucu paylaşıldı

Elbette bu görselde yer alan sonucun sahte olma ihtimali mevcut ancak sonucun sahte olmadığını düşünürsek iPhone 8’i son derece güçlü bir akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz. Akıllı telefon görsele göre iPhone 7’den singe-core testinden yüzde 30, multi-core’da ise yüzde 58 daha iyi sonuç almayı başarmış. Bu testlerde Android telefonların oldukça gerilerden geldiğini söylemek mümkün. Single-core’da en iyi sonuç 1945 puan ile Galaxy S8’e ve multi-core’da en iyi sonuç 6338 puan ile Galaxy S8+’a ait.
Görselden elde edilen diğer bilgilere göre akıllı telefon 2800 x 1242 ekran çözünürlüğüne (20.2:9 veya 2.25:1 en-boy oranı) sahip olacak. Testte “iPhone 10,6” olarak geçen akıllı telefon tahmin edebileceğiniz gibi iOS 11’i kullanıyor ve A11 işlemciden (2.74 Ghz quad-core) güç alıyor.
http://www.gsmarena.com/iphone_8_allegedly_runs_geekbench_destroys_the_competition-news-24728.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İPhone 7de 4 varyant vardı (7GSM, 7Global, 7+GSM, 7+Global)
Acaba diğer 2 varyant ne olacak
Ancak daha dişe dokunur özellikler ve de tasarım aslında iPhone 8 in olayı olabilir bence.
Ben şahsen net bir şekilde güzel özellik gelirse alırım. Yoksa ben de telefon değiştirmeyi düşünmüyorum.
4s : 283 / 488
5 : 730 / 1.155
5S : 1.216 / 2.038
6 : 1.459 / 2.444
6S : 2.395 / 4.043
7 : 3.406 / 5.674
Bu tabloya göre; 4S den 5 e geçerken %250 , 5 den 5S e geçerken : %70 , 5S den 6 ya geçerken : %20 , 6 dan 6S e geçerken : %60, 6S den de 7 ye geçerken : %40 performans artışı olmuş.
Hadi bu jenerasyonda da %30 artış olsun; o zaman skorlar yaklaşık olarak 4750/8000 civarında çıkacak demektir.
Vel hasıl kelam; haber doğru olmayabilir ama sonuçlar o civarda gayet de çıkabilir.
6'da sadece kasa degistirip iyi kaziklamislar milleti. :D
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