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iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen Geekbench sonucu paylaşıldı

Yeni iPhone’a ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı. Senenin sonlarında satışa sunulacak akıllı telefonun Geekbench sonucunu içeren görsel, iPhone 8’in son derece güçlü olduğunu gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,2b
1
72
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Satışa sunulmasına hala uzun bir süre bulunmasına rağmen akıllı telefon sektörünü meşgul eden iPhone 8’in “sızıntılarına” bir yenisi daha eklendi. Çinli bir kaynak, akıllı telefonun Geekbench 4.0 testinden aldığı sonucu gösteren bir görsel paylaştı.
iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen Geekbench sonucu paylaşıldı

Elbette bu görselde yer alan sonucun sahte olma ihtimali mevcut ancak sonucun sahte olmadığını düşünürsek iPhone 8’i son derece güçlü bir akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz. Akıllı telefon görsele göre iPhone 7’den singe-core testinden yüzde 30, multi-core’da ise yüzde 58 daha iyi sonuç almayı başarmış. Bu testlerde Android telefonların oldukça gerilerden geldiğini söylemek mümkün. Single-core’da en iyi sonuç 1945 puan ile Galaxy S8’e ve multi-core’da en iyi sonuç 6338 puan ile Galaxy S8+’a ait.

Görselden elde edilen diğer bilgilere göre akıllı telefon 2800 x 1242 ekran çözünürlüğüne (20.2:9 veya 2.25:1 en-boy oranı) sahip olacak. Testte “iPhone 10,6” olarak geçen akıllı telefon tahmin edebileceğiniz gibi iOS 11’i kullanıyor ve A11 işlemciden (2.74 Ghz quad-core) güç alıyor.


http://www.gsmarena.com/iphone_8_allegedly_runs_geekbench_destroys_the_competition-news-24728.php Yorum Yaz
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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Yok artık Lebron...
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CENS. 2 yıl
Günlük hayatta zerre kârı olmayacak skorlara kanıp telefon alan var mıdır ya? Tasarım, pil benim öncelikli beklentim. Gerisi günlük kullanımı karşılasın yeter.
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12 Angry Men 2 yıl
Skor çok iyi ama artık bu skorların benim için bir önemi yok. Tasarım,pil,ses ve kamera daha önemli benin için.
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Fashionality 2 yıl
iPhone 7 sonrasi cikacak modeli su 10. yil olaylarini falan gormezden gelerek yeni bir s serisi olarak dusunursek bu tur bir hiz artisi, gecmisteki major model ve sonraki s modelleri arasindaki hiz farkina bakarak gayet normal gozukuyor. Tabi tek sorun bazi arkadaslarin da dedigi gibi, acaba Apple in elinde bu hiz artisina olanak veren cip teknolojisi var mi ve pili ne derece etkileyecek...
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goyus 2 yıl
KING
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Krone 2 yıl
Canavar gibi bir şey eğer doğruysa.
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Hasegawa 2 yıl
iPad'dir bu, iPhone olsa pil dayanmaz.
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suphion 2 yıl
10,6 dediğine göre en az 6 varyant olacak.
İPhone 7de 4 varyant vardı (7GSM, 7Global, 7+GSM, 7+Global)
Acaba diğer 2 varyant ne olacak
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WB 2 yıl
Tokatlamis gecmis
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Guest-0C28CF3BB 2 yıl
Bu tür dedikodular konuşulur, bunda sorun yok. Diyelim ki doğru, performanslı olması da güzel.
Ancak daha dişe dokunur özellikler ve de tasarım aslında iPhone 8 in olayı olabilir bence.
Ben şahsen net bir şekilde güzel özellik gelirse alırım. Yoksa ben de telefon değiştirmeyi düşünmüyorum.
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cyberfalcon 2 yıl
Bana pek inandırıcı gelmedi. İşlemci 4 çekirdekli olmasına rağmen tek çekirdeğin sadece iki katı puan almış. 2 çekirdeği boşuna eklemiş gibi sanki. 2 çekirdekli işlemcilerinde de tek çekirdeğin 2 katına yakın puanlar alıyordu.
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Erasmus78 2 yıl cyberfalcon
Şimdi ki işlemci de 4 çekirdek ama 4 ü aynı anda hiç çalışmıyor. Ya enerji verimliliği yüksek çekirdekler, ya da yüksek performanslı çekirdekler çalışıyor.
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WaylandIZMIR 2 yıl
Eğer bu doğru ise yer yerinden oynar. Şu an Samsung S8 tek çekirdekte 2000 puan alırken iphone 8 yerle bir eder samsungu. Ki şu an da 7 plus bile yerle bir ediyor samsung s8 i
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Erasmus78 2 yıl
Hatta iPhone 5S den 7 ye kadar bir geekbench sıçrama hesabı yaptım da;
4s : 283 / 488
5 : 730 / 1.155
5S : 1.216 / 2.038
6 : 1.459 / 2.444
6S : 2.395 / 4.043
7 : 3.406 / 5.674
Bu tabloya göre; 4S den 5 e geçerken %250 , 5 den 5S e geçerken : %70 , 5S den 6 ya geçerken : %20 , 6 dan 6S e geçerken : %60, 6S den de 7 ye geçerken : %40 performans artışı olmuş.
Hadi bu jenerasyonda da %30 artış olsun; o zaman skorlar yaklaşık olarak 4750/8000 civarında çıkacak demektir.
Vel hasıl kelam; haber doğru olmayabilir ama sonuçlar o civarda gayet de çıkabilir.
2 Yanıt Yanıtla +4
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sakulta8585 2 yıl Erasmus78
Güzel bir hesaplama. Tesekkürler
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Hasegawa 2 yıl Erasmus78
Erasmus78

Hatta iPhone 5S den 7 ye kadar bir geekbench sıçrama hesabı yaptım da;

4s : 283 / 488
5 : 730 / 1.155
5S : 1.216 / 2.038
6 : 1.459 / 2.444
6S : 2.395 / 4.043
7 : 3.406 / 5.674

Bu tabloya göre; 4S den 5 e geçerken %250 , 5 den 5S e geçerken : %70 , 5S den 6 ya geçerken : %20 , 6 dan 6S e geçerken : %60, 6S den de 7 ye geçerken : %40 performans artışı olmuş.

Hadi bu jenerasyonda da %30 artış olsun; o zaman skorlar yaklaşık olarak 4750/8000 civarında çıkacak demektir.

Vel hasıl kelam; haber doğru olmayabilir ama sonuçlar o civarda gayet de çıkabilir.

6'da sadece kasa degistirip iyi kaziklamislar milleti. :D
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