Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi: İşte çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 14T ve 14T Pro modelleri için hazırlıklara başladı. Kaçıranlar için daha önce serinin ana modeli, Geekbench platformunda listelenmiş ve bazı özellikleri netleşmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, Xiaomi 14T ve 14T Pro'ya ait render görüntüleri paylaşıldı. Üstelik Xiaomi, telefonların çıkış tarihini de doğruladı.

Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi

Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun 26 Eylül'de tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca teaser görüntüsü, Xiaomi 13T serisindeki başarılı iş birliğinin ardından Leica ortaklığının devam edeceğini doğruluyor. Dolayısıyla hem 14T hem de 14T Pro, ortak tasarlanmış Leica lensleri ve renk havuzuyla tanıtılacak.

Tam Boyutta Gör Lansman tarihine ek olarak her iki akıllı telefonun tam render'ları çevrimiçi olarak sızdırıldı. Bu görseller, Xiaomi 14T'yi dört renk seçeneğiyle, 14T Pro'yu ise üç renk seçeneğiyle sergiliyor. Beklendiği gibi, dikdörtgen kamera modülünde Leica markasını da görebiliyoruz. Her iki modelde de özel bir LED flaşa sahip üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Periskop zum lensinin olmaması ise biraz garip ancak bu Xiaomi T serisi için normal. Diğer tarafta sızdırılan render'lar, Xiaomi 14T'nin kavisli bir arka panele sahip olduğunu doğruluyor. 14T Pro'da ise daha düz bir tasarıma yer verilmiş. Daha önceki raporlara göre Xiaomi 14T, 144 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç "1,5K" AMOLED ekrandan güç alacak.

Tam Boyutta Gör Telefonların MediaTek Dimensity yonga setleriyle çalışması bekleniyor; 14T, Dimensity 8300-Ultra'yı, 14T Pro ise en üst düzey Dimensity 9300+'ı kullanacak. Her iki modelin de 12 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor; 14T modeli 256 GB depolama alanı sunarken, 14T Pro modeli ise bu kapasiteyi iki katına, 512 GB'a çıkarıyor.

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Kamera bölümünde ise her iki telefonda da 50 MP ana sensör bulunacak. Bu da 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş sensörle birleştirilecek ve ön yüzüne 32 MP selfie kamerası eşlik edecek. Her iki telefonun da IP68 su ve toz direncine sahip olması bekleniyor. Resmi fiyatlandırma henüz doğrulanmasa da söylentiler, Xiaomi 14T'nin 649 euro, 14T Pro'nun ise 899 euro başlangıç fiyatına sahip olacağını gösteriyor.

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Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi: İşte tarihi