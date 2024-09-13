Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi: İşte çıkış tarihi

Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi
Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun 26 Eylül'de tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca teaser görüntüsü, Xiaomi 13T serisindeki başarılı iş birliğinin ardından Leica ortaklığının devam edeceğini doğruluyor. Dolayısıyla hem 14T hem de 14T Pro, ortak tasarlanmış Leica lensleri ve renk havuzuyla tanıtılacak.
Periskop zum lensinin olmaması ise biraz garip ancak bu Xiaomi T serisi için normal. Diğer tarafta sızdırılan render'lar, Xiaomi 14T'nin kavisli bir arka panele sahip olduğunu doğruluyor. 14T Pro'da ise daha düz bir tasarıma yer verilmiş. Daha önceki raporlara göre Xiaomi 14T, 144 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç "1,5K" AMOLED ekrandan güç alacak.
Kamera bölümünde ise her iki telefonda da 50 MP ana sensör bulunacak. Bu da 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş sensörle birleştirilecek ve ön yüzüne 32 MP selfie kamerası eşlik edecek. Her iki telefonun da IP68 su ve toz direncine sahip olması bekleniyor. Resmi fiyatlandırma henüz doğrulanmasa da söylentiler, Xiaomi 14T'nin 649 euro, 14T Pro'nun ise 899 euro başlangıç fiyatına sahip olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.