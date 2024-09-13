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    Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi: İşte çıkış tarihi

    Son zamanlarda sızıntıların arka arkaya geldiği Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu. İşte Xiaomi 14T ve 14T Pro hakkında tüm bildiklerimiz...
    Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 14T ve 14T Pro modelleri için hazırlıklara başladı. Kaçıranlar için daha önce serinin ana modeli, Geekbench platformunda listelenmiş ve bazı özellikleri netleşmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, Xiaomi 14T ve 14T Pro'ya ait render görüntüleri paylaşıldı. Üstelik Xiaomi, telefonların çıkış tarihini de doğruladı. 

    Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi

    Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun 26 Eylül'de tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca teaser görüntüsü, Xiaomi 13T serisindeki başarılı iş birliğinin ardından Leica ortaklığının devam edeceğini doğruluyor. Dolayısıyla hem 14T hem de 14T Pro, ortak tasarlanmış Leica lensleri ve renk havuzuyla tanıtılacak.

    Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Lansman tarihine ek olarak her iki akıllı telefonun tam render'ları çevrimiçi olarak sızdırıldı. Bu görseller, Xiaomi 14T'yi dört renk seçeneğiyle, 14T Pro'yu ise üç renk seçeneğiyle sergiliyor. Beklendiği gibi, dikdörtgen kamera modülünde Leica markasını da görebiliyoruz. Her iki modelde de özel bir LED flaşa sahip üçlü kamera kurulumu bulunacak.

    Periskop zum lensinin olmaması ise biraz garip ancak bu Xiaomi T serisi için normal. Diğer tarafta sızdırılan render'lar, Xiaomi 14T'nin kavisli bir arka panele sahip olduğunu doğruluyor. 14T Pro'da ise daha düz bir tasarıma yer verilmiş. Daha önceki raporlara göre Xiaomi 14T,  144 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç "1,5K" AMOLED ekrandan güç alacak. 

    Xiaomi 14T ve 14T Pro en net haliyle görüntülendi: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Telefonların MediaTek Dimensity yonga setleriyle çalışması bekleniyor; 14T, Dimensity 8300-Ultra'yı, 14T Pro ise en üst düzey Dimensity 9300+'ı kullanacak. Her iki modelin de 12 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor; 14T modeli 256 GB depolama alanı sunarken, 14T Pro modeli ise bu kapasiteyi iki katına, 512 GB'a çıkarıyor.

    Kamera bölümünde ise her iki telefonda da 50 MP ana sensör bulunacak. Bu da 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş sensörle birleştirilecek ve ön yüzüne 32 MP selfie kamerası eşlik edecek. Her iki telefonun da IP68 su ve toz direncine sahip olması bekleniyor. Resmi fiyatlandırma henüz doğrulanmasa da söylentiler, Xiaomi 14T'nin 649 euro, 14T Pro'nun ise 899 euro başlangıç fiyatına sahip olacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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