Veri ihlallerine rağmen Facebook kullanıcı kaybı yaşamadı

Geçen yıl Cambridge Analytica skandalıyla sarsılan ve sonrasında birkaç veri ihlali olayına da konu olan Facebook mali tablolarda moral buldu. Veri skandallarının kullanıcı alışkanlıklarını pek de etkilemediği görülüyor.

Sürekli artıyor

Yayınlanan rapora göre Facebook geçen yıl son çeyrekte 17 milyar dolar civarında gelir elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış yaşandı. Net kar ise 6.8 milyar dolar ile yüzde 6 artış gördü.

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Yıl genelinde Facebook 55.8 milyar dolar gelire ulaştı ve yüzde 37 artış elde etti. Net kar ise 22 milyar dolar oldu ve yüzde 39 artış yaşandı. Gelirlerin yüzde 93’ünü ise reklamlardan elde edilenler oluşturdu.

Gelirlerinin artmasının en büyük sebebi elbette kullanıcılar. Sosyal ağa düzenli olarak günlük giriş yapan kullanıcı sayısı 1.52 milyar oldu ve yüzde 9 artış yaşandı. Geçen yıl sonlarında yapılan Delete Facebook etkinliği benimsenmemiş gibi görünüyor.

Aylık olarak sosyal ağa giriş yapan kullanıcı sayısı ise 2.32 milyar ve yüzde 9 artış var. Facebook, Instagram, WhatsApp veya Messenger uygulamalarını aylık olarak kullanan sayısı 2.7 milyar civarında. En az birini günlük olarak kullanan kişi sayısı ise 2 milyar civarında. Böylece Facebook’un dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olduğunu söyleyebiliriz.