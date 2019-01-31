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Veri ihlallerine rağmen Facebook kullanıcı kaybı yaşamadı

Yaşanan veri ihlallerine ve silme kampanyalarına rağmen kullanıcılar Facebook’tan vazgeçmiyor. Son mali tablolar sosyal ağ devinin sürekli kullanıcı kazandığını gösteriyor.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Cambridge Analytica skandalıyla sarsılan ve sonrasında birkaç veri ihlali olayına da konu olan Facebook mali tablolarda moral buldu. Veri skandallarının kullanıcı alışkanlıklarını pek de etkilemediği görülüyor.

Sürekli artıyor

Yayınlanan rapora göre Facebook geçen yıl son çeyrekte 17 milyar dolar civarında gelir elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış yaşandı. Net kar ise 6.8 milyar dolar ile yüzde 6 artış gördü.

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Yıl genelinde Facebook 55.8 milyar dolar gelire ulaştı ve yüzde 37 artış elde etti. Net kar ise 22 milyar dolar oldu ve yüzde 39 artış yaşandı. Gelirlerin yüzde 93’ünü ise reklamlardan elde edilenler oluşturdu.

Gelirlerinin artmasının en büyük sebebi elbette kullanıcılar. Sosyal ağa düzenli olarak günlük giriş yapan kullanıcı sayısı 1.52 milyar oldu ve yüzde 9 artış yaşandı. Geçen yıl sonlarında yapılan Delete Facebook etkinliği benimsenmemiş gibi görünüyor.

Aylık olarak sosyal ağa giriş yapan kullanıcı sayısı ise 2.32 milyar ve yüzde 9 artış var. Facebook, Instagram, WhatsApp veya Messenger uygulamalarını aylık olarak kullanan sayısı 2.7 milyar civarında. En az birini günlük olarak kullanan kişi sayısı ise 2 milyar civarında. Böylece Facebook’un dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olduğunu söyleyebiliriz.

 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2018-Results/default.aspx Yorum Yaz
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MrKattchup 3 ay en beğenilen
Valla dedemin ihlalden falan haberi yok ağaçlarını paylaşıyor, dünya nüfusunun 50+ yaş aralığı sayesinde hala ayakta koca site.
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DH Misafiri 3 ay
Poşete verilen 25 kuruşluk tepki kadar sesi çıkmadı bu işin...
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SEO-Uzmanı 3 ay
bu haberi yazan editör bile hesabını kapatmamış birde millete laf ediyor ! :)
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MrKattchup 3 ay en beğenilen
Valla dedemin ihlalden falan haberi yok ağaçlarını paylaşıyor, dünya nüfusunun 50+ yaş aralığı sayesinde hala ayakta koca site.
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