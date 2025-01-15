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    Honor Magic 7 Pro Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Honor, geçtiğimiz sene Ekim ayının sonunda tanıttığı amiral gemisi Magic 7 Pro modelini Avrupa'da satışa sundu. Çin versiyonundan bazı küçük farklılıklar içeren telefon neler sunuyor?
    Honor Magic 7 Pro Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, geçtiğimiz sene Ekim ayının sonunda tanıttığı amiral gemisi Magic 7 Pro modelini Avrupa'da satışa sundu. Çin versiyonundan bazı küçük farklılıklar içeren telefon neler sunuyor bir göz atalım.

    Honor Magic 7 Pro, 6,8 inç büyüklüğe, 1280x2800 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz değişken yenileme hızına sahip LTPO AMOLED ekrana sahip. 1600 nit tepe parlaklık seviyesine sahip ekran, HDR içeriklerde 5000 nite kadar anlık parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 

    Qualcomm'un en gelişmiş işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alan telefon 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

    Honor Magic 7 Pro Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Magic 7 Pro'nun kamera kurulumunda, değişken diyafram açıklığına (f/1.4-f/2.0) sahip 50MP (OmniVision OVH9000) ana kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 200MP periskop telefoto kamera (Samsung S5KHP3) ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Özçekimler için, hap şeklindeki bir çentiğe yerleştirilmiş yüz taraması için 3D kamera ile beraber 50 MP ön kamera bulunuyor.

    Magic 7 Pro, Çin versiyonunda yer alan 5.850 mAh kapasiteli pil yerine  5.270 mAh kapasiteli daha düşük bir pil ile Avrupa'da satışa sunuluyor. 100 W kablolu ve 80 W kablosuz şarj ise aynen korunmuş.

    Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemine sahip olan telefon, Magic Portal, AI destekli Honor Notes, gerçek zamanlı çeviri ve Gemini AI gibi yapay zeka özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ek olarak, cihaz toza, suya ve hatta sıcak su jetlerine karşı koruma sağlayan IP68 ve IP69 sertifikalarını bulunduruyor.

    Honor Magic 7 Pro fiyatı

    Magic 7 Pro, Lunar Shadow Grey ve Black renkleriyle 12/512 GB modeli için 1.300 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Telefonun yanında normalde 600 euro fiyata sahip MagicPad 2 tablet de ücretsiz olarak sunuluyor.

    Honor Magic 7 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.4-2.0 (birincil) + 50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5270 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • İşletim sistemi: Android 15, MagicOS 9.0
    • Boyut ve ağırlık: 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 g
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    KKM 1 gün önce

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