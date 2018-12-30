iPhone Xs Max patladı!

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 12.1 güncellemesi alan bir iPhone X'in patlaması ile gündemi bir hayli meşgul etmişti. Görünüşe bakılırsa Amerikalı teknoloji devi için zor günler hala geride kalmış değil. Zira tıpkı öncekine benzer yeni bir iddia daha Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan Josh Hillard isimli bir kullanıcıdan geldi. Üstelik bu sefer olayın baş kahramanı Apple'ın Eylül ayında tanıtmış olduğu iPhone modellerinden en pahalı ve en geniş ebatlı olan iPhone Xs Max.

Hillard'ın açıklamalarına göre henüz 3 hafta önce satın almış olduğu iPhone Xs Max'i arka cebinde dururken ansızın yeşil ve sarı dumanlar yayarak yanmaya başlamış, ardından da patlayarak küçük çaplı bir yangına sebep olmuş. Yanan kıyafetlerini hızlıca çıkarabilmek için çok stresli dakikalar geçirdiğini dile getiren Hillard, neyse ki kazayı küçük yaralarla atlatabilmiş.



Tüm bunların yanı sıra Hillard'ın açıklamalarına göre Apple çalışanları krizi başarılı bir şekilde yönetememişler ve ona karşı çok ilgisiz davranmışlar. Cihazını yeni bir tanesiyle değiştirme konusunda oldukça yavaş ve umarsız davranan yetkililer, yaşananlara karşı da oldukça kayıtsız kalmışlar.

Maddi zararının karşılanması için Apple'a başvuruda bulunmuş olan Hillard, yaşamış olduğu kazada hem fiziksel hem de ruhsal olarak hasar aldığı gerekçesiyle tazminat davası açmaya da hazırlanıyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/30/apples-iphone-xs-max-records-first-report-of-explosion-in-the-us/

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Yapılan açıklamalara göreda konuyla ilgili yoğun bir soruşturma başlatmış durumda. Umarız yaşananlar yalnızca bununla sınırlı kalır ve başka hiçbirkullanıcısı zarar görmez.