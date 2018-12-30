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iPhone Xs Max patladı!

iPhone X'den sonra iPhone Xs Max de tatsız bir kaza ile gündeme geldi. Josh Hillard isimli bir kullanıcının iPhone Xs Max'i cebindeyken aniden patladı ve küçük bir yangına sebep oldu.
4 ay
9,2b
1
31
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 12.1 güncellemesi alan bir iPhone X'in patlaması ile gündemi bir hayli meşgul etmişti. Görünüşe bakılırsa Amerikalı teknoloji devi için zor günler hala geride kalmış değil. Zira tıpkı öncekine benzer yeni bir iddia daha Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan Josh Hillard isimli bir kullanıcıdan geldi. Üstelik bu sefer olayın baş kahramanı Apple'ın Eylül ayında tanıtmış olduğu iPhone modellerinden en pahalı ve en geniş ebatlı olan iPhone Xs Max.
Hillard'ın açıklamalarına göre henüz 3 hafta önce satın almış olduğu iPhone Xs Max'i arka cebinde dururken ansızın yeşil ve sarı dumanlar yayarak yanmaya başlamış, ardından da patlayarak küçük çaplı bir yangına sebep olmuş. Yanan kıyafetlerini hızlıca çıkarabilmek için çok stresli dakikalar geçirdiğini dile getiren Hillard, neyse ki kazayı küçük yaralarla atlatabilmiş.
iPhone Xs Max patladı!
 

Tüm bunların yanı sıra Hillard'ın açıklamalarına göre Apple çalışanları krizi başarılı bir şekilde yönetememişler ve ona karşı çok ilgisiz davranmışlar. Cihazını yeni bir tanesiyle değiştirme konusunda oldukça yavaş ve umarsız davranan yetkililer, yaşananlara karşı da oldukça kayıtsız kalmışlar.
Maddi zararının karşılanması için Apple'a başvuruda bulunmuş olan Hillard, yaşamış olduğu kazada hem fiziksel hem de ruhsal olarak hasar aldığı gerekçesiyle tazminat davası açmaya da hazırlanıyor.
Yapılan açıklamalara göre Apple da konuyla ilgili yoğun bir soruşturma başlatmış durumda. Umarız yaşananlar yalnızca bununla sınırlı kalır ve başka hiçbir iPhone Xs Max kullanıcısı zarar görmez.
https://www.gizmochina.com/2018/12/30/apples-iphone-xs-max-records-first-report-of-explosion-in-the-us/ Yorum Yaz
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maxmania 4 ay en beğenilen
apple bir teknoloji tam pişmeden kullanmaz. patlayan telefon teknolojisini mükemmel hale getirip kullanıcılarına sunmuş işte, bir de beğenmezsiniz
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deniz_sea 4 ay
Apple değil başkası olsa forumun bile altı üstüne gelirdi. Söz konusu malum marka olunca şans eseri görüyoruz haberi...
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sniper23 4 ay
Bunlar hep C4 lobisinin oyunları.
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Christopher Moltisanti 4 ay
bizimde iphone 7 ler elimizde patladı..
huawei servis anlayışı ve p20 pro ile şuan sektörün 1 numarası bence, bu başlığı okuyan apple kullanıcıları yakın zamanda " yetkisiz erişim " diye yeni bir kavramla tanışacaklar, benim gibi apple manyağını bile çileden çıkardılar, şu anki satışları bile arayacaklarını düşünüyorum..
o değil tek mağdur-kurban ben değilmişim bu nasıl bir saçmalık...
[https://www.appleuzmani.net/iphone-yetkisiz-mudahale-sorunu/comment-page-1/#comment-27698 yetkisiz müdahale mağdurları..]
(bkz: apple servis rezaleti)
eksisozluk.com/...
appleuzmani.net/...
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DH Misafiri 4 ay
Türkiyede yöneticilerimiz, telefonlardan Apple hatalardan münezzehtir. Kesinlikle başkaları hata yapmıştır...
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Nerevarine 4 ay
Yanlış cebe koymuştur. Güneş almayan tarafa koyunuz lütfen. Markamızı(!) lekelemeye hakkınız yok.
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3qzotix 4 ay
Ekrem71'in donanimhaberin üstün yazılımcıları tarafından hazırlanmış yerli ve milli yapay zeka robotu olduğunu düşünüyorum. Gelişmiş algoritması sayesinde Dünya üzerindeki tüm haber sitelerini tarayarak sadece olumlu Apple haberi yapmaya programlanmış.
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Jiabeas Junkie 4 ay
the bomb has been planted
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moslevon 4 ay
Bizim başımıza denk gelmez kısmet işte :) Ne olurdu sanki bizimde iphone'umuz patlasa şöyle 1-2 milyon $ tazminat alsak. Hiç Türklere denk gelmiyor zaten orasıda saçma :)
Yada adamalr telefonla nasıl bi iş yapıyorsa artık o kadar yüke sokup bataryayı patlatabiliyor. Yada bizimkiler aslında telefon kullandığını sanıp kullanmayanlar mı? :)
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TurboBoosted 4 ay
elemana para lazım olmuş
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-RAMMSTEIN- 4 ay
Droidciler toplanmış...
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aytoli 4 ay
Amerikada yaşanmış ama telefon Kore xs max gibi geldi. Arka kısmında iPhone yazısı altında hiçbir yazı yok Kore olanlarda. Acaba Amerika olanlarda da mı öyle? Bizimkinde de acayip ısınma var. Tırstım şimdi.
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Gt95 4 ay aytoli
14 bin tl telefonun bornus o ülke batıyor diyenlere seni örnek verecem
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CoreXXX 4 ay
Arka cebin hangi tarafına koydu o çok önemli.
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