iOS 12.1 güncellemesi alan bir iPhone X patladı!

Bazı cihazların sistem güncellemesi aldıktan sonra beklenenin dışında reaksiyonlar vermesi ve belli başlı problemlerin ortaya çıkması alışılagelmişin dışında bir durum değil. Ancak cihazının işletim sistemi sürümünü iOS 12.1'e yükselten bir iPhone X kullanıcısının yaşadığı sıra dışı olay son günlerde gündemi bir hayli fazla meşgul ediyor.

Rocky Mohamadali isimli bir kullanıcı, iOS 12.1 güncellemesi aldığı sırada dumanlar saçmaya başlayarak patlayan ve kullanılamaz hale gelmiş olan iPhone X'inin görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Bu yılın başında satın almış olduğu cihazının bugüne kadar sorunsuz şekilde kullandığını belirten Mohammadali'nin açıklamalarına göre, cihazı güncelleme aldığı sırada cihazı aşırı ısınmaya başlamış ve akabinde de dumanlar saçarak patlamış. Görsellerden anlaşılabileceği üzere sorunun kaynağı cihazın bataryası gibi gözüküyor.

Güncelleme ile cihazın bataryasının ne gibi bir ilişkiye sahip olduğu veya sorunun kaynağının tamamen güncelleme olup, olmadığı şu an için bilinmiyor. Bu bakımdan Apple'ı körü körüne suçlamak pek de yerinde olmaz. Umarız ki gelecekte başka kullanıcılar da benzer bir problemle karşılaşmazlar.

https://metro.co.uk/2018/11/15/iphone-x-explodes-after-unsuspecting-owner-upgrades-to-ios-12-1-8141426/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

'ın resmi yardım ve destek hesabıkısa süre içerisinde bu kullanıcı ile iletişime geçti ve bu yaşadığının alışılagelmiş bir durum olmadığını ve konuyla ilgili en kısa zamanda harekete geçileceğini dile getirdi.