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iOS 12.1 güncellemesi alan bir iPhone X patladı!

iPhone X, sıradışı bir problemle gündeme geldi. Bir Twitter kullanıcısı iOS 12.1 güncellemesi aldığı sırada patlayarak, kullanılamaz hale gelen iPhone X'inin görüntülerini hesabından paylaştı.
6 ay
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29
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Bazı cihazların sistem güncellemesi aldıktan sonra beklenenin dışında reaksiyonlar vermesi ve belli başlı problemlerin ortaya çıkması alışılagelmişin dışında bir durum değil. Ancak cihazının işletim sistemi sürümünü iOS 12.1'e yükselten bir iPhone X kullanıcısının yaşadığı sıra dışı olay son günlerde gündemi bir hayli fazla meşgul ediyor.
Rocky Mohamadali isimli bir kullanıcı, iOS 12.1 güncellemesi aldığı sırada dumanlar saçmaya başlayarak patlayan ve kullanılamaz hale gelmiş olan iPhone X'inin görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Bu yılın başında satın almış olduğu cihazının bugüne kadar sorunsuz şekilde kullandığını belirten Mohammadali'nin açıklamalarına göre, cihazı güncelleme aldığı sırada cihazı aşırı ısınmaya başlamış ve akabinde de dumanlar saçarak patlamış. Görsellerden anlaşılabileceği üzere sorunun kaynağı cihazın bataryası gibi gözüküyor.
Güncelleme ile cihazın bataryasının ne gibi bir ilişkiye sahip olduğu veya sorunun kaynağının tamamen güncelleme olup, olmadığı şu an için bilinmiyor. Bu bakımdan Apple'ı körü körüne suçlamak pek de yerinde olmaz. Umarız ki gelecekte başka kullanıcılar da benzer bir problemle karşılaşmazlar.
Apple'ın resmi yardım ve destek hesabı @AppleSupport kısa süre içerisinde bu kullanıcı ile iletişime geçti ve bu yaşadığının alışılagelmiş bir durum olmadığını ve konuyla ilgili en kısa zamanda harekete geçileceğini dile getirdi.
https://metro.co.uk/2018/11/15/iphone-x-explodes-after-unsuspecting-owner-upgrades-to-ios-12-1-8141426/ Yorum Yaz
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veyselhantal 6 ay en beğenilen
XS modelinin satabilmesi için, X’in patlaması gerekiyor du.
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deniz_sea 6 ay
Patlayan telefon Samsung veya başka marka olsa bu cümle böyle olmazdı eminim,
"" Güncelleme ile cihazın bataryasının ne gibi bir ilişkiye sahip olduğu veya sorunun kaynağının tamamen güncelleme olup, olmadığı şu an için bilinmiyor. Bu bakımdan Apple 'ı körü körüne suçlamak pek de yerinde olmaz.""
Patlayan telefon Samsung veya başka marka olsa bu cümle böyle olmazdı eminim,"" Güncelleme ile cihazın bataryasının ne gibi bir ilişkiye sahip olduğu veya ...
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deniz_sea 6 ay
Apple'ın son ios sürümü tabiri yerindeyse Bomba 💣 gibi olmuş 😁 😃
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egny134 6 ay
Yha apple çoğ iyi len diyenler ortaya çıksın bakalım 😐 apple o kadar iyimiymiş 🤔
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programmer_onur 6 ay
Parayla rezil olmanın kitabını yazdılar adamlar. Helal olsun.
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huseyincarnege 6 ay
iphone yazılımla yavaşlatmaktan sonra eski cihazları patlatmaya başladı yeni alsınlar diye :)
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chinpoko 6 ay
5s'i de guncellerken cok isinmisti, kilifi falan cikartmak zorunda kaldim, kullanici hatasi oldugunu sanmiyorum o yuzden
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seyhmus21 6 ay
Güncellemenin sebebi yavaş internet olabilir çünkü uzun süre indirip yüklemeye çaluştıysa malum iphone x'ler diğer iphone lara göre bi tık fazla ısınıyor bundan patlamış olabilir
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terimer 6 ay
Eeee... Zamaninda Samsung'la cok dalga gecmislerdi Note 7 vakasindan sonra. Ne demisler ? Alma mazlumun ahini cikar aheste aheste :-)
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faniseyler 6 ay
Şimdi bence iki ihtimal var.
1-Kullanıcı hatasıdır denir olay kapanır.
2- Bomba muamelesi görür. Hemen yasaklanır, piyasada ve kullanıcı elindeki x ler itina ile özel kutularda toplanır.
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Moving On 6 ay
Eğer android bir cihaz patlasaydı sayfalarca eleştirilirdi.
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V4LKyR 6 ay
Sorun yok, kullanıcı ile alakalı.
YAŞASIN APPLE, PARALARIMIZI APPLE'A VERELİM!
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redoano 6 ay
becerememıs kullanmayı, patlatmış telefonu mal
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Apple, iphone x ve
7 etiket daha apple iphone x batarya patlaması ios 12.1 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu MPopüler
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