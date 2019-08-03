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iPhone artık Apple gelirlerinin yarısından daha azını temsil ediyor

Teknoloji devi Apple'ın 2019 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin raporları açıklandı. Rapora göre uzun bir süreden sonra iPhone gelirleri, şirket gelirlerinin yüzde 50'sinin altına düştü.
4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
4,4b
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple, 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporlarını açıkladı. Cupertino firması hala çok iyi konumda olmasına rağmen, amiral gemisi akıllı telefonu iPhone'un artık kâr elde etmeyi mümkün kılan bir ürün olmadığı ifade ediliyor.

iPhone artık ana gelir kaynağı değil

Net satışları 53.8 milyar dolar olan Apple'ın geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı. Bununla birlikte, iPhone satışları geçen yıl 29.47 milyar dolar olan 25.99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da 2012'den bu yana ilk kez Apple'ın amiral gemisi ürününün şirketin gelirinin yüzde 50'sinden daha azını temsil ettiği anlamına geliyor.
Haberin şaşırtıcı olmadığını söylememiz gerek. Zira Apple, ürün ve hizmet yelpazesini genişletmek için son aylarda çok çalıştı ve Apple Watch ve AirPods gibi diğer cihazların pazar üzerinde önemli bir etkisi oldu. Bu nedenle pastanın şimdi yeni dilimlere ayrılması normal ve bu da iPhone'un önemini azaltan bir etken olmuş durumda. Tabii ki bu duruma cihazların yüksek fiyat etiketini de dahil etmemiz gerek. Tim Cook ise bir basın açıklamasında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu, her bakımdan rekor gelir, giyilebilir büyümenin hızlanmasından kaynaklandı ve en büyük çeyrek dönemimiz olmasını sağladı."


https://www.theverge.com/2019/7/30/20747526/apple-q3-2019-earnings-iphone-services-ipad-mac-sales-china Yorum Yaz
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System Lord 4 gün en beğenilen
aynı şeyi pişirip pişirip farklı türden koyarsan olacağı bu beter olun .. hayatımda bir kez iphone kullandım 1 yıl zor dayandım ve sattım . androidle mutluyum . sadece telefon isteyen aplle hem telefon hem bilgisayar isteyen android alır bu kadar basit.
aynı şeyi pişirip pişirip farklı türden koyarsan olacağı bu beter olun .. hayatımda bir kez iphone kullandım 1 yıl zor dayandım ve sattım . androidle mutluyum ....
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3 Yanıt Yanıtla +18
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asdf_13 4 gün
Adamların iphone x ile birlikte amiral gemisi fiyatlarını arttırması pazarın daraldığı döneme şans eseri denk gelmiş olamaz.
"Madem az satacağız, fiyatları arttırıp her halükarda bizden telefon alacak tayfaya satarız." gibi bi kafayla hareket ettiler bence.
Adamların iphone x ile birlikte amiral gemisi fiyatlarını arttırması pazarın daraldığı döneme şans eseri denk gelmiş olamaz."Madem az satacağız, fiyatları...
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Sage12 4 gün
Sanıyorum haber translate çevirisi. En azından bir kez okunup anlatım bozuklukları ve yanlış ekler düzeltilse iyi olurdu. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki yüzde 50 nin altına düşmesi demek ana gelir kaynağı olduğu gerçeğini değiştirmez.
Sanıyorum haber translate çevirisi. En azından bir kez okunup anlatım bozuklukları ve yanlış ekler düzeltilse iyi olurdu. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki y...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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WB 2 gün
Ceo’larin her turlu basarisizliktan bir zafer cikarma klisesi artik biktirdi..
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DH Misafiri 2 gün
silerler para kazanma politikanızı beter olun.
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DH Misafiri 2 gün
fiyatları düşürmedikleri sürece kan kaybetmeye devam edecekler. insanalrda uyandı artık aynı işi yapan bin liraya telefon varken neden 15 bin yada 10 bin versin kaldı ki diğer markalarınn amiral gemileri iphoneden hem cok daha iyi hemde daha ucuz
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huseyincarnege 2 gün
olan şeyleri süsleyip yenimiş sunmaktan vaz geçsinler
fiyatları ulaşır olsun sıkıntıları kalmıcak
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System Lord 3 gün
@csh valla bilmiyorum da kamerası desen zaten beş para etmez sırf sistemi ve çipi iyi diye de özelliği olmayan en azından android kadar özelliği olmayan bir yapıyı kullanmam hediye etseler satarım android amiral gemilerinden alırım o derece nefret ediyorum
2 Yanıt Yanıtla +1
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csh 3 gün System Lord
Bu dediklerine katiliyorum. Bundan dolayi Oppo telefonu yada yeni cikacak olan Samsung Note 10'u almayi dusunuyorum. Kamera kullanim rahatligindan daha onemli birsey sonucta. Birkac ay sonra telefon almaya karar verdigimde sizler gibi arkadaslarin da yorumlarini alacagim bu arada. Para kolay kazanilmiyor sonucta.
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Mr. Jingles 3 gün System Lord
Kameradan ne kadar anlıyorsunuz acaba? Çünkü Huawei ve Samsung dahil olmak üzere çoğu Android üreticisi fotoğrafları güzel görünsün diye renk doygunluğu artırılmış şekilde çekim yapıyorlar. Doğallık sıfır. iPhone’da böyle hileler göremezsiniz. Doğal renklere en yakın sonuçları şu an iPhone sunuyor. Ben gözümle nasıl görüyorsam çektiğim fotoğrafın da öyle olmasını isterim. Pastel boya efektiyle çekim yapıp akıllarınca tüketiciyi yoluyorlar.
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Das Boot 3 gün
Iphone X ile birlikte bir düşüş var belli bu. Şu an mobil teknolojiler Çinli üreticiler ile Samsung arasında rekabet ediyor. iPhone almanın hiç bir mantığı yok gözümde.
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AlkanExclusive 4 gün
Böyle giderse daha çok düşecek. Düşsün de zaten.
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System Lord 4 gün en beğenilen
aynı şeyi pişirip pişirip farklı türden koyarsan olacağı bu beter olun .. hayatımda bir kez iphone kullandım 1 yıl zor dayandım ve sattım . androidle mutluyum . sadece telefon isteyen aplle hem telefon hem bilgisayar isteyen android alır bu kadar basit.
3 Yanıt Yanıtla +18
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csh 3 gün System Lord
Apple urunlerinin sadeligini benimsemeyince oyle oluyor. Benim ilk iPod'umda oyle olmustu, sonra 8 yil falan hicbir Apple urunu kullanmadim ayni sekilde dusunerek. Eski isyerimde bir arkadasim vardi, hep sohbet ediyorduk, Apple urunlerinin ozellikle macOS ve iOS'un sadeligini anlatinca once kullandigim PC'yi Hackintosh'a cevirerek macOS yukleyerek bir sure kullandim. 2 yil bu sekilde kullandiktan sonra Mac Pro'ya gectim ve su anda isyerimde de Mac kullaniyorum. iPhone da uzun sure kullandim, cok begenerek kullaniyorum fakat vergilerden ve Dolarin yuksekliginden, maaslarin ayni sekilde yukselmemesinden dolayi artik iPhone kullanmak benim icin cok cok luks, yakin bir zamanda Android telefon almayi dusunuyorum.
Eger macOS ve iOS'un sadelik felsefesini benimsemeye calisirsaniz bu dusunceleriniz tamamen degisecektir ve hayattaki bircok seye cok farkli bakacaksiniz. Sadelik gercekten cok guzel birsey ve ozensizlik demek degildir. Bir seyi sade yapmak ve ayni islevselligi vermek cok zor ve cok emek isteyen birseydir. Apple urunlerinde bunu yapiyor. Farkli bir bakis acisiyla denemenizi oneririm.
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JESKO 3 gün System Lord
Telefondan çaktığın yok senin. Apple dan iyisi bu gezegende yok onu aklınıza kazıyın.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mr. Jingles 3 gün System Lord
Burada sizin asıl şikayet ettiğiniz şey kullanım tarzınıza uymaması. Kullanım tarzına uymamasıyla yeniliğin ne alakası var? Ona bakarsanız iOS’un kullanımı birçok kişiye de pratik geliyor. Bazı tüketiciler için önemli olan sadelik pratikliktir. Android gibi standardı olmayan her üreticinin kendi kafasına arayüz tasarladığı fazla detaylı ve karmaşık menüler kimi kullanıcı için eziyettir. Siz beğenmezsiniz ama bir başkası beğenir.
Android’de yenilik anlamında ne var acaba? Her yıl işlemci geliştirip RAM yükseltmek mi yenilik? Yazık o RAM’e. Açtığı oyunlara bak yüzüne tükürsün. O kadar RAM koyup da Forza Horizon 4 oyntamayan telefona yazık.
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Sage12 4 gün
Sanıyorum haber translate çevirisi. En azından bir kez okunup anlatım bozuklukları ve yanlış ekler düzeltilse iyi olurdu. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki yüzde 50 nin altına düşmesi demek ana gelir kaynağı olduğu gerçeğini değiştirmez.
1 Yanıt Yanıtla +7
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-1- 3 gün Sage12
öyle bir şey yapamazlar çünkü editörler editör değil. bu lisanla pazarda soğan patate satacak adamı editör diye koymuşlar işte.
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asdf_13 4 gün
Adamların iphone x ile birlikte amiral gemisi fiyatlarını arttırması pazarın daraldığı döneme şans eseri denk gelmiş olamaz.
"Madem az satacağız, fiyatları arttırıp her halükarda bizden telefon alacak tayfaya satarız." gibi bi kafayla hareket ettiler bence.
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