iPhone artık Apple gelirlerinin yarısından daha azını temsil ediyor

Apple, 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporlarını açıkladı. Cupertino firması hala çok iyi konumda olmasına rağmen, amiral gemisi akıllı telefonu iPhone'un artık kâr elde etmeyi mümkün kılan bir ürün olmadığı ifade ediliyor.

iPhone artık ana gelir kaynağı değil

Net satışları 53.8 milyar dolar olan Apple'ın geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı. Bununla birlikte, iPhone satışları geçen yıl 29.47 milyar dolar olan 25.99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da 2012'den bu yana ilk kez Apple'ın amiral gemisi ürününün şirketin gelirinin yüzde 50'sinden daha azını temsil ettiği anlamına geliyor.

https://www.theverge.com/2019/7/30/20747526/apple-q3-2019-earnings-iphone-services-ipad-mac-sales-china

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Haberin şaşırtıcı olmadığını söylememiz gerek. Zira, ürün ve hizmet yelpazesini genişletmek için son aylarda çok çalıştı vevegibi diğer cihazların pazar üzerinde önemli bir etkisi oldu. Bu nedenle pastanın şimdi yeni dilimlere ayrılması normal ve bu dabir etken olmuş durumda. Tabii ki bu duruma cihazların yüksekde dahil etmemiz gerek.ise bir basın açıklamasında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu, her bakımdan rekor gelir, giyilebilir büyümenin hızlanmasından kaynaklandı ve en büyük çeyrek dönemimiz olmasını sağladı."