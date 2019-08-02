Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Youtube Premium artık iPhone kullanıcılarının 1080p video indirmelerine izin veriyor

Türkiye'de de kullanıma açılan Youtube Premium'dan Apple kullanıcılarına iyi bir haber var. Platform artık iPhone cihazlardan 1080p çözünürlükteki videoların indirilmesine izin veriyor.
5 gün
2,3b
1
11
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Youtube Premium hizmeti geçtiğimiz hafta Türkiye'de de kullanıma açılmıştı. Eğer Youtube uygulamasını veya sitesini sık sık kullanıyorsanız, size de 3 aylık ücretsiz deneme seçeneği sunulmuştur. Eğer bir iPhone'unuz varsa ve Youtube Premium kullanıyorsanız size iyi bir haberimiz var.

Android için de kullanıma sunulacak

Youtube Premium kullanıcılara arka planda video/ses oynatma, reklamları kaldırma ve içerikleri çevrimdışı görüntüleyebilmek için indirme seçenekleri sunar. Şimdiye kadar iOS işletim sisteminde bir videonun en fazla 720p çözünürlükteki versiyonu indirilebiliyordu. Yapılan açıklamaya göre artık iPhone veya iPad kullanıcıları videoların eğer varsa Full HD 1080p çözünürlükteki versiyonlarını cihazlarına indirebilecekler.
Android işletim sisteminin daha yüksek çözünürlükleri destekleyen ilk platform olacağı düşünülse de, Youtube Premium bu önceliği iOS kullanıcılarına vermiş durumda. Ancak gelen haberlere göre Android kullanıcıları da çok yakın bir zamanda 1080p video indirebilecekler.


https://www.reddit.com/r/iphone/comments/cjoexl/youtube_premium_finally_supports_1080p_downloads/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dugers 5 gün en beğenilen
İphoneların ekran çözünürlüğü ne ki 1080p fazla onlara
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 5 gün dugers
Evde 124 ekran televizyon var ve FHD gayet yetiyorken kıç kadar ekranda 2K çözünürlük aramak değişik bir kafa.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pop-up 5 gün
öncelik hep ios ta
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talia253 5 gün
Android kullanıyorum ve 2-3 gündür 1080p indirme yapabiliyorum :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VaporWave 3 gün talia253
E napalım?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 5 gün
Google Android'i geliştiriyor ama önce ios'a geliyor komik
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 gün adroid
Android kullanan cihaz modelleri ve ios kullanan cihaz modellerini düşünürsen hangisine özellik eklemek kolay ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 gün
Snaptube
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 5 gün
Spotify, malum satın almadan kullanılamıyor. Reklamlardan, kesintilerden bezdirip premium'a geçmek zorunda bırakıyor. Youtube'da zamanla öyle bir yol izleyebilir şartları ağırlaştırarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 gün
sokaktaki garibanlar bu habere çok sevindi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pop-up 5 gün
öncelik hep ios ta
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dugers 5 gün en beğenilen
İphoneların ekran çözünürlüğü ne ki 1080p fazla onlara
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 5 gün dugers
Evde 124 ekran televizyon var ve FHD gayet yetiyorken kıç kadar ekranda 2K çözünürlük aramak değişik bir kafa.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2310 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, ios ve
7 etiket daha iPhone iPad youtube youtube premium Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Google Asistan, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilecek 4 gün Tesla, köpek modundaki önemli bir hatayı düzeltti 4 gün Google Fit karanlık mod ile güncelleniyor 4 gün Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek 4 gün Tantalum kapasitörlü devasa SSD "Kingston DC500R incelemesi" 5 gün Epic Store'dan iki ücretsiz oyun daha: Alan Wake ve For Honor 5 gün Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak 5 gün Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan arama motorunu seçebilecek 5 gün Razer yeni optik faresini duyurdu 5 gün Yeni Citroen C4, elektrikli versiyonla birlikte gelecek 5 gün Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor 5 gün Intel ekran kartları 200$ seviyesinden başlayacak 5 gün Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti 5 gün 2020 Volkswagen California 6.1 tanıtıldı 5 gün Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne? 5 gün Bütçe dostu 10.2 inç iPad geliyor 5 gün Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler 5 gün DJI yeni Drone gözlük sistemini duyurdu 5 gün Google Play Pass abonelik sistemi test sürecine başladı 5 gün ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarla dolu JEDI projesinde sona yaklaşılıyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Youtube Premium artık iPhone kullanıcılarının 1080p video indirmelerine izin veriyor Sonraki Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu! 5 gün Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş 5 gün Bu da oldu | Oyuncuya Özel Bavul ASUS ROG Ranger Suitcase 5 gün Etiyopya’da bir günde 350 milyon ağaç dikildiği belirtiliyor 5 gün Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı 6 gün Android Auto büyük güncellemesi başladı 6 gün Nasıl bu kadar ince? "Casper G900 incelemesi" 6 gün Audi, elektrikli E-tron SUV'un daha ucuz versiyonunu tanıttı 6 gün HyperX Predator RGB RAM incelemesi 6 gün 31 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen Süper-Dünya, yaşama elverişli olabilir 6 gün Netflix’den RTÜK sansürü hakkında ilk açıklama 6 gün Dacia Duster'a ekonomik motor takviyesi: 1.0 lt üç silindirli TCe 100 6 gün İnsana ait organlar hayvan embriyolarında üretilecek 6 gün Pundi X ve Samsung ortaklığı 6 gün Samsung'un hangi LED TV'lerinde AirPlay ve Apple TV desteği var? 6 gün Merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S6 resmen tanıtıldı 6 gün iPhone satışları düşüyor Apple Watch satışları artıyor 6 gün Çinli elektrikli araç girişimi Human Horizons, ilk modeli HiPhi 1'i tanıttı 6 gün 2019 model iPhone'lar Apple Pencil desteği ile gelebilir 6 gün 'Yapay et üreticisi' Impossible Foods, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı!
DH Forum
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim