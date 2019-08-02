Youtube Premium artık iPhone kullanıcılarının 1080p video indirmelerine izin veriyor

Youtube Premium hizmeti geçtiğimiz hafta Türkiye'de de kullanıma açılmıştı. Eğer Youtube uygulamasını veya sitesini sık sık kullanıyorsanız, size de 3 aylık ücretsiz deneme seçeneği sunulmuştur. Eğer bir iPhone'unuz varsa ve Youtube Premium kullanıyorsanız size iyi bir haberimiz var.

Android için de kullanıma sunulacak

Youtube Premium kullanıcılara arka planda video/ses oynatma, reklamları kaldırma ve içerikleri çevrimdışı görüntüleyebilmek için indirme seçenekleri sunar. Şimdiye kadar iOS işletim sisteminde bir videonun en fazla 720p çözünürlükteki versiyonu indirilebiliyordu. Yapılan açıklamaya göre artık iPhone veya iPad kullanıcıları videoların eğer varsa Full HD 1080p çözünürlükteki versiyonlarını cihazlarına indirebilecekler.

https://www.reddit.com/r/iphone/comments/cjoexl/youtube_premium_finally_supports_1080p_downloads/

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işletim sisteminin daha yüksek çözünürlükleri destekleyen ilk platform olacağı düşünülse de, Youtube Premium bu önceliği iOS kullanıcılarına vermiş durumda. Ancak gelen haberlere göre Android kullanıcıları dabir zamanda 1080p video indirebilecekler.