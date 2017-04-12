iPhone sahiplerinin VR uygulamalarına ilgisi oldukça büyük

Sensor Tower tarafından gündeme getirilen yeni verilere göre iPhone kullanıcılarının büyük bir kısmı, akıllı telefonlarının VR uyumluluğu olmamasına rağmen sanal gerçeklik uygulamaları indiriyor. Kullanıcılar, Apple’ın bu yönde kayda değer bir hamle yapmış olmamasına rağmen bazı uyumlu uygulamaları Google Cardboard ile kullanabiliyorlar.

Verilere göre 2015’in Ocak ayından itibaren App Store üzerinden, Google Cardboard ile kullanılabilen 106 milyon uygulama indirildi. Bu uygulamaların çoğu birçok ülkede tatil dönemi olan geçtiğimiz Aralık ayında indirildi.

İndirilen uygulamaların yüzde 57’si VR oyunları. 2016 senesinde 36.9 milyon indirilme sayısına ulaşan VR oyunlarının başında Ninja Kid Run VR yer alıyor. Bu oyunu VR Roller Coaster ve Tap Tap Fish- Abyssrium takip ediyor.

iPhone kullanıcıların tüm imkansızlıklara rağmen VR teknolojisine bu kadar düşkün olmaları, Apple’ın teknolojiden büyük gelir elde edebileceğinin göstergelerinden birisi. Ancak Apple’ın bu konuda Google, Samsung ve diğer akıllı telefon üreticilerinden çok geride kaldığını söylemek maalesef yanlış olmazdı.

http://www.businessinsider.com/apple-iphone-vr-apps-ios-sensor-tower-2017-4?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds