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iPhone sahiplerinin VR uygulamalarına ilgisi oldukça büyük

Paylaşılan verilere göre iPhone kullanıcıları, akıllı telefonlarında herhangi bir sanal gerçeklik özelliğinin bulunmamasına rağmen VR uygulamalarını oldukça seviyorlar. Detaylar haberimizde.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sensor Tower tarafından gündeme getirilen yeni verilere göre iPhone kullanıcılarının büyük bir kısmı, akıllı telefonlarının VR uyumluluğu olmamasına rağmen sanal gerçeklik uygulamaları indiriyor. Kullanıcılar, Apple’ın bu yönde kayda değer bir hamle yapmış olmamasına rağmen bazı uyumlu uygulamaları Google Cardboard ile kullanabiliyorlar.
iPhone sahiplerinin VR uygulamalarına ilgisi oldukça büyük

Verilere göre 2015’in Ocak ayından itibaren App Store üzerinden, Google Cardboard ile kullanılabilen 106 milyon uygulama indirildi. Bu uygulamaların çoğu birçok ülkede tatil dönemi olan geçtiğimiz Aralık ayında indirildi.

İndirilen uygulamaların yüzde 57’si VR oyunları. 2016 senesinde 36.9 milyon indirilme sayısına ulaşan VR oyunlarının başında Ninja Kid Run VR yer alıyor. Bu oyunu VR Roller Coaster ve Tap Tap Fish- Abyssrium takip ediyor.

iPhone kullanıcıların tüm imkansızlıklara rağmen VR teknolojisine bu kadar düşkün olmaları, Apple’ın teknolojiden büyük gelir elde edebileceğinin göstergelerinden birisi. Ancak Apple’ın bu konuda Google, Samsung ve diğer akıllı telefon üreticilerinden çok geride kaldığını söylemek maalesef yanlış olmazdı.


http://www.businessinsider.com/apple-iphone-vr-apps-ios-sensor-tower-2017-4?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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Cosster 2 yıl en beğenilen
O berbat ekranla anca piksel piksel anadolu belgeseli izlersin VR ile... 2K bile yetersiz.
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axaxa 2 yıl
Nedense hiç ilgim yok şu alete , insanlara zorla bu teknolojiyi satmaya çalışıyorlarmış gibi hissediyorum belkide yanılıyorumdur :)
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Kerim5100 2 yıl
Zengin Gerçeklik'ti bu en son Apple tarafında malum fakirlerin teknolojileriyle onlarınki bir mi :D
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V4LKyR 2 yıl
İlgileri büyük olur çünkü daha yeni tanıştılar. Halbuki Android'de bin yıldır var. :D
Üzülüyorum Apple kullanıcılarına.
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gxhero 2 yıl
Steve öldü apple ısırılmış patates oldu, hiç mi aklı çalışan vizyonu olan adam yokmuş aralarında bu nedir yav yenilikçilik birden puf yok oldu sanki bu gün apple'ın çıkarması gereken ürünleri samsung, htc ve hatta inanması güç ama micropsoft çıkarıyor...
micropsoft surface studio
htc vive
Samsung note serisi (kalem entegre cihazlar)
ve hatta steam market apple market in olması gereken yerde utanmaları gerek...
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***Leopard*** 2 yıl
John Carmack'ın paylaşımlarına biraz bakılırsa Oculus baya Apple tarafına kayıyor gibi zira HTC Vive yüzünden bilgisayarda yer bulamadılar. Android tarafı zaten hem Google'ın kendi çözümleri hemde diğer firma çözümleri ile coşmuş durumda.
Apple Oculus'un şu an tek çıkar yolu.
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kadirirdem 2 yıl
HD ve FULL HD ekran ile izler onlar VR :D :D
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d41mon 2 yıl
Herhangi bir VR gözlüğe elmayı basıp satsınlar, ne de olsa kitlesi parayı elmaya veriyor
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bytradm 2 yıl
nvidia çalışanının videosu aklıma geldi :)))))))))))
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salamander19 2 yıl
yapar bir gözlük satar 3 bine. 5 bin de telefon etti 8 bin. ıvır zıvır derken 10 bine tamamlar apple bu işi
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Cosster 2 yıl en beğenilen
O berbat ekranla anca piksel piksel anadolu belgeseli izlersin VR ile... 2K bile yetersiz.
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apple vr, iphone vr ve
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