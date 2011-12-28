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iPhone ve BlackBerry, Arjantin'de yasaklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülke ekonomisini güçlendirmek ve yerel para birimini daha rekabetçi bir nokaya taşımak için çeşitli önlemler alan Arjantin'de, iPhone ve BlackBerry telefonların satışları geçici olarak yasaklandı. Buna neden olan düzenleme ise oldukça dikkat çekici zira ilk olarak otomobil endüstrisinde uygulanan ve daha sonra başta kozmetik olmak üzere başka sektörlere doğru genişletilen karar doğrultusunda tüm ithalatçıların ülkede sattıkları ürünlere eş değer miktarda ürünü aynı zamanda ihraç etmeleri gerekiyor. Bununla da yetinmeyen Arjantin, telefon üreticilerine sadece "Arjantin"'de ürettikleri takdirde ürünlerini satma izni veriyor.
Samsung, Motorola, Nokia ve LG gibi üreticiler hali hazırda Arjantin'de fabrika kurarken, Apple ve BlackBerry telefonların üreticisi RIM ise Arjantin Hükümeti'nin bu düzenlemesine en azından şimdiye kadar pek dikkate almamış gibi görünüyorlar. Ancak hükümetin enflasyonu düşürebilmek ve yerel para biriminin Amerikan Doları ile paritesini geliştirebilmek adına içerisinde ilgili telefonların da yer aldığı bazı elektronik cihazlar için yasak kararı alması, bu iki firmayı yatırıma zorlayabiliyor kaldı ki RIM cephesinden mümkün olan en kısa sürede yeni bir fabrika kurulması yönünde ilgi olduğu hatta yerel ortak arandığı belirtilirken, Apple'ın ise bu yönde adım atmayabileceği ve sessizca ülke pazarından çıkabileceği konuşuluyor.

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teddybear01 7 yıl en beğenilen
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Duncan Idaho 7 yıl
Ekonomik anlamda ne kadar işe yarar bir karar tartışılır ama biz de olsa herhalde firmaları yatırıma zorlamka yerine vergileri arttırıp vatandaşı düdüklemeye devam ederler.
Ekonomik anlamda ne kadar işe yarar bir karar tartışılır ama biz de olsa herhalde firmaları yatırıma zorlamka yerine vergileri arttırıp vatandaşı düdüklemeye de...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Persheid1903 7 yıl
Bence bizim ülkemizde de yapılmalı.
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desiya 7 yıl
Haberi simdi okudum. Gelişme varmi bu konuda merak ettim açıkçası
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Drakoid 7 yıl
Ben apple ve bb olsam inadina fabrika falan acmazdim. Zaten arjantin ne ki? Pazar'dan cekilir giderdim.
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Adam Lallana 7 yıl
Resimdeki Iphone 4 yada 4S.Son cikan 2 modelden biri.BB resmi ise kac sene once cikan BB.Haksizlik var
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Guest-F8946C419 7 yıl
Tamam apple ve ya blackberry sevmiyor olabilirsiniz ama bu kadar düşmanlık niye ?

Sen beğenmiyorsun diye niye başka insanların hakkına tecavüz ediyorsun! Kim tanıyacak sana bu hakkı.


(Sözüm bazı gereksiz yorum yapanlara.)
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mygokhan 7 yıl
Bence güzel uygulama ;)
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Recharged 7 yıl
Tamamen saçmalık.
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TheLastNinja2 7 yıl
İşe bak, çoluk çocuk işi gücü paint maint ile dalga geçmek. Cem yılmazın dediği gibi " deprem amca deyip dururlardı sonra yılın en seksi adamı seçtiler adamcağızı" Bizim milletimizin seviyesini görebilenler için trafikte, alışverişte, forumlardaki muhabbette aydınlatıcı olmaktadır. Hiç haberin ve uygulamanın iyi-kötü yanlarını bahsetme de dalgana bak sen, yakında götündeki donuda aldıklarında beyninin içinin bomboş olduğunu belki anlarsın.
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EmrN 7 yıl
Kesinlikle Türkiye'de de gerekli. Adamın karnı aç, cebinden iphone 4 çıkıyo. Bu ne hastalık bi anlasam.
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otherside55 7 yıl
İyi olmuş iphone ve Blackberry üreticileri beter olsunlar.Bizde dolar 2 olacak hala önlem yok millet vekilleri kendi ceplerini şişiriyor nasıl iş bu?
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sertacarslan 7 yıl
İbret alınmalı...
Serbest piyasa ekonomisi, kontrol ve gereğinde müdahale edebiliyorsan refah artırıcı bir modeldir. Dinamiklerini kuramıyorsan emperyalist (ya da en azından gelişmiş) ülkeler seni ezer geçerler, ne olduğunu anlamazsın.
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nForcer 7 yıl
Kesinlikle Türkiye'ye de gerekli böyle bir uygulama. Yoksa Türkiye için yeni bir kriz kapıda.
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Rammstein 7 yıl
Oo kardesim yine painti konusturmus Ellerine saglik repini verdim.



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theoden541 7 yıl
Çok beğendim, çok güzel ve örnek olması gereken bir davranış.
Güya dünya ekonomisinde zirveye oynayan fakat zengin ve fakir arasındaki uçurumun günden güne arttığı bu günlerde hükümetin başındakiler de benzer bir karr alıp istihdam artırabilir.
ama pardon nerde o ince düşünce bizimkilerde. Nasıl vergiyi bize iteleyecekler o zaman...
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