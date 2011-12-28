iPhone ve BlackBerry, Arjantin'de yasaklandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülke ekonomisini güçlendirmek ve yerel para birimini daha rekabetçi bir nokaya taşımak için çeşitli önlemler alan Arjantin'de, iPhone ve BlackBerry telefonların satışları geçici olarak yasaklandı. Buna neden olan düzenleme ise oldukça dikkat çekici zira ilk olarak otomobil endüstrisinde uygulanan ve daha sonra başta kozmetik olmak üzere başka sektörlere doğru genişletilen karar doğrultusunda tüm ithalatçıların ülkede sattıkları ürünlere eş değer miktarda ürünü aynı zamanda ihraç etmeleri gerekiyor. Bununla da yetinmeyen Arjantin, telefon üreticilerine sadece "Arjantin"'de ürettikleri takdirde ürünlerini satma izni veriyor.
Samsung, Motorola, Nokia ve LG gibi üreticiler hali hazırda Arjantin'de fabrika kurarken, Apple ve BlackBerry telefonların üreticisi RIM ise Arjantin Hükümeti'nin bu düzenlemesine en azından şimdiye kadar pek dikkate almamış gibi görünüyorlar. Ancak hükümetin enflasyonu düşürebilmek ve yerel para biriminin Amerikan Doları ile paritesini geliştirebilmek adına içerisinde ilgili telefonların da yer aldığı bazı elektronik cihazlar için yasak kararı alması, bu iki firmayı yatırıma zorlayabiliyor kaldı ki RIM cephesinden mümkün olan en kısa sürede yeni bir fabrika kurulması yönünde ilgi olduğu hatta yerel ortak arandığı belirtilirken, Apple'ın ise bu yönde adım atmayabileceği ve sessizca ülke pazarından çıkabileceği konuşuluyor.
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Sen beğenmiyorsun diye niye başka insanların hakkına tecavüz ediyorsun! Kim tanıyacak sana bu hakkı.
(Sözüm bazı gereksiz yorum yapanlara.)
Serbest piyasa ekonomisi, kontrol ve gereğinde müdahale edebiliyorsan refah artırıcı bir modeldir. Dinamiklerini kuramıyorsan emperyalist (ya da en azından gelişmiş) ülkeler seni ezer geçerler, ne olduğunu anlamazsın.
Güya dünya ekonomisinde zirveye oynayan fakat zengin ve fakir arasındaki uçurumun günden güne arttığı bu günlerde hükümetin başındakiler de benzer bir karr alıp istihdam artırabilir.
ama pardon nerde o ince düşünce bizimkilerde. Nasıl vergiyi bize iteleyecekler o zaman...
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