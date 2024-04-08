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    Chery'nin iCar markası yeni elektrikli SUV modeliyle karşımızda: V23

    Çinli otomotiv üreticisi Chery, alt markalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda iCar 03 modeliyle tanıdığımız iCar, şimdi de ikinci seri üretim modeli iCar V23 ile karşımızda.
    Chery'nin iCar markası yeni elektrikli SUV modeliyle karşımızda Tam Boyutta Gör
    Arazi kullanımına odaklanan %100 elektrikli iCar V23'ün geliştirme aşamasında Xiaomi'nin Zhimi Technology isimli şirketiyle iş birliği yapıldı. Çin'deki genç müşterileri hedefleyen modelin 12 Nisan'da resmi olarak tanıtılması ve 2024'ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

    Kompakt bir model olan iCar V23, tek motorlu (arkadan itişli) veya çift motorlu (4x4) versiyonlarla tercih edilebilecek. Motor ve batarya seçenekleriyle ilgili teknik detaylar henüz belli değil ancak CATL kaynaklı bataryalar ile 400 ila 500 km aralığında menzil sunacağı belirtiliyor.

    iCar V23; 4220 mm uzunluğa, 1915 mm genişliğe, 1845 mm yüksekliğe ve 2730 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslama yapmak gerekirse, B-SUV segmentindeki Jeep Avenger'dan yaklaşık 14 cm daha uzun bir gövdeye sahip olduğu söylenebilir. 4x4 versiyonda 212 mm'ye kadar sudan geçiş yüksekliğine sahip olan iCar V23'ün yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 43 ve 41 derece.

    Chery'nin iCar markası yeni elektrikli SUV modeliyle karşımızda Tam Boyutta Gör
    iCar V23, köşeli hatlara sahip gövde tasarımıyla kullanım amacını hemen belli ediyor. Kaslı görünüme sahip ön bölümde ince gündüz aydınlatmalarına yuvarlak LED farlar eşlik ediyor. Bunların yanı sıra tavanda da ilave aydınlatmalara yer verilmiş. Yandan bakıldığında ise çıkıntılı çamurluklar, 19 ila 21 inç arasında değişen jantlar, gizli kapı kolları ve basamaklar dikkat çekiyor.

    Elektrikli SUV'un iç mekanı da dışarıdaki kaslı görünümü destekliyor. Çift renkli temanın yer verildiği alanda yuvarlak mekanik düğmeler ve dikdörtgen havalandırma menfezleri gibi pek çok geometrik bileşene yer verilmiş. Merkezde ise Qualcomm'un Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan büyük bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi iCar V23'ün teknik verileri henüz açıklanmadı. İlerleyen süreçte gelecek yeni bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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