Chery'nin iCar markası yeni elektrikli SUV modeliyle karşımızda: V23

Kompakt bir model olan iCar V23, tek motorlu (arkadan itişli) veya çift motorlu (4x4) versiyonlarla tercih edilebilecek. Motor ve batarya seçenekleriyle ilgili teknik detaylar henüz belli değil ancak CATL kaynaklı bataryalar ile 400 ila 500 km aralığında menzil sunacağı belirtiliyor.
iCar V23; 4220 mm uzunluğa, 1915 mm genişliğe, 1845 mm yüksekliğe ve 2730 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslama yapmak gerekirse, B-SUV segmentindeki Jeep Avenger'dan yaklaşık 14 cm daha uzun bir gövdeye sahip olduğu söylenebilir. 4x4 versiyonda 212 mm'ye kadar sudan geçiş yüksekliğine sahip olan iCar V23'ün yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 43 ve 41 derece.
Elektrikli SUV'un iç mekanı da dışarıdaki kaslı görünümü destekliyor. Çift renkli temanın yer verildiği alanda yuvarlak mekanik düğmeler ve dikdörtgen havalandırma menfezleri gibi pek çok geometrik bileşene yer verilmiş. Merkezde ise Qualcomm'un Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan büyük bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi iCar V23'ün teknik verileri henüz açıklanmadı. İlerleyen süreçte gelecek yeni bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...