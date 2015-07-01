iTunes 12.2 kullanıma sunuldu

Haber Editörü
Apple, OSX Yosemite 10.10.4 ve iOS 8.4 sonrası iTunes'in 12.2 sürümünü de kullanıcıların beğenisine sundu.
Windows ve Mac için yayınlanan bu iTunes 12.2 güncellemesi, tahmin edebileceğiniz üzere detaylarına burada yer verdiğimiz Apple Müzik ile Beats 1 desteğini beraberinde getiriyor. Logosu da iOS Müzik uygulamasını destekler renklerde değiştirilen yazılım, bilinen birçok hatadan da kurtuluyor.
iTunes'un 12.2 sürümüne hem Windows hem de Mac için buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.apple.com/tr/itunes/download/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle