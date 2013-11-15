iTunes Store üzerinden Haiyan Tayfunu mağdurlarına yardım edin

895 mbar'lık düşük basınç alanıyla, saatteki hızı 315 km'ye kadar yükselerek insanoğlunun tanık olduğu en büyük kasırgalarından biri olarak tarihe geçen Haiyan Tayfunu sonrasında yaralarını sarmaya çalışan Filipinler'e yardım için Apple, iTunes Store üzerinden bağış toplamaya başladı.

iTunes üzerinden açılan bağış bölümünden, Apple kullanıcıları 10 TL'den başlayarak 150 TL'ye kadar yükselen farklı tutarlarda, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na para bağışında bulunabiliyor. Apple'ın hiçbir ücret almadığı, %100'ü direkt olarak federasyona aktarılan bağışlar, tıpkı iTunes Store üzerinden alışveriş yapılmış gibi kredi kartı üzerinden gerçekleşiyor. Ancak Apple, bağışla ilgili olarak herhangi bir şekilde kişisel bilgilerinizi federasyon ile paylaşmadığı için Kızılhaç / Kızılay'dan onay ve teşekkür maili gönderilmiyor.

Yapılan bağışlar, Kızılhaç - Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından barınacak yer, yiyecek, manevi destek ve diğer yardımlar olarak Haiyan Tayfunu'ndan etkilenen afetzedelere ulaştırılacak.

11 milyon kişiyi etkileyen ve büyük bir yıkıma sebep olan Haiyan Tayfunu, tarihin en büyük kasırgalarından biri olarak nitelendiriliyor. Tacloban şehri başta olmak üzere Filipinler'in doğu bölgelerini vuran tayfunda, resmi verilere göre 2300 kişi, gayri resmi rakamlara göre ise en az 10,000 kişi hayatını kaybetti.

Eğer sizde Filipinler'deki tayfun felaketinden etkilenen afetzedelere küçük de olsa bir yardımda bulunmak istiyorsanız, iTunes Store'u ziyaret etmeniz yeterli.