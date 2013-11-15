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iTunes Store üzerinden Haiyan Tayfunu mağdurlarına yardım edin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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1
37
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes Store üzerinden Haiyan Tayfunu mağdurlarına yardım edin

895 mbar'lık düşük basınç alanıyla, saatteki hızı 315 km'ye kadar yükselerek insanoğlunun tanık olduğu en büyük kasırgalarından biri olarak tarihe geçen Haiyan Tayfunu sonrasında yaralarını sarmaya çalışan Filipinler'e yardım için Apple, iTunes Store üzerinden bağış toplamaya başladı.

iTunes üzerinden açılan bağış bölümünden, Apple kullanıcıları 10 TL'den başlayarak 150 TL'ye kadar yükselen farklı tutarlarda, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na para bağışında bulunabiliyor. Apple'ın hiçbir ücret almadığı, %100'ü direkt olarak federasyona aktarılan bağışlar, tıpkı iTunes Store üzerinden alışveriş yapılmış gibi kredi kartı üzerinden gerçekleşiyor. Ancak Apple, bağışla ilgili olarak herhangi bir şekilde kişisel bilgilerinizi federasyon ile paylaşmadığı için Kızılhaç / Kızılay'dan onay ve teşekkür maili gönderilmiyor.

Yapılan bağışlar, Kızılhaç - Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından barınacak yer, yiyecek, manevi destek ve diğer yardımlar olarak Haiyan Tayfunu'ndan etkilenen afetzedelere ulaştırılacak.

11 milyon kişiyi etkileyen ve büyük bir yıkıma sebep olan Haiyan Tayfunu, tarihin en büyük kasırgalarından biri olarak nitelendiriliyor. Tacloban şehri başta olmak üzere Filipinler'in doğu bölgelerini vuran tayfunda, resmi verilere göre 2300 kişi, gayri resmi rakamlara göre ise en az 10,000 kişi hayatını kaybetti.

Eğer sizde Filipinler'deki tayfun felaketinden etkilenen afetzedelere küçük de olsa bir yardımda bulunmak istiyorsanız, iTunes Store'u ziyaret etmeniz yeterli.

iTunes Store üzerinden Haiyan Tayfunu mağdurlarına yardım edin
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step-team 6 yıl en beğenilen Mahell
fizan

Vasvasi

Helal be
Güvenilir bir sistem oldu sonunda Türkiye deki dernekler gibi değildir [>:]

Apple yapınca güvenilir oldu?

Sattığımız ürünlerin karından bu kadarını gönderiyoruz deselerdi..Ürünü alanlardan para toplayacaklarına , ya da bunu da ekstradan yapsalardı.

Düşündüğünüz şekilde yardımları da var Apple'ın.

apple.com/...

Bu kapsamdaki ürünler ile sizden ek bir ücret almadan kazancından bağışta bulunuyor, hatta buna sadece Apple değil farklı markalar da dahil.

red.org/...
fizanVasvasiHelal be:]...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Rikudou Sennin. 6 yıl
helal apple
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byaahmet 6 yıl
Oncelikle hayırlı gunler.? Tamam helal olsunda bagış için verilen paralar yurtdısı kaynaklı yardım dernekleri tarafından gonderilecegin den ABD ulkesinde su kadar dendiginde sizin bagışda o para içerisinde olacagına Turkiyede yardım eden kuruluslar tercih edilmeli bence mesela kimseyokmu.org.tr/... vs olabilir..?Boylece Turkiye olarak yardım etmiş oluruz..?
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fatsa52 6 yıl
Apple sizin milli köklerinize kadar işlemiş. Red cross sizin paranızla batı probagandası yapsın. Ben bu zihin yapısından korkuyorum arkadaş.van da çadırları kızılhaç dağıttı tabi, milli mücadelede cephe gerisinde onlar vardı. İstanbul da olacaklardır merak etmeyin
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lSight 6 yıl
deniz feneri vol2
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OnLiNe MaNaGeR 6 yıl
Bizim Kızılay'dan Deniz Fenerinden daha güvenilir ama bana bunlar samimi gelmiyor. 2000 TL'ye telefon satıyor, 40 liralık kılıftan bağış yapıyor o da kırmızı sadece.
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sierratr1 6 yıl
Mağaza kredisinden almadı kredi kartı istiyor.Oradanda alsaydı iyi olurdu.
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CodeMachine 6 yıl
Kendi kızılayına güvenmeyip elalemin kızılhaçına güvenme işi anca bizim millette olur zaten.
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Rizeli55 6 yıl
fizan

step-team
fizan
Vasvasi Helal be Güvenilir bir sistem oldu sonunda Türkiye deki dernekler gibi değildir [:]
Apple yapınca güvenilir oldu? Sattığımız ürünlerin karından bu kadarını gönderiyoruz deselerdi..Ürünü alanlardan para toplayacaklarına , ya da bunu da ekstradan yapsalardı.
Düşündüğünüz şekilde yardımları da var Appleın. apple.com/... Bu kapsamdaki ürünler ile sizden ek bir ücret almadan kazancından bağışta bulunuyor, hatta buna sadece Apple değil farklı markalar da dahil. red.org/...
Sanırım yanlış anladınız. Siz yine yeni bir ürün almaktan bahsediyorsunuz. Ben ise alınıp kullanılan iPhone 5 in karından şirketin yapması gerektiğini düşünüyorum , bekliyorum. O zaman helal be! dememiz gerekli diyorum.

Bölümsonu canavarına yazdım benzer bi konuya...

Buna Ahlaklı kapitalizm deniyor...Kalvinist kapitalizm de denmekte...
Şirket karının yüzde 1 ini de verebilirdi...Fakat burada sana "hayır yapmama" olanağı da tanıyor ki kendini daha iyi hisset...Apple böylece sorumluluğu size yüklüyor...Sonuçta bireyin "ahlaklılığını" daha değerli kılıyor...Siz kendi kendinize şöyle diyorsunuz "Apple direk hayır yapmadı ..imkanı açtı ...açmaya da bilirdi açması da birşey...ama hayrı BEN yaptım parayı ben verdim" Uzun uzun anlatmaya gerek yok...Bu fikirde hedef "ortak" teşebbüslerden ziyade "bireyin" ahlaklılığının ön plana çıkartılması....
*Keza BSC deki haberde de benzer bi şekilde MS beyaz Xbox One satıyor yüksek fiyata...parası hayır kurumuna gidiyor...

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Master_Evil 6 yıl
helal olsun
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aytaccgl 6 yıl
fizan

step-team
fizan
Vasvasi Helal be Güvenilir bir sistem oldu sonunda Türkiye deki dernekler gibi değildir [:]
Apple yapınca güvenilir oldu? Sattığımız ürünlerin karından bu kadarını gönderiyoruz deselerdi..Ürünü alanlardan para toplayacaklarına , ya da bunu da ekstradan yapsalardı.
Düşündüğünüz şekilde yardımları da var Appleın. apple.com/... Bu kapsamdaki ürünler ile sizden ek bir ücret almadan kazancından bağışta bulunuyor, hatta buna sadece Apple değil farklı markalar da dahil. red.org/...
Sanırım yanlış anladınız. Siz yine yeni bir ürün almaktan bahsediyorsunuz. Ben ise alınıp kullanılan iPhone 5 in karından şirketin yapması gerektiğini düşünüyorum , bekliyorum. O zaman helal be! dememiz gerekli diyorum.



apple bize ruhumuzu rahatlamak için yardımcı oluyor. oraya bağış yaparak bi' nebze de olsa kendimizi sevmemize neden oluyor. bir günlük lüksü'müzden vazgeçerek yollayacağımız 10-20'şer lira ile daha mutlu olacağız. ve bunu apple aracılığı ile yapmak bana güven veriyor. elbet gerektiği şekilde kullanacaktır hissi veriyor. amaç burada insanları bir arada tutabilmek. yardımlaşma duygusunu yaratabilmek. yoksa apple verir 1 milyon dolar, bunu da güzel bir reklam kampanyası ile duyurur ve alır "helal be" övgülerini.

cidden denemelisiniz, 1 günlük sigara(örnek) parasını oraya yollayınız gerçekten insana huzur veriyor. bunun için apple'a helal demeyeceğim ama teşekkürlerimi sunuyorum.
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adam olun 6 yıl
gerek kalmadı cumadan sonra topladılar :)
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PuLaTMeTiN 6 yıl
PuLaTMeTiN
Apple bu iştende %30 komisyon alıyor mu acaba bütün diğer uygulama ve içerikler gibi ?

yazıyormuş 100 de yüz :)
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hebelehubele 6 yıl
Güzel bir uygulama , biirleri görür ders alır herhalde


Arkadaşlar bi deniz feneri vardı ne oldu ? Nasıl üstünü kapattılar , en ufak ses çıkmıyor. Almanyadan dosya 2 senede gelmişti , bizimkilerin üstünü kapatması 2 ayı geçmedi.

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