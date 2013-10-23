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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes, Xcode, Apple Remote Desktop, Logic Remote, iBooks Author güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
560
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes, Xcode, Apple Remote Desktop, Logic Remote, iBooks Author güncellendi

OS X Mavericks'e geçiş rüzgarı Apple dünyasında hızlı esmeye devam ediyor. Yeni sistemin dün itibariyle son kullanıcının beğenisine sunulmasından sonra Apple, Mac tarafındaki birçok önemli yazılımını güncelledi.

Apple'ın Mac App Store üzerinden son sürümlerini yayınladığı yazılımların listesi ve yeni sürümlerin getirdikleri şöyle:

iTunes 11.1.2

OS X Mavericks desteği, Arapça ve İbranice dil destekleri, performans ve stabilite iyileştirmeleri

Xcode - Apple

iOS ve Mac platformu için yazılım geliştirmek için kullanılan Xcode, artık Apple'ın Mavericks'le sunduğu yeni yazılım geliştirme kitleriyle donatılmış.

iBooks Author - Apple

Apple'ın iBooks için elektronik kitap oluşturma yazılımı olan iBooks Author, hem OS X Mavericks desteğine kavuşuyor hem de bir önceki sürümde karşılaşılan sorunlara veda ediyor.

Apple Configurator - Apple

Çeşitli iyileştirmeleri ve sorun gidermelerini içeren son sürümde, cihaz kuruluma esnasında Setup Assistant'ın göstereceği adımların ayarlana seçeneği eklenmiş.

Apple Remote Desktop - Apple

OS X Mavericks desteğiyle güncellenen Apple Remote Desktop, birden fazla ekran ve IP adresiyle çalışan Mac'lere destek verirken; parmak hareketiyle çoklu gözlemleme konusunda iyileştirmeler içeriyor.

Logic Remote - Apple

1.0.2 sürümüyle birlikte OS X için yenilenen GarageBand'e destek veren yeni Logic Remote, çeşitli stabilite ve performans iyileştirmelerini de içeriyor.

Eğer Apple'ın yeni işletim sistemi Mavericks'i hala indirmediyseniz, aşağıdaki bağlantıdan Mavericks'in Mac App Store'daki sayfasına ulaşıp, ücretsiz olarak Mac'inize yükleyebilirsiniz:

OS X Mavericks - Apple
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