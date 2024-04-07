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    Anlık Bildirim

    IBM'in kuantum bilgisayarı ilk defa bilimsel keşifler için bir üniversiteye kuruldu

    IBM ve Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), üniversite kampüsüne dünyanın ilk kuantum bilgisayar IBM Quantum System One’ı yerleştirdi. Sistem, bilimsel araştırmalarda kullanılacak.
    IBM'in kuantum bilgisayarı ilk defa bir üniversiteye kuruldu Tam Boyutta Gör
    New York'ta bulunan Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), bünyesindeki kampüsünde bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere inşa edilen dünyanın ilk kuantum bilgisayarına sahip üniversitesi olarak tarihe geçti. Yapılan basın açıklamasında kurulan sistemin IBM’in Quantum System One olarak adlandırılan kuantum işlemcisini içerdiği belirtildi.

    IBM’in kuantum bilgisayarları üniversiteye girdi

    RPI, sadece kavram kanıtlama denemelerini yürütmek için kullanılan bir bilgisayar yerine, bilimsel keşifler için kullanılabilecek kampüs tabanlı kuantum bilgisayarını resmen devreye alırken IBM, yeni IBM System One kuantum bilgisayarının 127 kuantum biti ya da kübiti olan "Eagle" adlı bir işlemciden güç aldığını belirtti. Bu kuantum işlem birimi (QPU), esasında 2021 yılında tanıtılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Tokyo Üniversitesi tarafından kullanılan bir System One makinesinde görücüye çıkmıştı ancak buradaki sistem kampüse dayalı değildi.

    IBM'in kuantum bilgisayarı ilk defa bir üniversiteye kuruldu Tam Boyutta Gör
    IBM tarafından yapılan açıklamada inşa edilen Quantum System One’ın bilimsel bir araç olarak hizmet verebilecek ve bilim insanlarının geleneksel süper bilgisayarları kullanarak çözmekte zorlanacağı sorunları çözmeye yardımcı olacak kadar güçlü olduğu aktarıldı. IBM Quantum System One, üniversitenin yanı sıra New York bölgesinde RPI ile işbirliği yapmak isteyen diğer akademik kurum ve kuruluşlar için de eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılabilecek. Sisteme erişen öğretim üyeleri, araştırmacılar, öğrenciler ve ortak çalışanlar, kuantum avantajı sağlayabilecek kuantum algoritmaları dahil olmak üzere kuantum bilgi işlem araştırmaları üzerinde çalışacak.

    “Süper bilgisayarlardan daha iyi”

    IBM Quantum'da algoritmalar ve ortaklıklardan sorumlu teknik program direktörü Jamie Garcia, yapmış olduğu açıklamada "Basitçe söylemek gerekirse kuantum bilgisayarlar, artık kuantum devrelerini çalıştırmada klasik süper bilgisayarından daha başarılı. Bu da tarihte ilk kez kuantum bilgisayarların bilimsel keşifler için bir hesaplama aracı olarak kullanılabileceği anlamına geliyor."

    IBM'in kuantum bilgisayarı ilk defa bir üniversiteye kuruldu Tam Boyutta Gör
    Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlardan çok daha güçlü olma potansiyeline sahip. Ancak bu “potansiyel” kelimesinin arkasından kocaman bir “ama” cümlesi geliyor. Bu sistemler yalnızca ölçeklendirildikleri ve kübitlerdeki hataları azalttıkları takdirde klasik bilgisayarlardan daha güçlü olabilirler. Günümüzdeki tüm odak noktası artık hataların azaltılmasına çevrilmiş ve burada ciddi gelişmelere imza atılmış durumda. IBM'in QPU'ları ve benzerleri, hataya oldukça eğilimli olabilen kübitlerin hata oranını azaltmak için hata düzeltme teknolojileri kullanıyor.

    Buna rağmen bilim insanların, kuantum bilgisayarların en hızlı süper bilgisayarlardan daha güçlü olduğu "kuantum üstünlüğüne" uzun yıllar boyunca ulaşmayı beklemiyorlar. IBM’e göre bu, iki yıl içinde ulaşılabilecek bir hedef.

    Geçtiğimiz yıl IBM, "Heron" işlemcisi olarak bilinen QPU'nun yeni neslini tanıtmıştı. 133 kübite sahip olan bu çip, "System Two" makineleri olarak bilinen yeni nesil IBM kuantum bilgisayarlarına takılacak. Teknoloji devine göre Heron, Eagle'dan beş kat daha güvenilirlik sunacak. IBM’in ilk 1.000 kübitlik kuantum işlemcisine değindiğimiz haberimizde bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz. IBM destekli dünyanın ilk hata toleranslı kuantum bilgisayarının ise bu yıl içinde çıkacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://www.livescience.com/technology/computing/rensselaer-polytechnic-institute-ibm-university-on-campus-quantum-computer-scientifically-useful https://newsroom.ibm.com/2024-04-05-Rensselaer-Polytechnic-Institute-and-IBM-unveil-the-worlds-first-IBM-Quantum-System-One-on-a-university-campus
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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