IBM'in kuantum bilgisayarı ilk defa bilimsel keşifler için bir üniversiteye kuruldu

IBM’in kuantum bilgisayarları üniversiteye girdi
RPI, sadece kavram kanıtlama denemelerini yürütmek için kullanılan bir bilgisayar yerine, bilimsel keşifler için kullanılabilecek kampüs tabanlı kuantum bilgisayarını resmen devreye alırken IBM, yeni IBM System One kuantum bilgisayarının 127 kuantum biti ya da kübiti olan "Eagle" adlı bir işlemciden güç aldığını belirtti. Bu kuantum işlem birimi (QPU), esasında 2021 yılında tanıtılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Tokyo Üniversitesi tarafından kullanılan bir System One makinesinde görücüye çıkmıştı ancak buradaki sistem kampüse dayalı değildi.
“Süper bilgisayarlardan daha iyi”
IBM Quantum'da algoritmalar ve ortaklıklardan sorumlu teknik program direktörü Jamie Garcia, yapmış olduğu açıklamada "Basitçe söylemek gerekirse kuantum bilgisayarlar, artık kuantum devrelerini çalıştırmada klasik süper bilgisayarından daha başarılı. Bu da tarihte ilk kez kuantum bilgisayarların bilimsel keşifler için bir hesaplama aracı olarak kullanılabileceği anlamına geliyor."
Buna rağmen bilim insanların, kuantum bilgisayarların en hızlı süper bilgisayarlardan daha güçlü olduğu "kuantum üstünlüğüne" uzun yıllar boyunca ulaşmayı beklemiyorlar. IBM’e göre bu, iki yıl içinde ulaşılabilecek bir hedef.
Geçtiğimiz yıl IBM, "Heron" işlemcisi olarak bilinen QPU'nun yeni neslini tanıtmıştı. 133 kübite sahip olan bu çip, "System Two" makineleri olarak bilinen yeni nesil IBM kuantum bilgisayarlarına takılacak. Teknoloji devine göre Heron, Eagle'dan beş kat daha güvenilirlik sunacak. IBM’in ilk 1.000 kübitlik kuantum işlemcisine değindiğimiz haberimizde bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz. IBM destekli dünyanın ilk hata toleranslı kuantum bilgisayarının ise bu yıl içinde çıkacağı söyleniyor.Kaynakça https://www.livescience.com/technology/computing/rensselaer-polytechnic-institute-ibm-university-on-campus-quantum-computer-scientifically-useful https://newsroom.ibm.com/2024-04-05-Rensselaer-Polytechnic-Institute-and-IBM-unveil-the-worlds-first-IBM-Quantum-System-One-on-a-university-campus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...