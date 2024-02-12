Dünyanın ilk hata toleranslı kuantum bilgisayarı çıkıyor

- Kuantum bilgisayarlarda önemli eşik aşılıyor
- Hata düzeltmeye neden ihtiyaç var?
- Mantıksal kübitler
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Kuantum bilgisayarlarda önemli eşik aşılıyor
Makineyi inşa eden QuEra'dan temsilciler yaptıkları açıklamada, 256 fiziksel ve 10 mantıksal kübite sahip olan yeni makinenin 2024'ün sonlarında piyasaya sürüleceğini söyledi.
Harvard, QuEra ve diğer kurumlardan araştırmacılar bugüne kadar test edilen en fazla mantıksal kübit sayısı olan 48 mantıksal kübit içeren bir kuantum bilgisayarı sergiledikleri bir çalışma yayınlamıştı. Duyuru, bu çalışmanın ardından yapıldı. QuEra ve Harvard Üniversitesi'nde fizikçi olan çalışmanın ortak yazarı Harry Zhou, "Bu, kuantum hata düzeltme özelliğine sahip ilk makine" dedi.
Zhou, bu bilgisayarın kendi başına kullanışlı olacak kadar güce sahip olmasa da, yazılım programcılarının gelecekteki kuantum bilgisayarlar için kod test etmeye başlayabilecekleri bir platform sağladığını söyledi.
Hata düzeltmeye neden ihtiyaç var?
Evet, kuantum bilgisayarlar milyonlarca kübit içermeleri halinde en iyi süper bilgisayarları geride bırakabilir ancak bu doğal hatalar ölçeklendirmeyi sınırlıyor. Kaldı ki günümüzde inşa edilen en büyük kuantum bilgisayar sadece yaklaşık 1.000 kübite sahip. Hata düzeltme de burada devreye giriyor. Mantıksal kübitler, kuantum hata düzeltmede kullanılan yollardan birisi konumunda.
Mantıksal kübitler
Hata düzeltmenin hayatımıza girmesinden bu yanan yeni kübitler, geçmişlerine kıyasla önemli ilerlemeler kaydetti. Geçtiğimi yıl Google, kuantum bilgisayarlarda devrimsel bir adım attı ve mantıksal kübitleri hayatımıza soktu. Google, o dönemdeki araştırmasında 49 fiziksel kübitten oluşan sisteminde yüzde 2,9 hata oranı yakaladı. Quera'nın hata oranı ise 48 mantıksal kübit ile yüzde 0,5 seviyesine ilerledi.
Geçen yıl IBM de 127 kübitlik Heron çipinde hata düzeltme teknolojisini göstererek hata oranlarını diğer çiplerine kıyasla beş kat azalttı. Ancak ilk ticari hata toleranslı makinenin 2029 yılına kadar üretilmesi beklenmiyor.
QuEra önümüzdeki yıllarda, 2025 yılında çıkacak 30 mantıksal kübitlik, 3.000 fiziksel kübitlik bir makineden başlayarak birkaç kuantum bilgisayarı piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma aynı zamanda 10.000'den fazla fiziksel kübit ve 100 mantıksal kübite sahip bir makinenin ise 2026'da piyasaya sürüleceğini söylüyor. Zhou’ya göre bu makine günümüz süper bilgisayarlarının kapasitesini aşan doğru hesaplamalar yapabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.