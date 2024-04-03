Microsoft, kuantum bilgisayarlar yolunda çok önemli bir adım attı

Tam Boyutta Gör Kuantum bilgisayarlar, IBM ve Google gibi teknoloji devlerinin ilgisini çekmesine ve üzerinde yıllardır çalışılmasına rağmen henüz pratik uygulama alanı bulamadı. Ancak yakında durum değişebilir. Microsoft ve Quantinuum, şimdiye kadarki en hatasız kuantum hesaplama donanımını geliştirdiklerini açıkladı.

Klasik bilgisayarlar, bilgileri işlemek için ikili bitleri kullanırken (açık veya kapalı), kuantum bilgisayarlar aynı anda iki durumun süperpozisyonunda var olabilen kübitlerle çalışıyor. Kübitlerin en büyük problemi hataya yatkın olmaları. Dolayısıyla günümüz kuantum bilgisayarları, sadece deney ve araştırmalar için kullanılabiliyor.

Dünyanın ilk hata toleranslı kuantum bilgisayarı çıkıyor 1 ay önce eklendi

Sanal kübitlerle 800 kat daha az hata oranı

Microsoft'un bu soruna çözümü, fiziksel kübitleri sanal kübitler olarak gruplandırmak oldu. Böylelikle kübitlere zarar vermeden hata teşhisi ve düzeltmesi yapılarak Quantinuum'un donanımı üzerinde çalıştırmak mümkün hale getirilmiş. Sonuç olarak Microsoft, yalnızca fiziksel kübitlere dayanan bilgisayarlardan 800 kat daha az hata oranı elde etmeyi başarmış. Microsoft, bilgisayarın 14.000'den fazla deneyi hatasız çalıştırabildiğini iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Stratejik Görevler ve Teknolojiler bölümünün Kıdemli Başkan Yardımcısı Jason Zander'a göre, bu başarı sonunda bizi pratik uygulamalar için yeterince güvenilir olan "Seviye 2 Dayanıklı" kuantum hesaplamaya getirebilir.

Microsoft'un yeni kuantum bilgisayarı, birkaç ay içinde Azure Quantum Elements aracılığıyla şirketin araştırmacılarına özel bir ön izleme olarak sunulacak. Amaç, teorik olarak iklim değişikliği ve egzotik ilaç araştırmaları gibi son derece karmaşık sorunların üstesinden gelebilecek olan Seviye 3 kuantum süper hesaplamayı daha ileriye taşımak. Bu noktaya ne zaman ulaşılacağı belli olmasa da, pratik kuantum hesaplamaya bir adım daha yaklaşıyoruz.

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