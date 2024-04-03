Microsoft, kuantum bilgisayarlar yolunda çok önemli bir adım attı

Klasik bilgisayarlar, bilgileri işlemek için ikili bitleri kullanırken (açık veya kapalı), kuantum bilgisayarlar aynı anda iki durumun süperpozisyonunda var olabilen kübitlerle çalışıyor. Kübitlerin en büyük problemi hataya yatkın olmaları. Dolayısıyla günümüz kuantum bilgisayarları, sadece deney ve araştırmalar için kullanılabiliyor.
Sanal kübitlerle 800 kat daha az hata oranı
Microsoft'un bu soruna çözümü, fiziksel kübitleri sanal kübitler olarak gruplandırmak oldu. Böylelikle kübitlere zarar vermeden hata teşhisi ve düzeltmesi yapılarak Quantinuum'un donanımı üzerinde çalıştırmak mümkün hale getirilmiş. Sonuç olarak Microsoft, yalnızca fiziksel kübitlere dayanan bilgisayarlardan 800 kat daha az hata oranı elde etmeyi başarmış. Microsoft, bilgisayarın 14.000'den fazla deneyi hatasız çalıştırabildiğini iddia ediyor.
Microsoft'un yeni kuantum bilgisayarı, birkaç ay içinde Azure Quantum Elements aracılığıyla şirketin araştırmacılarına özel bir ön izleme olarak sunulacak. Amaç, teorik olarak iklim değişikliği ve egzotik ilaç araştırmaları gibi son derece karmaşık sorunların üstesinden gelebilecek olan Seviye 3 kuantum süper hesaplamayı daha ileriye taşımak. Bu noktaya ne zaman ulaşılacağı belli olmasa da, pratik kuantum hesaplamaya bir adım daha yaklaşıyoruz.Kaynakça https://www.engadget.com/microsoft-may-have-finally-made-quantum-computing-useful-164501302.html?src=rss https://blogs.microsoft.com/blog/2024/04/03/advancing-science-microsoft-and-quantinuum-demonstrate-the-most-reliable-logical-qubits-on-record-with-an-error-rate-800x-better-than-physical-qubits/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...